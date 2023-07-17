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Сегодня, 18:00

Федотова увидели спустя год службы в армии. Он снова будет играть в ЦСКА

Михаил Зислис
Обозреватель
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Хоккеист Иван Федотов
Иван Федотов.
Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Впрочем, спор по его контракту с «Филадельфией» еще не решен окончательно.

Явление народу Ивана Федотова спустя год службы в армии прошло без всеобщей радости и брызг шампанского. Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров своим безупречным костюмом, интеллигентной манерой и выдержанными фразами добавил солидности пресс-конференции. Но пара его ответов зародила еще больше сомнений относительно того, как будет развиваться ситуация с вратарем дальше. Картину мог бы немного прояснить президент клуба Игорь Есмантович. Его присутствие было первоначально анонсировано, но потом произошли изменения. Как рассказали сотрудники ЦСКА, их босс улетел куда-то по неотложным делам и уже в субботу отсутствовал в Москве. Склонен доверять этим словам и не искать скрытого смысла в отсутствии Есмантовича. Он спокойно отвечал журналистам после того, как КХЛ зарегистрировала контракт Федотова, а перенос пресс-конференции породил бы еще больше слухов и брожений.

Хоккеист Иван Федотов
Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В этой связи основная и едва ли не единственная ценность состоявшегося в понедельник мероприятия заключалась в самом присутствии Федотова. Его было можно увидеть своими глазами, задать вопрос и, наверное, даже потрогать рукой, убедившись, что Иван настоящий, а не существует только на фотографиях из одной запрещенной на Руси социальной сети. Сейчас он в Москве и впервые лично подтвердил свое желание играть в армейском клубе.

Большую часть времени вратарь, отвыкший от такого внимания к своей персоне, выглядел зажато и сидел со скрещенными руками. Очевидный признак, что он чувствует себя еще не слишком комфортно. Только когда коллега Шевченко начал его спрашивать о том, каково пропустить гол в стиле «лакросс» на первенстве вооруженных сил, Иван улыбнулся и почти засмеялся. Остается списать внешнюю реакцию на понятный стресс.

Иван Федотов. «Что испытывает человек, который играл в хоккей, а теперь ходит по плацу?» Вратарь Федотов — об армии

Однако вид у Федотова, дипломатично избегавшего любых острых фраз, был как минимум задумчивый. В таком же настроении покидали зал и мои коллеги.

Для них ясности больше не стало. Прямо сейчас понятно, что проблема решается в плоскости взаимоотношений НХЛ, КХЛ, ИИХФ, ФХР, ЦСКА и «Филадельфии». Федоров мой вопрос о том, имело ли смысл набрать своему знакомому Даниэлю Бриеру, который сейчас занимает пост генерального менеджера «Флайерс», чтобы найти точки соприкосновения, перевел в область секретности. Из этого легко сделать вывод, что основный вопрос по-прежнему остается в подвешенном состоянии.

Хоккеист Иван Федотов
Фото Александр Федоров, «СЭ»

У меня была информация от двух источников о большой заинтересованности «Филадельфии» к Федотову, но эти сведения удалось получить почти случайно еще до того, как спор НХЛ и КХЛ перешел в активную фазу. Этим легко объяснить подковерные интриги в настоящем моменте. За ненужный актив так отчаянно не борются. Понимания того, как ведут себя противоборствующие стороны, нет ни у кого. Если доводить дело до принципа в юридическом аспекте, то в качестве арбитра будет выступать ИИХФ. Плохая перспектива для ЦСКА, учитывая это отношение этой организации к России даже в более благополучные времена. Возможно, большие армейские начальники найдут какой-то другой путь для успешного выхода из ситуации. Придется запастись терпением и ждать окончательной развязки.

Иван Федотов. ФХР — за здравый смысл в деле Федотова. Федерация выступила против спешки КХЛ и ЦСКА

Иван Федотов
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
ХК ЦСКА (Москва)
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