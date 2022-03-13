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Сегодня, 11:45

Сможет ли один из самых бедных клубов КХЛ сделать самую громкую сенсацию плей-офф? Все решит седьмой матч серии

«Северсталь» обыграла «Динамо» в шестом матче и сравняла счет в серии плей-офф КХЛ
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
«Северсталь» обыграла «Динамо» и сравняла счет в серии.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Обзор дня Алексея Шевченко.

Поражение

«Ак Барс» загнал себя в угол и не смог выбраться. Три поражения на старте серии трудно было исправить. Да, тому же Дмитрию Квартальнову как-то удалось упустить преимущество в три победы в плей-офф, но тогда против него выступал мощный соперник, у СКА был звездный состав. Теперь же казанцы уступили команде, которая играет в четыре защитника, а пятый редко появляется на льду. Все стало ясно с «Ак Барсом» с середины второго периода заключительной встречи, когда они опять перешли на простые, слишком поспешные броски по воротам соперника. Никакой фантазии при входе в зону, никаких идей. Но для Шимона Грубеца и обороны Боба Хартли это было подарком. Уж бросаться под шайбу в команде умеет каждый, а чешскому вратарю достаточно было стоять на месте.

12&nbsp;марта. Балашиха. &laquo;Авангард&raquo; (Омск)&nbsp;&mdash; &laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo; (Казань)&nbsp;&mdash; 2:0. «Ак Барс» расстался с мечтой. Классная команда и амбициозный тренер не выиграют Кубок Гагарина

Безусловно, вылет в первом раунде плей-офф — позорный результат для Казани. Хороший бюджет, приличные контракты, отличный состав, прекрасная организация — ничего не помогло. Теперь предстоит разобраться, что же идет не так, где слабое звено в системе. Наверняка поменяют тренера. Дмитрий Квартальнов оказался неспособным выиграть турнир при очень благоприятных условиях, а «плюс 1» в его контракте был бы активирован в случае выхода в финала конференции. Но кого назначать вместо него?

Вариант с Олегом Знарком выглядит авантюрным. Он явно слабее нынешнего тренера «Ак Барса», даже непонятно, зачем Казани такой специалист. Искать тренера за границей по понятным причинам сейчас невозможно. Но тренер — это половина проблемы. Опять же, через десять дней запланирована какая-то встреча штаба и менеджеров, но говорить о будущем клуба пока рано. Никто не знает, что будет летом.

12&nbsp;марта. Балашиха. &laquo;Авангард&raquo; (Омск)&nbsp;&mdash; &laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo; (Казань)&nbsp;&mdash; 2:0. «Ак Барсу» нужно менять почти все. С этой командой большего не достичь

Седьмой матч

В субботу «Динамо» вышло на площадку в Череповце с отвратительным настроением. Если череповецкая команда все свои матчи в серии проиграла из-за неуверенности в собственных силах, то на этот раз им противостоял соперник, который был слишком уверен в успехе. Это было заметно по каждому единоборству, по каждому моменту в игре. Череповецкий клуб старался и работал, что, собственно, и приносит им успех в сезоне, а динамовцы ждали выходных, которые им дали бы в случае победы.

Есть вопросы и к Алексею Кудашову. Как можно было не почувствовать, что Александр Еременко выдохся? В сезоне ветеран ни разу не проводил три полные игры подряд, а в плей-офф его еще поставили и на четвертую. Ругать вратаря не хочется — против природы не попрешь. Плюс снова был плохой день у легионеров. Потерялся Антон Ведин, которого выпустили в первом звене. Совсем не тянет Роб Клинкхаммер, а Андре Петтерсона вообще оставили в запасе, но, судя по его форме, он ничем бы и не помог.

«Северсталь» же сыграла очень мощно. Правда, после того как было заброшено три шайбы, хоккеисты опять испугались и стали играть на сохранение результата. Иван Бочаров, сыгравший 32 минуты, отразил всего 6 бросков. В КХЛ будет единственный седьмой матч в первом раунде плей-офф. Шансов у динамовцев пройти дальше больше, но лишь бы только они сами так не считали. Хоккеисты Андрея Разина требуют, чтобы к ним относились максимально серьезно, и мгновенно наказывают за пренебрежение. Но у «Северстали» нет психологии победителя. Это самая главная проблема.

12&nbsp;марта. Череповец.&quot;Северсталь&quot; (Череповец)&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо М&raquo; (Москва)&nbsp;&mdash; 3:2. «Северсталь» спасла серию, несмотря на ошибку тренера. Огненный шестой матч с «Динамо» завершился массовой дракой

Высшая лига

Как минимум по одному матчу сыграли во втором раунде плей-офф Высшей хоккейной лиги. В турнире растет новая тренерская звезда. Для тренера «Рубина» Дениса Ячменева это дебют, но он сумел в кратчайшие сроки сделать очень злую и агрессивную команду, которая довольно интересно играет. Впечатляет, как она провела две игры против более опытного Валерия Белова, да и состав «Лады» все-таки посильней тюменского. В обеих встречах тольяттинцы вели в счете 2:0, но упускали преимущество и проигрывали. Тюменцам будет сложно в выездных играх, но им поможет то, что Белов, как и в КХЛ, в сложных ситуациях слишком волнуется и суетится, а это еще никому не шло на пользу.

Три недели назад «СКА-Нева» не заметила бы «Торос», хоть у нефтекамского клуба полно талантливых молодых ребят. Но после смены тренера в Санкт-Петербурге положение изменилось. Александр Титов не умеет играть в такой хоккей, как его предшественник Андрей Козырев, он стал вносить изменения, сразу видно, что много внимания теперь уделяется обороне, а хоккеистов заставляют играть проще. Результат — поражение в первом домашнем матче. И шансов на выход в следующий круг у «Тороса» теперь больше.

«Югра» не снижает оборотов. Они дважды обыграли «Горняк», вряд ли в этой паре серия сильно затянется. Симпатичный фарм-клуб «Автомобилиста» сможет взять одну игру, не более.

В самом напряженном матче дня питерские динамовцы, которые в следующем сезоне станут чистым фарм-клубом московских одноклубников, проиграли «Химику». Но воскресенский специалист Сергей Решетников призвал ребят из КХЛ, и вряд ли они у него задержатся надолго. Так что все основные разборки в этой паре впереди.

Дмитрий Квартальнов
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
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«Ак Барсу» нужно менять почти все. С этой командой большего не достичь
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
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СКА - Спартак
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4. Спартак - СКА
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Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 0
1. Металлург - Авангард
0 - 0
2. Металлург - Авангард
0 - 0
3. Авангард - Металлург
0 - 0
4. Авангард - Металлург
0 - 0
0 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
2. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
3. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
4. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
0 - 0
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
3 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
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2 - 3
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Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
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5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
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Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
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4. Нефтехимик - Трактор
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
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Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
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1. Металлург - Барыс
2 - 3
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14.03 19:30
Динамо М – Северсталь
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