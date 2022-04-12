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Зачем «Ак Барс» уволил Квартальнова? Придут ли туда Знарок и Билялетдинов?

Знарок или Билялетдинов могут возглавить «Ак Барс» после увольнения Квартальнова
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Читать «СЭ» в
Дмитрий Квартальнов был уволен из «Ак Барса».
Фото ХК «Ак Барс»
Дмитрий Квартальнов.
Фото ХК «Ак Барс»
Дмитрий Квартальнов.
Фото ХК «Ак Барс»
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Казанский клуб ждут большие перемены.

«Ак Барс» отправил в отставку тренерский штаб Дмитрия Квартальнова — вместе с главным тренером уходят все его ассистенты. Квартальнову не простили вылет в первом раунде Кубка Гагарина в этом сезоне — в шести матчах казанцы уступили «Авангарду». Что теперь ждет «Ак Барс»? Кто будет следующим тренером казанцев?

12&nbsp;марта. Балашиха. &laquo;Авангард&raquo; (Омск)&nbsp;&mdash; &laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo; (Казань)&nbsp;&mdash; 2:0. «Ак Барсу» нужно менять почти все. С этой командой большего не достичь

Увольнение Квартальнова может стать большой ошибкой

«Мы не выиграли Кубок вместе, в связи с чем решили не продлевать контракт с тренерским штабом», — заявил после официального объявления об уходе Квартальнова генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин. Логика есть, ведь казанский клуб привык ставить только максимальную задачу. А за три сезона при Квартальнове даже в финал «Ак Барс» не пробился ни разу. В сезоне-2019/20 помешала пандемия, через год — «Авангард», в ярчайшей серии выбивший казанцев в финале конференции. А в этом сезоне «барсы» вообще вылетели в первом раунде.

Но ведь и состав у «Ак Барса», по крайней мере в этом сезоне, был далеко не лучшим в лиге. Покинул команду ключевой защитник Яруллин, а также элитный снайпер Галиев. Не стали продлевать контракты с Доусом и Да Костой в надежде найти более сильных и кубковых легионеров. Не получилось: из иностранцев плей-офф неплохо отыграл только защитник Кэмпфер, остальные не помогли. А швед Линдхольм с зарплатой в 55 млн рублей вообще покинул команду еще в феврале.

12&nbsp;марта. Балашиха. &laquo;Авангард&raquo; (Омск)&nbsp;&mdash; &laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo; (Казань)&nbsp;&mdash; 2:0. «Ак Барс» расстался с мечтой. Классная команда и амбициозный тренер не выиграют Кубок Гагарина

Молодые Артем Галимов и Дмитрий Воронков показали себя лидерами в прошлом плей-офф, но стать таковыми на постоянной основе не смогли. На своем высоком уровне отыграл сезон Дмитрий Кагарлицкий, но в остальном приобретения «Ак Барса» не выстрелили. Для чего нужно было тратить 40 миллионов на вратаря Бобкова, который почти весь сезон просидел в запасе? Почти до дедлайна в «Ак Барсе» не могли найти легионеров и в итоге подписали трех опытных канадцев — защитников Барберио и Демерса, в также нападающего Фера. Ноль эффективности.

При неудачном результате главной команды нужно отметить влияние работы штаба Квартальнова на всю систему. Все три сезона в плей-офф выходили «Барс» (ВХЛ) и «Ирбис» (МХЛ) — до прихода Квартальнова такого не было ни разу. И это не совпадение: Квартальнов глубоко погружался в работу системы, постоянно общаясь с тренерами и подтягивая игроков в главную команду. Помню, как в свой последний сезон в Казани Зинэтула Билялетдинов сетовал на то, что в системе нет классных молодых игроков. А уже через полгода у Квартальнова играли Журавлев, Воронков и Галимов. Помимо них в «Ак Барсе» заиграли Сафонов, Дыняк, Кателевский, закрепился в роли основного вратаря Билялов.

Дмитрий Квартальнов. Фото ХК «Ак Барс»
Дмитрий Квартальнов.
ХК «Ак Барс»

Вряд ли кто-то из сменщиков Квартальнова будет уделять такое внимание молодежи. Да и в целом в российском хоккее мало таких тренеров. А ведь таланты есть: «Ирбис» второй год подряд выходит в полуфинал МХЛ. И в этом плане увольнение Квартальнова может стать большой ошибкой. Ведь «Ак Барс» не отказывался от стратегии на привлечение молодежи и 70 процентов собственных воспитанников в составе.

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Знарок хочет вернуться к работе

Одним из главных кандидатов на место в «Ак Барсе» считается Олег Знарок, который этот сезон провел в системе ФХР. Его даже чуть было не назначили главным тренером сборной России на Олимпиаду, но в последний момент выбор пал на Алексея Жамнова. По моей информации, Знарок хочет вернуться в клубный хоккей, но никакой договоренности с «Ак Барсом» сейчас нет. Более того, тренер пока даже не проводил ни с кем переговоров.

Дмитрий Квартальнов. Фото ХК «Ак Барс»
Дмитрий Квартальнов.
ХК «Ак Барс»

Может вернуться в Казань Зинэтула Билялетдинов, который после ухода из «Ак Барса» в 2019-м наслаждался жизнью и смотрел хоккей. В том числе — НХЛ, где играет его внук Александр Романов. Как ранее сообщалось, Билялетдинов близок к возвращению в Казань, но на административную должность. Впрочем, не исключено, что и главным тренером он в итоге станет, — кого еще назначать-то?

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Кого-то из молодых специалистов в Казани не будет — рисковать в клубе не станут. Часто доводится слышать фразу «нужен тренер-победитель». Вот только кто из них может дать гарантию на успех при нынешних условиях? Билялетдинов выигрывал в 2018-м, когда у него был суперсостав с Марковым за 150 млн рублей в год и в первых двух сезонах КХЛ с мощнейшей тройкой Зарипова. СКА Знарка брал Кубок в 2017-м — с Гусевым, Шипачевым, Дадоновым, Ковальчуком, Войновым.

Сейчас другое время. Рынок свободных агентов этой весной выглядит привлекательно, но забрать всех в один клуб не получится. Гусева в Казани точно не будет, как и Толчинского, которого «Авангард» никуда в России не отпустит. Жафяров хорош, но кубковость свою пока не доказал. Существенно лучше состав «Ак Барса» не станет, а учитывая возможное отсутствие легионеров, может даже просесть. И единственный выход в такой ситуации — развивать свою молодежь и находить нераскрученных игроков на стороне.

Дмитрий Квартальнов
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
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Металлург - Авангард
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