Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 15:35

Щитов считает, что канадцы выиграют чемпионат мира по хоккею

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов высказался, какая сборная станет чемпионом мира по хоккею в Чехии.

«Мне кажется, канадцы будут победят в турнире. Они показывают комбинационный хоккей, хорошо в пас играют. У них сильная атака, и что характерно для них, они каждый момент доигрывают в корпус.

Никому не уступают в силовой борьбе. Сколько я матчей не смотрел, такое ощущение, что оппоненты их боятся. Ни одна команда так не играет в корпус, как Канада. Очень неуступчивые. Они сильно физически воздействуют на соперников. Нет грубости, они никого не убивают, но всегда остаются на ногах, никто не падает«, — сказал Щитов Legalbet .

За выход в финал ЧМ-2024 канадцы поспорят со сборной Швейцарии. Полуфинальная встреча пройдет в субботу, 25 мая. Во втором полуфинале сыграют Швеция и Чехия.

Источник: Legalbet
Хоккей
Сборная Канады по хоккею
Сборная Швейцарии по хоккею
0
Читайте также
Сборные Евро 2024 называют составы команд на финальный турнир
Румыния попала в группу Евро-2024 с Бельгией, Украиной и Словакией
Погибшие при атаке на Симферопольский район Крыма шли домой со стройки
Канада – на Швейцарию, шведы – на хозяев, а у США – 64 года без золота. Что произошло на чемпионате мира по хоккею 23 мая
Адвокат рассказала о наказании для дачников за выращивание ипомеи трехцветной
Источник рассказал версию жены Шамарина о причинах его ареста
Популярное видео
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Франция — Германия: чемпионат мира, видеообзор матча
Австрия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Финляндия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Канада: чемпионат мира, видеообзор матча
Словакия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Франция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Франция примет чемпионат мира по хоккею в 2028 году

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости