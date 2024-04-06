Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:15

Федотов провалил первый полноценный матч в НХЛ. У «Филадельфии» — шесть поражений подряд

Федотов пропустил 4 шайбы в первом матче в стартовом составе «Филадельфии»
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Иван Федотов в матче против «Баффало».
Фото USA Today Sports
«Филадельфия» уступила «Баффало».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Филадельфия» — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
Голы: Томпсон — 28 (Петерка, Так), 10:01 — 1:0. Кэйтс — 5 (Типпетт, Йорк), 29:07 — 1:1. Далин — 19 (Томпсон, Так), 34:51 — 2:1. Куинн — 6 (Бенсон, Пауэр), 39:54 — 3:1. Типпетт — 28 (Санхейм, Лотон), 49:19 — 3:2. Куинн — 7 (Бенсон, Козенс), 53:59 — 4:2.
Вратари: Луукконен — Федотов (1:02 — 1:13, 55:53).
Штраф: 6 — 2.
Броски: 19 (4+8+7) — 34 (10+13+11).
Баффало. KeyBank Center. 15783 зрителя.

Вряд ли в начале этого сезона кто-то всерьез мог предположить, что Иван Федотов уже весной проведет первый полноценный матч в НХЛ. Но, как известно, жизнь — лучший драматург.

Зимой «Филадельфия» осталась без Картера Харта, а Самуэль Эрссон совсем не вывез роль первого первого номера. У Ивана Федотова этот сезон в ЦСКА тоже не получился гладким. Но в системе «Флайерз» осознали, что команда может выпасть из топ-8 Востока и решили привлечь всех, кто может помочь. Так, параллельно с Иваном в фарм-клуб «Филадельфии» уехал Алексей Колосов.

Дебют Федотова в НХЛ получился необычным. Именно это слово идеально характеризует жизнь голкипера за последние два года. Иван вышел по ходу матча, отметился несколькими ключевыми сэйвами, попал во все хайлайты, перепутав ворота перед овертаймом и удостоился похвалы от Джона Тортореллы. Но «Филадельфия» все равно проиграла. Пятый матч подряд. Вот такая борьба за плей-офф.

Иван Федотов. Федотов дебютировал в НХЛ: впечатлил Тортореллу и перепутал ворота

На игру с «Баффало» Федотов получил место в основе. Сухая серия российского голкипера длилась ровно 10 минут. Тэйдж Томпсон, который постепенно выправляет свою статистику после провального старта сезона, отправил Ивана в буфет и закатил шайбу в пустой угол.

Затем инициатива перешла к «Филадельфии». В середине второго периода большое количество моментов переросло в качество: Ноа Кейтс с передач Оуэна Типпетта и Кэмерона Йорка сравнял счет в матче.

Концовка второго игрового отрезка сложилась для «Филадельфии» неудачно. Расмус Далин и Джек Куинн два раза вонзили шайбу в левую от Ивана «девятку». На перерыв «Флайерз» ушли при счете 1:3, но с двукратным перевесом по броскам в створ.

В середине третьего периода Оуэн Типпетт вновь подарил фанатам «Флайерз» надежду на то, что команда сможет зацепиться за очки, но спустя 5 минут Джек Куинн эту надежду забрал. Тяжело сказать, кто конкретно виноват в четвертом голе «Баффало»: то ли защитники, позволившие добить шайбу, то ли Федотов, потерявший ворота.

Тем не менее, вердикт однозначен: первый полноценный матч Федотова за «Филадельфию» сложился неудачно. Менее 80% отраженных бросков, вопросы по двум пропущенным шайбам, а самое главное — шестое поражение команды подряд. Удивительно, но «Филадельфия» продолжает держаться в топ-8 Востока. Может, стоит вызвать Колосова?

Иван Федотов
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Филадельфия Флайерз
1
9
Читайте также
В АПЛ хотят ввести налог на роскошь за финансовые нарушения
Биография Леонида Слуцкого: выиграл всё в России и уехал покорять Китай
В Киеве предложили закрыть небо ЕС для граждан РФ и Белоруссии
Наказание за грубость, три шайбы в большинстве и лютый Да Коста. Что произошло в матче «Металлург» - «Автомобилист»
Вопрос двери: штрафы за недопуск газовщиков в дома введут в этом году
Адвокат предупредил об опасности случайно полученных денег на карту
Популярное видео
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Федотов из ЦСКА в «Филадельфию»: переезд вратаря в НХЛ и конфликт России с ИИХФ
Тренер «Филадельфии» о первом полном матче Федотова в НХЛ: «Ему было тяжело»
Федотов — о первом полном матче за «Филадельфию»: «Мне надо быть лучше»
Федотов выйдет в стартовом составе «Филадельфии» в игре с «Баффало»
Фетисов — о дебюте Федотова в НХЛ: «Блин полукомом»
Торторелла — о дебюте Федотова: «Восхищен. Он единственный, кто играл во втором периоде»
Иван Федотов прокомментировал свой дебют за «Филадельфию» в НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Вашингтону» не помогает даже дубль Овечкина! У «Кэпиталз» уже пять поражений подряд
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 77 52 25 108
2 Каролина 77 48 29 103
3 Айлендерс 76 34 42 83
4 Филадельфия 77 36 41 83
5 Вашингтон 76 36 40 82
6 Питтсбург 76 35 41 81
7 Нью-Джерси 76 36 40 76
8 Коламбус 76 25 51 62
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 77 45 32 105
2 Флорида 77 48 29 101
3 Торонто 75 43 32 95
4 Тампа-Бэй 76 43 33 93
5 Детройт 76 37 39 82
6 Баффало 77 37 40 79
7 Оттава 75 33 42 70
8 Монреаль 75 29 46 70
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 76 48 28 105
2 Колорадо 77 48 29 102
3 Виннипег 76 46 30 98
4 Нэшвилл 76 44 32 92
5 Сент-Луис 76 40 36 84
6 Миннесота 75 36 39 82
7 Аризона 76 32 44 69
8 Чикаго 75 22 53 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 76 47 29 102
2 Эдмонтон 75 46 29 97
3 Вегас 76 42 34 92
4 Лос-Анджелес 76 40 36 91
5 Сиэтл 76 32 44 77
6 Калгари 75 34 41 73
7 Анахайм 77 25 52 54
8 Сан-Хосе 75 17 58 42
Результаты / календарь
26.03
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
6.04 02:00
Баффало – Филадельфия
 4 : 2
6.04 02:00
Каролина – Вашингтон
 4 : 2
6.04 02:00
Детройт – Рейнджерс
3 : 4
6.04 04:00
Эдмонтон – Колорадо
 6 : 2
6.04 05:00
Аризона – Вегас
 7 : 4
6.04 05:00
Анахайм – Сиэтл
 1 : 3
6.04 20:00
Питтсбург – Тампа-Бэй
 - : -
6.04 22:30
Чикаго – Даллас
 - : -
6.04 22:30
Бостон – Флорида
 - : -
6.04 23:00
Миннесота – Виннипег
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 75 133
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 77 131
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 73 128
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 74 63
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 74 54
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 77 53
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Артур Силов

Артур Силов

Ванкувер

 2 1.5
Новости
RSS RSS
Все новости