Меморандум непонимания. Как КХЛ и НХЛ стали уважать друг друга и почему сейчас это может закончиться

Как появился меморандум о взаимопонимании между НХЛ и КХЛ: почему он может закончиться

Две крупнейшие хоккейные лиги мира на пороге нового конфликта.

После объявления о возвращении голкипера Ивана Федотова с ЦСКА заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли, помимо прочих комментариев по теме, напомнил об одной очень важной вещи. Весной прошлого года заокеанская лига в одностороннем порядке приостановила действие Меморандума о взаимопонимании — документа, который в свое время обязал лиги соблюдать контракты друг друга.

Сейчас можно сколько угодно язвить и смеяться над наполеоновскими планами ранней КХЛ, которая с бухты-барахты начала считать себя реальным конкурентом гегемона. Но после ее создания по ту сторону океана новодела с непомерными амбициями и готовностью тратить на звезд огромные деньги действительно побаивались. С первых дней существования КХЛ энхаэловские руководители предполагали, что совсем скоро чересчур дерзкий и пафосный новичок может прийти за их игроками, даже несмотря на их действующие соглашения.

Дело Мойжиша

Правда, первым контрактную черту тогда перешел не российский проект, а североамериканский гигант. Формальным поводом начать полноценную битву за хоккеистов стало дело Томаша Мойжиша, который на тот момент был связан обязательствами с «Сибирью». В июле 2008 года НХЛ без каких-либо вопросов зарегистрировала контракт чешского защитника с «Миннесотой». В России этот шаг американцев посчитали откровенным неуважением. Почти одновременно с новосибирцами пострадала «Северсталь», которая похожим образом лишилась канадского нападающего Джейсона Крога, наплевавшего на контракт с череповчанами и укатившего в «Ванкувер».

«В мае Мойжиш подписал новый контракт. Никаких пунктов, в которых был бы оговорен его отъезд в НХЛ, в нем не было. Документ зарегистрирован в КХЛ. Мы же Мойжиша не увольняли и ждем его приезда в наш клуб 15 июля. Ему сделана рабочая виза, и нет никаких препятствий въезда в Россию. В случае разрыва контракта он будет вынужден заплатить клубу две трети от суммы», — вполне резонно возмущался тогдашний генменеджер «Сибири» Александр Канцуров в клубном пресс-релизе.

«Контракт Мойжиша зарегистрирован в базе данных КХЛ. Теперь надо выяснить, стоит на нем подпись игрока или нет. Пока же во всяком случае мы считаем, что Мойжиш под контрактом в «Сибири», а сейчас он вот поехал в «Миннесоту». Тогда это неуважение к контрактам. Тем более что если есть какие-то юридические трения, то до того, как они будут выяснены, игрок не имеет права никуда перемещаться», — соглашался с боссом новосибирцев президент КХЛ Александр Медведев в интервью «СЭ».

Александр Радулов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Война за Радулова

КХЛ тянуть с ответом не стала и уже через пару суток ударила по противнику куда более тяжелым оружием. В Россию вернулся за длинным рублем Александр Радулов, несмотря на действующий контракт новичка с «Нэшвиллом». Вряд ли нужно объяснять, что переход одного из самых талантливых нападающих страны в «Салават Юлаев» был организован за несколько дней. Кажется, история Мойжиша сыграла новорожденной лиге только на руку и позволила громко заявить о себе и своей готовности воевать с НХЛ.

Понять ярость генменеджера «Предаторз» и нашего старого друга Гэри Беттмэна было нетрудно. Если КХЛ потеряла рядового и мало чем примечательного легионера, которого «Сибирь» зачем-то продлила после двух переломов и проблем с адаптацией, то у НХЛ и «Хищников» украли восходящую звезду лиги.

Оперативно помирить стороны вызвался президент ИИХФ Рене Фазель, который призвал лиги договориться. Примечательно, что свои слова швейцарец произнес через несколько часов после переезда Радулова в столицу Башкирии на конференции в Цюрихе, где была достигнута договоренность между международной федерацией, национальными ассоциациями и НХЛ о создании рабочей группы для проработки трансферного соглашения между ИИХФ, НХЛ и Западной Европой:

«Нет никакого смысла устраивать войну. Каждый согласился, что начать ее очень легко, но победителя в ней все равно не будет. Проиграет от этого только хоккей. Даже несмотря на то, что сейчас у нас нет на руках подписанного договора, мы прекрасно понимаем друг друга».

КХЛ с претензиями на звание лучшей лиги мира участвовать ни в каком трансферном соглашении не собиралась. Примкнуть к нему означало превратиться в полноценный придаток НХЛ и дать возможность идеологическому сопернику выкупать своих хоккеистов за фиксированную сумму практически в любой момент. Но уже 15 июля Александр Медведев согласился с Фазелем о необходимости соблюдать джентльменские соглашения и объявил мораторий на подписание игроков с энхаэловскими контрактами, впервые призвав конкурента подписать двусторонний договор.

Александр Медведев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Забавно, что в тот же день вскоре после заявления Медведева на главной странице официального сайта ИИХФ появилось сообщение за авторством директора федерации по связям с общественностью Шимона Шемберга, известного в кулуарах русофобскими взглядами:

«Если факты, приведенные НХЛ в случае с Радуловым, верны и он действительно имеет действующий контракт с «Нэшвиллом», чего никто не отрицал, то КХЛ должна отменить соглашение с «Салаватом Юлаевым». В противном случае игрок будет исключен из всех соревнований, проводимых под эгидой ИИХФ, — от Лиги чемпионов до чемпионата мира и Олимпийских игр. Также ИИХФ может применить санкции и к его клубу, в том числе и по участию «Салавата Юлаева» в Лиге чемпионов».

Однако НХЛ с презрением ударила по руке, протянутой Медведевым, и поставила российской стороне ультиматум — она не будет подписывать никаких юридических соглашений до тех пор, пока КХЛ не запретит Радулову выступать за «Салават Юлаев» и не вернет нападающего в США. А вот ИИХФ, которая в свое время действительно дисквалифицировала из-за неотработанных контрактов в Америке Андрея Таратухина, Вадима Хомицкого, Максима Кондратьева, Александра Свитова и Станислава Чистова, на этот раз только погрозила нашей лиге пальчиком и превратила слова о бане нижнетагильского мастера и его нового клуба в блеф.

«НХЛ не собирается подписывать меморандум с Россией о переходах до тех пор, пока КХЛ официально не запретит Александру Радулову играть за «Салават Юлаев».

Я удовлетворен тем, что КХЛ приняла мораторий и призывает нас к подписи меморандума. Но это не освобождает российскую лигу от обязательств — правовых и моральных — исполнять те договоренности, которых мы достигли на совещании в Цюрихе. Мы ожидаем, что господину Радулову не разрешат играть в КХЛ в этом году. И что он будет возвращен в команду, которая справедливо обладает правами на нем — в «Нэшвилл Предаторз», — заявил 18 июля The Hockey News Билл Дэйли.

Оттепель

КХЛ с ее зависимостью от ФХР и необходимостью выполнять миссию по удержанию звездных хоккеистов в России ради выступления на международных турнирах наличие документа, защищающего ее от посягательств конкурента, было куда нужнее, чем оппоненту. Тем более что в количественном отношении российский проект терял больше, чем НХЛ. Вслед за Мойжишем и Крогом в России разгорелись скандалы с отъездом в США тогда совсем юных и еще крайне перспективных Никиты Филатова и Виктора Тихонова-младшего. Да и историю Евгения Малкина, уехавшего в «Питтсбург» наши функционеры забыть не успели.

Оттепель в отношениях сильнейших лиг мира произошла только в сезоне-2010/11. НХЛ из-за решения ИИХФ не дисквалифицировать Радулова в связи с отсутствием юридической базы окончательно смирилась с потерей нападающего и махнула на него рукой. Осенью 2010-го лиги сыграли между собой выставочные матчи, а несколькими месяцами ранее все-таки подписали исторический Меморандум о взаимопонимании, который обязал стороны уважать контракты друг друга. Правда, ключевые пункты этого акта появились в общем доступе позже, когда руководители приняли решение пролонгировать его действие.

Фото Global Look Press

В редакции от 2012 года меморандум включал в себя восемь пунктов:

1. С 16 июля 2012 года обе стороны должны обмениваться сведениями об игроках, имеющих действующие контракты с клубами КХЛ или НХЛ, с указанием имени, фамилии, даты рождения, клуба, срока истечения контракта и статуса игрока. По запросу одной из сторон другая сторона пересылает полную копию контракта хоккеиста.

2. КХЛ и НХЛ обязаны еженедельно обновлять сведения о любых изменениях в контрактных базах игроков.

3. Обе лиги должны обменяться списками свободных агентов.

4. КХЛ и НХЛ уважают контракты друг друга. Обе стороны признают и придерживаются главного принципа: игроки в период действия контракта с клубом одной из лиг не могут исполнять свои обязанности в тот же период с клубом другой лиги.

5. В случае конфликтных ситуаций или назревающих противоречий обе стороны назначают своих официальных представителей для ведения переговоров.

6. К данным переговорам стороны обязуются предоставить все документы, подтверждающие или как-либо связанные с подписанием игроком профессионального контракта с хоккейный клубом.

7. Место проведения переговоров официальных представителей обеих лиг — Торонто или Нью-Йорк.

8. НХЛ и КХЛ обязуются прилагать все усилия для достижения консенсуса по каждому спорному контрактному статусу игрока, включая случаи трудовых конфликтов, контрактных споров и так далее. В случае недостижения консенсуса каждая сторона сохраняет за собой право для действий, которые она считает правильными в данных обстоятельствах.

«Новый меморандум — очередной очень важный этап развития отношений между КХЛ и НХЛ. Прошлый документ работал целый год без единого сбоя — в процессе переходов игроков из одной лиги в другую не было зафиксировано ни одной конфликтной ситуации.

Особенно важно подписание этого документа на фоне общеполитической обстановки в мире. Оно оставляет спорт вне политики. Я хочу лишь выразить надежду, что такой подход сохранится у наших иностранных партнеров, которые управляют хоккеем в США, Канаде, да и в Европе, и впредь", — не скрывал своей радости от действия документа Медведев.

Билл Дэйли. Фото USA Today Sports

Поспешное решение

НХЛ после событий 24 февраля 2022 года приостановила действие меморандума и порвала с российской стороной все видимые связи, как того требовали государственные органы и агрессивно настроенная общественность во главе с уникумами вроде Доминика Гашека. Но в то же время североамериканская организация разослала своим членам письмо, в котором запретила подписывать игроков, обремененных обязательствами перед российскими клубами. То есть, по сути, заставила менеджеров соблюдать договоренности в рамках джентльменского соглашения.

КХЛ в свою очередь не стала истерить и реагировать на приостановку формальных договоренностей и также продолжила уважать интересы заокеанской лиги. И за минувший сезон стороны ни разу не нарушили негласное правило, молча сделав реверанс друг другу. Более того, запрет на сотрудничество не помешал энхаэловским клубам отправлять в Россию своих игроков в аренду. Поэтому в случае с регистрацией контракта Федотова российские чиновники рискуют вляпаться в историю, после которой лига рискует нарушить зыбкое спокойствие и оказаться в куда более слабом положении, чем НХЛ. Стоит ли оно того?

Сейчас многих интересуют другие вопросы — почему КХЛ так поспешно приняла решение в пользу армейцев и зачем она пошла на явный конфликт с НХЛ, которая вполне четко обозначила свою позицию, посчитав Федотова действующим игроком «Филадельфии». Неужели это решение в нашей лиге посчитали разумным или оно прежде всего политическое? Жаль, что пострадать от него в перспективе могут многие клубы КХЛ. И, при всем уважении к серебряному призеру Пекина, это далеко не Радулов образца 2008 года, чтобы начинать из-за него новую бессмысленную войну.

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