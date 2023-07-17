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«Что испытывает человек, который играл в хоккей, а теперь ходит по плацу?» Вратарь Федотов — об армии

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Хоккеист Иван Федотов
Иван Федотов.
Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Вернувшийся в армейский клуб после службы в ВМФ голкипер Иван Федотов и главный тренер красно-синих Сергей Федоров ответили на вопросы журналистов.

17 июля состоялась пресс-конференция, приуроченная к подписанию контракта вратаря Ивана Федотова с ЦСКА. Изначально в числе участников анонсировали президента ЦСКА Игоря Есмантовича, однако встреча прошла без него. Федотов провел год в российской армии, а теперь продолжит карьеру в КХЛ. Во время пресс-конференции голкипер и главный тренер москвичей Сергей Федоров ответили на вопросы о подписании контракта, отношениях с «Филадельфией» и пропущенном сезоне вратаря.

Хоккеист Иван Федотов
Иван Федотов.
Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Иван Федотов, вратарь ЦСКА

— Как получилось, что вам пришлось отслужить в армии? Была ли возможность избежать этого?

— Избежать в какой плоскости? Все граждане нашей страны — военнообязанные и должны отдать долг Родине. Многие служат, многие — нет. Можно долго дискутировать на эту тему. Закон есть закон. Его нужно соблюдать. Каждый в той или иной мере в любом случае отдает долг Родине.

— Вы не считаете, что ЦСКА приложил руку к тому, чтобы отправить вас в армию?

— Можно что угодно говорить об этом. Я как человек, который отслужил, не могу прокомментировать этот факт. Много домыслов, разговоров. Это не имеет никакого значения, кто приложил руку, а кто — нет. Я провел год службы, отдал время, которое мог посвятить хоккею. Двигаемся дальше. Бессмысленно что-то комментировать и делать выводы. Время прошло. Сейчас следующее время, нужно возвращаться и делать определенные шаги.

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— Почему вы решили остаться в ЦСКА? Чем руководствовались, выбрав армейский клуб?

— Руководствовался тем, что пропустил год. Насколько вы знаете, в армии не очень высокий уровень хоккея. Я старался поддерживать свою форму. Сейчас решение принято, чтобы как можно быстрее вернуться к форме, в которой я был. ЦСКА владеет правами на меня. Плюс это самый титулованный клуб с самыми большими амбициями. Другого не дано. Принял такое решение, чтобы начать выигрывать и почувствовать опять адреналин, вкус жизни.

— Как проходил контакт с «Филадельфией» за последний год?

— Как в армии можно контактировать с внешним миром? У тебя только «калькулятор», чтобы родным и близким позвонить. В клубе все знали из СМИ. После моего дембеля они выходили на связь, обозначили, что есть контракт, что есть такое решение, и все.

— Что вы испытывали за год службы в армии?

— Что может испытывать человек, который играл в хоккей, а теперь ходит по плацу и марширует? Ничего. Считаешь день за днем, как в армии принято, зачеркиваешь дни, ведешь календарь. Никаких эмоций. Ждешь, надеешься, что рано или поздно это закончится. Либо ты выплывешь с поднятой головой, либо просто утонешь.

Хоккеист Иван Федотов
Иван Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Переосмыслили ли вы свою карьеру на ближайшие пять лет? Как собираетесь ее развивать?

— Ментально философия большого спортсмена не должна меняться глобально. Даже в нынешних реалиях. Все понимают, что есть определенные моменты и нюансы, но каждый большой спортсмен должен ставить самые большие цели и к ним двигаться. Мы знаем данную ситуацию, а цель остается целью и мечтой, и ты просто двигаешься к ней, не изменяя ничего. Упал — встал. Просто адаптируешься под реалии.

— Чему вы научились за год в армии? Умеете водить подводную лодку?

— Подводную лодку — нет. Стрельбища были. Офицера довезти до дома, если права есть, — такое практикуется. Подводных лодок, конечно, не было, но проводились экскурсии. Что-то экстраординарное я вам не могу рассказать. Старались уделять время только вещам первоочередной важности.

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— Как часто играли в хоккей во время службы?

— В рамках служебных обязательств выделялось время — два льда в неделю. Бывало, получалось три. Все остальное компенсировал залом. Где-то по возможности комбинировал. Мне шли навстречу. Сейчас пара дней потребуется на акклиматизацию, и сразу приступим к тренировкам, когда придут данные по углубленному медицинскому обследованию, которое я сегодня прошел.

— Мы посмотрели матчи первенства Вооруженных сил. Ваша команда заняла второе место. Вы себя корите за это поражение?

— Ни в коем случае.

— Вы лакросс пропустили от моряков.

— Будет что рассказать детям. Ничего страшного. Лучше от моряков, чем на профессиональном уровне. Оставим это там.

Сергей Федоров
Сергей Федоров.
Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Сергей Федоров, главный тренер ЦСКА

— Ваши эмоции от возвращения Ивана Федотова в ЦСКА?

— Человек отдал долг Родине, отслужил год. Раньше, все прекрасно знают, мы служили по два года, а кто-то и больше. Вань, рад тебя видеть! Армия всем идет на пользу, это факт. Как бы то ни было, это пройденный хороший этап. Как главный тренер ЦСКА, рад, что Иван присоединился к нам и будет играть за нашу команду. Год он провел активно, но не совсем профессионально. Нечасто, наверное, удавалось играть в хоккей на высоком уровне. Наша задача — создать для Ивана максимально комфортные условия, вернуть его на правильный курс. Думаю, он все быстро вспомнит. Конечно, все будет проходить не без ошибок. В моем понимании, в декабре мы должны увидеть того Ивана Федотова, который здорово играет в воротах — как в ЦСКА, так и в сборной России.

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— Когда возникла идея предложить Ивану новый контракт? Вы понимали, что Адам Рейдеборн покинет команду?

— Я не вел никаких бесед и переговоров. Мы расстались с Адамом не потому, что Иван сегодня с нами, а потому, что был принят новый лимит на легионеров. Даже хороший основной вратарь, который помог нам выиграть Кубок, является иностранцем и занимает место полевого игрока. В определенных линиях у нас есть дефицит. Решение было принято после последней игры Кубка Гагарина, в течение следующих двух недель. Главный тренер не участвует в переговорах или беседах. Есть президент клуба, его помощники. Все моменты я узнавал от лиц, которые непосредственно принимали участие в этом процессе. Буквально на днях случились определенные вещи, о которых мы вам рассказываем. Я рад, что Иван снова с нами. Постараемся сделать все, чтобы он чувствовал себя как дома — как в тренировочном процессе, так и вне его.

— Может быть, было лучше договориться с «Филадельфией» через агента или генменеджера, чтобы избежать такой ситуации?

— На данный момент нас все участвующие стороны попросили об этом не говорить. Даже в частном порядке. Не потому, что мы не хотим отвечать на этот вопрос. Просто идет определенный процесс. Он важен для всех, кто в нем участвует, и для нашей страны тоже. Слишком высокая заинтересованность всех участвующих сторон в том, чтобы все договорились и поняли друг друга. Если мы сейчас начнем говорить о меморандуме, лигах, ИИХФ, НХЛ и КХЛ, то, думаю, мы переступим черту, за которую нас просили не заступать.

Иван Федотов
Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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