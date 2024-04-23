Иван Федотов подписал новый двухлетний контракт с «Филадельфией»

Как стало известно «СЭ», голкипер Иван Федотов подписал новый двухлетний контракт с «Филадельфией» на общую сумму 6,6 (3,2 + 3,4) миллиона долларов.

При этом незадолго до заключения нового соглашения вратарь сменил агента и ушел от Джей Пи Бэрри к Полу Теофаносу, представляющему интересы Артемия Панарина и Кирилла Капризова.

27-летний Федотов присоединился к «Филадельфии» в конце марта 2024 года. Россиянин провел за клуб 3 матча, отразив 81,1 процента бросков.