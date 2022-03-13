«Ак Барсу» нужно менять почти все. С этой командой большего не достичь

Что ждет казанцев весной и какими они могут стать в следующем сезоне?

«Ак Барс» вылетел из Кубка Гагарина в первом раунде. Второй год подряд казанцев выбивает «Авангард». Причем с каждым сезоном Дмитрия Квартальнова в команде результаты все хуже. Сезон-2019/20 не был доигран, но тогда «барсы» выиграли конференцию и уверенно прошли первый раунд плей-офф. В прошлом сезоне «Авангард» выиграл серию только в овертайме седьмого матча. На этот раз преимущество омичей было более весомым.

Казанцы отыграли два матча с 0-3, и казалось, что камбэк уже близок. В сезоне-2014/15 Квартальнов с ЦСКА вел 3-0 в финале Западной конференции со СКА, но проиграл. Сейчас тренер мог отыграться. Но в шестом матче команда сыграла на редкость безвольно. И неспроста Квартальнов на пресс-конференции упомянул, что «Авангард» превзошел его команду в желании. Хоть это и удивительно — обычно действующие обладатели кубка заметно уступают в мотивации остальным.

99 процентов, что Квартальнов покинет «Ак Барс». Вылет в первом раунде ему не простят, хоть и положительные моменты в его работе есть. За три года при тренере в Казани заиграли защитник Журавлев, нападающие Воронков, Галимов, Сафонов, Дыняк, Панюков. Это будущее команды, на которое будет опираться следующий наставник. И хоть в плей-офф те же Галимов с Воронковым разочаровали, их открытие для КХЛ и сборной — заслуга именно Квартальнова.

Многое было потеряно в межсезонье — команду покинули ключевые игроки. Защитники Яруллин и Педан, нападающий Галиев — хоккеисты, которым так и не удалось найти полноценную замену. Тот же Галиев отличился в плей-офф уже четыре раза, лучший снайпер «Ак Барса» Кагарлицкий забил два гола. Именно Дмитрия наряду с Кэмпфером можно назвать теми приобретениями, с которыми летом угадали. Очень понравился трансфер Панюкова, который блеснул в плей-офф. По остальным направлениям — полный провал.

Вратарь Бобков, нападающие Тарасов, Уил, Линдхольм, Коваленко суммарно получили 225 млн рублей за сезон, но совершенно не помогли команде. Не угадали в Казани и с приобретениями по ходу сезона — и если в случае с Барберио и Фером помешали травмы, то Демерс совершенно не оправдал вложений (30 млн рублей за полсезона).

«Ак Барсу» нужна перестройка: весной команду наверняка покинут иностранцы (хотя кроме Кэмпфера никто из них объективно и не нужен), завершит карьеру Зарипов. Вряд ли способны заиграть на более высоком уровне Рукавишников, Лямкин, Юдин, Глухов, Петров. Сейчас сложно понять, как дальше будут финансироваться российские клубы. Но в Казани понимают необходимость приобретений. Рынок свободных агентов в это межсезонье будет серьезным — контракты заканчиваются у Яковлева, Бурдасова, Гусева, Кадейкина, Слепышева, Шумакова и еще многих заметных российских игроков.

Борьба за них будет мощной, и это настоящий вызов для генерального менеджера казанцев Марата Валиуллина. Прошлой весной он заступил на должность, когда некоторые игроки уже были подписаны, а ушедших нельзя было вернуть. Сейчас у него полноценный шанс собрать сильную команду.