Топ-клуб рискует закончить плей-офф в первом раунде. Все из-за проблемы с вратарями

«Северсталь» сравняла счет в серии с московским «Динамо».

Хоккей. КХЛ

Кубок Гагарина. 1/4 финала конференций. Запад. Шестой матч

«Северсталь» (Череповец) — «Динамо М» (Москва) — 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

Голы: Лишка — 1 (Тимашов, Няттинен), 8:23 — 1:0. Няттинен — 4 (Стенквист, Вовченко), 20:57 — 2:0. Вовченко — 4 (Пилипенко), 28:00 — 3:0. Рашевский — 2 (О`Делл), 28:34 — 3:1. Войнов — 4 (бол., О`Делл, Линдберг), 29:53 — 3:2.

Вратари: Подъяпольский — Еременко (Бочаров, 28:00, 59:25).

Штраф: 18 — 20.

Броски: 21 (11+5+5) — 29 (9+13+7).

Судьи: Раводин, Ромасько.

12 марта. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».

Счет в серии: 3-3

Кудашов признавал вратарскую проблему

В анонсе плей-офф прогнозировал победу московского «Динамо». Супертройка Вадима Шипачева, эффективный и импонирующий мне тренерский стиль Алексея Кудашова, сбалансированные оборона и нападение — эти аргументы принял за ключевые при оценке перспектив команды в Кубке Гагарина. Однако первый раунд с симпатичной «Северсталью» вскрыл проблему москвичей, из-за которой они рискуют завершить плей-офф сенсационно рано.

Все из-за нестабильности вратарей. Иван Бочаров, на которого рассчитывали как на первого номера «Динамо», проиграл два первых матча. Кто бы мог представить, что бело-голубые после домашнего тура будут «гореть» 0:2? С третьего матча в старте вышел переживающий неизвестно какую по счету молодость Александр Еременко. 41-летний голкипер помог перевернуть серию, но в шестой игре менять пришлось уже его. После трех пропущенных шайб за 28 минут тренеры доверились Бочарову. Иван отразил все шесть (!) бросков, но москвичи не спаслись, и серия продолжится в седьмом матче.

Перед сезоном Алексей Кудашов не скрывал, что его беспокоит вратарская линия «Динамо». При этом главный тренер объяснил, почему клуб заходил в чемпионат с парой Бочаров — Еременко. Москвичи изучали внешний рынок, но не нашли подходящего кандидата.

— Не буду лукавить, Еременко весной исполнится 42 года, в таком возрасте повышается травмоопасность. Бочаров в последний год нестабилен. Поэтому небольшие опасения есть. Хотя последние игры показывают, что при правильно выстроенной обороне проблем не возникает. Рынок пустой. Североамериканцы к нам не бегут, европейцы начинают свои чемпионаты. Поэтому заходим в сезон с двумя своими вратарями, — отмечал Кудашов.

О нестабильности вратарей «Динамо» рассуждают не первый год. В межсезонье появлялась информация об интересе москвичей к иностранным голкиперам. Почти договорились с Луи Доминге из системы «Калгари», но канадец отказался переходить в российский клуб, а в сентябре подписал двусторонний контракт с «Питтсбургом». Поиск кандидатов продолжился в регулярке. Из «Витязя» вырвали Ивана Кульбакова, у которого действовало просмотровое соглашение с подмосковным клубом.

Доверились Бочарову и Еременко

Мотивы приглашение белоруса, тем более на односторонний контракт, остаются загадкой. Он пришел на место третьего вратаря и за новую команду в регулярке отыграл только 44 минуты. Позднее прошла новость об интересе к Мэтту Томкинсу из «Фрелунды», который мог перейти в «Динамо» со следующего сезона. Однако последние геополитические события ставят под сомнение его будущее в КХЛ. Получается, что до дедлайна руководство договорилось только с Кульбаковым, подписание которого кардинально не изменило ситуацию с вратарями.

Пять лет назад, когда перспективный Бочаров выиграл Кубок «Братины» с балашихинским «Динамо» и заслужил повышение до команды КХЛ, его тандем с возрастным Еременко оценивался как близкий к идеальному. Миссия Александра заключалась в том, чтобы помочь Ивану вырасти в топ-голкипера. Время шло, а диспозиция не сильно менялась. Бочаров прогрессировал не так стремительно, как этого хотелось. Иван дорос до уровня сборной без энхаэловцев, стабильно получал повестки на Евротуры, съездил на чемпионат мира, но не стал топ-вратарем КХЛ.

Проводы Александра на пенсию затянулись. Да, игровое время голкипера-ветерана снижалось. Бочаров получал больше матчей в регулярке, но нынешний плей-офф для него начался кошмарно — с двух поражений и восьми пропущенных шайб с 35 бросков. Экстренный выход вдохнувшего в серию новую жизнь Еременко заставил задуматься: а не рано ли Александру собирать победоносные иконы? Голкиперу 10 апреля исполнится 42 года, но разве он проваливается и не держит уровень лиги? Другой вопрос — насколько Еременко голоден до побед и мотивирован ли на высокие цели?

Не завидую Алексею Кудашову, которому завтра-послезавтра надо определиться, кого из вратарей выпустить на решающий матч с «Северсталью». Формально вышедший на замену Бочаров не пропустил ни одной шайбы, но и команда не отыгралась. А с Еременко «Динамо» одержало три победы в серии. Цена ошибки с голкипером велика. Вылет в первом раунде — вселенский провал для москвичей. Как бы ни завершился плей-офф, летом клубу необходимо найти сильного конкурента для Бочарова. Откладывать проблему и верить в двужильность Еременко — не выход из ситуации. «Динамо» надо определиться, с кем из голкиперов идти в новый сезон, чтобы через год вратарская проблема не повторилась.