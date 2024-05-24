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Сегодня, 14:44

Франция примет чемпионат мира по хоккею в 2028 году

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Чемпионат мира по хоккею в 2028 году примет Франция. Соответствующее решение было принято ИИХФ на конгрессе организации в Праге. Турнир пройдет в Париже и Лионе. Соревнования состоятся с 12 по 28 мая.

Также заявку на проведение мирового первенства изначально подавал Казахстан, но позже в стране отказались от идеи принять соревнования.

ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии, а также клубы из этих стран от участия в международных турнирах в феврале 2022 года. В феврале 2024-го ограничение было продлено до конца сезона-2024/25.

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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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