Сможет ли один из самых бедных клубов КХЛ сделать самую громкую сенсацию плей-офф? Все решит седьмой матч серии

Обзор дня Алексея Шевченко.

Поражение

«Ак Барс» загнал себя в угол и не смог выбраться. Три поражения на старте серии трудно было исправить. Да, тому же Дмитрию Квартальнову как-то удалось упустить преимущество в три победы в плей-офф, но тогда против него выступал мощный соперник, у СКА был звездный состав. Теперь же казанцы уступили команде, которая играет в четыре защитника, а пятый редко появляется на льду. Все стало ясно с «Ак Барсом» с середины второго периода заключительной встречи, когда они опять перешли на простые, слишком поспешные броски по воротам соперника. Никакой фантазии при входе в зону, никаких идей. Но для Шимона Грубеца и обороны Боба Хартли это было подарком. Уж бросаться под шайбу в команде умеет каждый, а чешскому вратарю достаточно было стоять на месте.

Безусловно, вылет в первом раунде плей-офф — позорный результат для Казани. Хороший бюджет, приличные контракты, отличный состав, прекрасная организация — ничего не помогло. Теперь предстоит разобраться, что же идет не так, где слабое звено в системе. Наверняка поменяют тренера. Дмитрий Квартальнов оказался неспособным выиграть турнир при очень благоприятных условиях, а «плюс 1» в его контракте был бы активирован в случае выхода в финала конференции. Но кого назначать вместо него?

Вариант с Олегом Знарком выглядит авантюрным. Он явно слабее нынешнего тренера «Ак Барса», даже непонятно, зачем Казани такой специалист. Искать тренера за границей по понятным причинам сейчас невозможно. Но тренер — это половина проблемы. Опять же, через десять дней запланирована какая-то встреча штаба и менеджеров, но говорить о будущем клуба пока рано. Никто не знает, что будет летом.

Седьмой матч

В субботу «Динамо» вышло на площадку в Череповце с отвратительным настроением. Если череповецкая команда все свои матчи в серии проиграла из-за неуверенности в собственных силах, то на этот раз им противостоял соперник, который был слишком уверен в успехе. Это было заметно по каждому единоборству, по каждому моменту в игре. Череповецкий клуб старался и работал, что, собственно, и приносит им успех в сезоне, а динамовцы ждали выходных, которые им дали бы в случае победы.

Есть вопросы и к Алексею Кудашову. Как можно было не почувствовать, что Александр Еременко выдохся? В сезоне ветеран ни разу не проводил три полные игры подряд, а в плей-офф его еще поставили и на четвертую. Ругать вратаря не хочется — против природы не попрешь. Плюс снова был плохой день у легионеров. Потерялся Антон Ведин, которого выпустили в первом звене. Совсем не тянет Роб Клинкхаммер, а Андре Петтерсона вообще оставили в запасе, но, судя по его форме, он ничем бы и не помог.

«Северсталь» же сыграла очень мощно. Правда, после того как было заброшено три шайбы, хоккеисты опять испугались и стали играть на сохранение результата. Иван Бочаров, сыгравший 32 минуты, отразил всего 6 бросков. В КХЛ будет единственный седьмой матч в первом раунде плей-офф. Шансов у динамовцев пройти дальше больше, но лишь бы только они сами так не считали. Хоккеисты Андрея Разина требуют, чтобы к ним относились максимально серьезно, и мгновенно наказывают за пренебрежение. Но у «Северстали» нет психологии победителя. Это самая главная проблема.

Высшая лига

Как минимум по одному матчу сыграли во втором раунде плей-офф Высшей хоккейной лиги. В турнире растет новая тренерская звезда. Для тренера «Рубина» Дениса Ячменева это дебют, но он сумел в кратчайшие сроки сделать очень злую и агрессивную команду, которая довольно интересно играет. Впечатляет, как она провела две игры против более опытного Валерия Белова, да и состав «Лады» все-таки посильней тюменского. В обеих встречах тольяттинцы вели в счете 2:0, но упускали преимущество и проигрывали. Тюменцам будет сложно в выездных играх, но им поможет то, что Белов, как и в КХЛ, в сложных ситуациях слишком волнуется и суетится, а это еще никому не шло на пользу.

Три недели назад «СКА-Нева» не заметила бы «Торос», хоть у нефтекамского клуба полно талантливых молодых ребят. Но после смены тренера в Санкт-Петербурге положение изменилось. Александр Титов не умеет играть в такой хоккей, как его предшественник Андрей Козырев, он стал вносить изменения, сразу видно, что много внимания теперь уделяется обороне, а хоккеистов заставляют играть проще. Результат — поражение в первом домашнем матче. И шансов на выход в следующий круг у «Тороса» теперь больше.

«Югра» не снижает оборотов. Они дважды обыграли «Горняк», вряд ли в этой паре серия сильно затянется. Симпатичный фарм-клуб «Автомобилиста» сможет взять одну игру, не более.

В самом напряженном матче дня питерские динамовцы, которые в следующем сезоне станут чистым фарм-клубом московских одноклубников, проиграли «Химику». Но воскресенский специалист Сергей Решетников призвал ребят из КХЛ, и вряд ли они у него задержатся надолго. Так что все основные разборки в этой паре впереди.