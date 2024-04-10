9:3! «Монреаль» разгромил «Филадельфию». Федотов сделал 9 сэйвов
«Монреаль» на своем льду обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 9:3. «Флайерз» потерпели 8-е поражение подряд.
Российский голкипер гостей Иван Федотов вышел на лед в середине второго периода. Он отразил 9 из 13 бросков по своим воротам.
«Монреаль» набрал 72 очка и занимает 15-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 11-й строчке — 83 очка.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Филадельфия» — 9:3 (1:0, 5:0, 3:3)
Голы: Слафковски — 17 (Мэтисон, Кофилд), 1:05 — 1:0. Слафковски — 18 (Сузуки, Мэтисон), 28:43 — 2:0. Галлахер — 12 (Ковачевич, Харрис), 30:46 — 3:0. Слафковски — 19 (Савар), 31:22 — 4:0. Андерсон — 9 (Харрис, Пирсон), 32:42 — 5:0. Дворак — 4 (Харрис), 35:27 — 6:0. Пелинг — 11 (Типпетт, Джонсон), 44:54 — 6:1. Дворак — 5 (Арве-Пинар), 50:06 — 7:1. Галлахер — 13 (Армиа, Ковачевич), 51:19 — 8:1. Фараби — 22 (Люксель, Кэйтс), 55:05 — 8:2. Джонсон — 4 (Типпетт, Хэтэуэй), 57:07 — 8:3. Армиа — 17 (Галлахер, Ньюхук), 58:17 — 9:3.
Вратари: Монтембо — Эрссон (Федотов, 32:42).
Штраф: 6 — 2.
Броски: 30 (8+14+8) — 36 (10+12+14).
10 апреля. Монреаль. Centre Bell.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|79
|53
|26
|110
|2
|Каролина
|79
|50
|29
|107
|3
|Айлендерс
|78
|36
|42
|87
|4
|Вашингтон
|78
|37
|41
|85
|5
|Питтсбург
|78
|36
|42
|84
|6
|Филадельфия
|79
|36
|43
|83
|7
|Нью-Джерси
|79
|37
|42
|79
|8
|Коламбус
|79
|26
|53
|64
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|79
|46
|33
|107
|2
|Флорида
|79
|49
|30
|104
|3
|Торонто
|78
|46
|32
|101
|4
|Тампа-Бэй
|78
|44
|34
|95
|5
|Детройт
|78
|38
|40
|84
|6
|Баффало
|79
|37
|42
|79
|7
|Оттава
|78
|34
|44
|72
|8
|Монреаль
|78
|30
|48
|72
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|79
|50
|29
|109
|2
|Колорадо
|79
|49
|30
|104
|3
|Виннипег
|78
|48
|30
|102
|4
|Нэшвилл
|79
|45
|34
|95
|5
|Сент-Луис
|78
|41
|37
|87
|6
|Миннесота
|78
|37
|41
|84
|7
|Аризона
|78
|33
|45
|71
|8
|Чикаго
|77
|23
|54
|51
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|78
|48
|30
|104
|2
|Эдмонтон
|76
|47
|29
|99
|3
|Лос-Анджелес
|78
|41
|37
|93
|4
|Вегас
|77
|42
|35
|92
|5
|Сиэтл
|77
|33
|44
|79
|6
|Калгари
|77
|35
|42
|75
|7
|Анахайм
|79
|26
|53
|57
|8
|Сан-Хосе
|78
|18
|60
|45
|10.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Коламбус
|5 : 2
|10.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Торонто
|2 : 5
|10.04
|02:00
|
Флорида – Оттава
|2 : 0
|10.04
|02:00
|
Айлендерс – Рейнджерс
|4 : 2
|10.04
|02:00
|
Монреаль – Филадельфия
|9 : 3
|10.04
|02:00
|
Бостон – Каролина
|1 : 4
|10.04
|02:00
|
Детройт – Вашингтон
|1 : 2
|10.04
|03:00
|
Нэшвилл – Виннипег
|3 : 4 ОТ
|10.04
|03:00
|
Даллас – Баффало
|3 : 2
|10.04
|04:30
|
Колорадо – Миннесота
|5 : 2
|10.04
|05:00
|
Сиэтл – Аризона
|5 : 0
|10.04
|05:00
|
Анахайм – Лос-Анджелес
|3 : 1
|10.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Калгари
|2 : 3 ОТ
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|77
|139
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|79
|137
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|74
|130
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|77
|66
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|75
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|79
|53
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|15
|1.83