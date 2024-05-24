Франция примет чемпионат мира по хоккею в 2028 году

Чемпионат мира по хоккею в 2028 году примет Франция. Соответствующее решение было принято ИИХФ на конгрессе организации в Праге. Турнир пройдет в Париже и Лионе. Соревнования состоятся с 12 по 28 мая.

Также заявку на проведение мирового первенства изначально подавал Казахстан, но позже в стране отказались от идеи принять соревнования.

ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии, а также клубы из этих стран от участия в международных турнирах в феврале 2022 года. В феврале 2024-го ограничение было продлено до конца сезона-2024/25.