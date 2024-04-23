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Сегодня, 13:50

Иван Федотов подписал новый двухлетний контракт с «Филадельфией»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Иван Федотов.
Фото USA Today Sports

Как стало известно «СЭ», голкипер Иван Федотов подписал новый двухлетний контракт с «Филадельфией» на общую сумму 6,6 (3,2 + 3,4) миллиона долларов.

При этом незадолго до заключения нового соглашения вратарь сменил агента и ушел от Джей Пи Бэрри к Полу Теофаносу, представляющему интересы Артемия Панарина и Кирилла Капризова.

27-летний Федотов присоединился к «Филадельфии» в конце марта 2024 года. Россиянин провел за клуб 3 матча, отразив 81,1 процента бросков.

Иван Федотов
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
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Макдэвид подвел итоги матча с «Лос-Анджелесом», в котором набрал 5 очков
Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Первый раунд Счет в серии
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
1 - 0
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
0 - 0
3. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 0
4. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 0
1 - 0
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
0 - 1
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
0 - 0
3. Вегас - Даллас
0 - 0
4. Вегас - Даллас
0 - 0
0 - 1
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
1 - 0
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
1 - 0
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 0
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
0 - 0
3. Колорадо - Виннипег
0 - 0
4. Колорадо - Виннипег
0 - 0
1 - 0
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
1 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
0 - 0
3. Вашингтон - Рейнджерс
0 - 0
4. Вашингтон - Рейнджерс
0 - 0
1 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
1 - 1
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
3. Торонто - Бостон
0 - 0
4. Торонто - Бостон
0 - 0
1 - 1
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
1 - 0
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
2. Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
1 - 0
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
2 - 0
1. Каролина - Айлендерс
3 - 1
2. Каролина - Айлендерс
5 - 3
3. Айлендерс - Каролина
0 - 0
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0 - 0
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Результаты / календарь
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Бостон – Торонто
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Каролина – Айлендерс
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Даллас – Вегас
 3 : 4
23.04 05:00
Эдмонтон – Лос-Анджелес
 7 : 4
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 82 145
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 83 142
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 77 137
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 83 70
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 81 59
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 83 58
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Георгий Романов

Георгий Романов

Сан-Хосе

 2 1.01
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41

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