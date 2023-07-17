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Сегодня, 12:15

Российский вратарь отказался от контракта с ЦСКА и остался в АХЛ за копейки

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Хоккеист Иван Просветов
Иван Просветов.
Фото Getty Images
Иван Просветов верит в мечту, но совершенно не прогрессирует.

Вратарь Иван Просветов, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, подписал новое соглашение с «Аризоной». И вряд ли это хороший контракт для хоккеиста, которому исполнилось 24 года. Просветов снова на двустороннем договоре, и у него практически минимальная зарплата при нахождении в первой команде. Единственное, что Ивану существенно увеличили доход, если он будет находиться в АХЛ. Раньше ему платили 100 тысяч долларов в год — теперь 225 тысяч. Однако радоваться за игрока не получается.

Дело же даже не в деньгах. Одна из самых слабых команд НХЛ показывает, что совсем не верит в Ивана, не рассчитывает на него. И сумма соглашения — это самый яркий показатель. Дали копейки, для клуба это ничего не стоит. Если Иван внезапно станет играть на хорошем уровне, то менеджеры обрадуются, а останется на прежнем уровне — невелика потеря.

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И кажется, что ближе второй вариант. Иван большую часть отпуска находится в России, работает, тренируется, принимает участие в различных мероприятиях. Не знаю, с кем он занимается, но очевидно, что ему нужно менять тренера. Даже не на летний период, а на весь сезон. В системе «Аризоны» вряд ли голкиперам уделяют существенное внимание. По крайней мере, Иван совершенно не прогрессирует, обладая талантом. Но что такое талант? На нем довольно быстро можно добраться до «потолка» возможностей, а чтобы прогрессировать, требуется постоянная работа.

Хоккеист Иван Просветов
Фото Getty Images

Видел много матчей Просветова в АХЛ за последние два сезона. Да, Иван часто выходит в стартовом составе «Тусона». В позапрошлом сезоне за его плечами 45 матчей, в последнем — 38 игр. Но голкипер совсем не меняется. И пусть цифры в лиге фарм-клубов весьма условны, ими нельзя оперировать вслепую, не анализируя состояние команды и задачи на сезон, прогресса все равно не видно. Вратарь не поднимается выше показателя «три шайбы за игру», процент отраженных бросков тоже унылый. Редкие поездки в НХЛ оборачиваются катастрофическими провалами, после которых болельщики клуба плюются.

Нет уверенности в воротах, многочисленные технические пробелы (это не мое мнение, а впечатление от тренеров вратарей, работающих в России), все свои проблемы Иван пытается закрыть за счет вовлеченности в игру и габаритов. Но так нельзя выйти на серьезный уровень.

Хоккеист Иван Просветов
Фото Getty Images

В КХЛ к вратарям относятся иначе. Практически во всех клубах страны сейчас ведут работу очень серьезно, а роль специалистов узкого профиля максимально возросла. И потому вдвойне непонятно, почему Просветов отказался от переезда в ЦСКА. Он сам себя обманул. И опять речь не про деньги, а, скорее, про возможность поработать с тем же Сергеем Наумовым.

Вы думаете желание Ильи Сорокина перевезти Наумова в «Айлендерс» — это прихоть? Нет. Именно благодаря Наумову Сорокин стал единственным ярким пятном в клубе из Нью-Йорка и получил справедливый восьмилетний контракт. Просветов через два сезона работы с таким тренером мог бы спокойно возвращаться за океан. Потому что он стал бы совершенно другим.

Иван Просветов. «Аризона» по буллитам проиграла «Колорадо». Просветов сделал 44 сэйва

И самое удивительное, что «Койоты» всеми силами показывали — Иван, мы на тебя не особо надеемся. 26 июня они заключили трехлетнее соглашение с Коннором Ингрэмом из АХЛ. Канадец тоже крайне редко выходил в НХЛ, а в «Милуоки» уступил даже Ярославу Аскарову. Как только «Аризона» объявила об этой сделке, Ивану следовало бы позвонить своему российскому агенту.

Что же, может быть, произойдет чудо и Просветов выйдет на новый уровень. Но как-то в это все не верится.

Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК ЦСКА (Москва)
Иван Просветов
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