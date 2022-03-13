«Ак Барсу» нужно менять почти все. С этой командой большего не достичь
«Ак Барс» вылетел из Кубка Гагарина в первом раунде. Второй год подряд казанцев выбивает «Авангард». Причем с каждым сезоном Дмитрия Квартальнова в команде результаты все хуже. Сезон-2019/20 не был доигран, но тогда «барсы» выиграли конференцию и уверенно прошли первый раунд плей-офф. В прошлом сезоне «Авангард» выиграл серию только в овертайме седьмого матча. На этот раз преимущество омичей было более весомым.
Казанцы отыграли два матча с 0-3, и казалось, что камбэк уже близок. В сезоне-2014/15 Квартальнов с ЦСКА вел 3-0 в финале Западной конференции со СКА, но проиграл. Сейчас тренер мог отыграться. Но в шестом матче команда сыграла на редкость безвольно. И неспроста Квартальнов на пресс-конференции упомянул, что «Авангард» превзошел его команду в желании. Хоть это и удивительно — обычно действующие обладатели кубка заметно уступают в мотивации остальным.
99 процентов, что Квартальнов покинет «Ак Барс». Вылет в первом раунде ему не простят, хоть и положительные моменты в его работе есть. За три года при тренере в Казани заиграли защитник Журавлев, нападающие Воронков, Галимов, Сафонов, Дыняк, Панюков. Это будущее команды, на которое будет опираться следующий наставник. И хоть в плей-офф те же Галимов с Воронковым разочаровали, их открытие для КХЛ и сборной — заслуга именно Квартальнова.
Многое было потеряно в межсезонье — команду покинули ключевые игроки. Защитники Яруллин и Педан, нападающий Галиев — хоккеисты, которым так и не удалось найти полноценную замену. Тот же Галиев отличился в плей-офф уже четыре раза, лучший снайпер «Ак Барса» Кагарлицкий забил два гола. Именно Дмитрия наряду с Кэмпфером можно назвать теми приобретениями, с которыми летом угадали. Очень понравился трансфер Панюкова, который блеснул в плей-офф. По остальным направлениям — полный провал.
Вратарь Бобков, нападающие Тарасов, Уил, Линдхольм, Коваленко суммарно получили 225 млн рублей за сезон, но совершенно не помогли команде. Не угадали в Казани и с приобретениями по ходу сезона — и если в случае с Барберио и Фером помешали травмы, то Демерс совершенно не оправдал вложений (30 млн рублей за полсезона).
«Ак Барсу» нужна перестройка: весной команду наверняка покинут иностранцы (хотя кроме Кэмпфера никто из них объективно и не нужен), завершит карьеру Зарипов. Вряд ли способны заиграть на более высоком уровне Рукавишников, Лямкин, Юдин, Глухов, Петров. Сейчас сложно понять, как дальше будут финансироваться российские клубы. Но в Казани понимают необходимость приобретений. Рынок свободных агентов в это межсезонье будет серьезным — контракты заканчиваются у Яковлева, Бурдасова, Гусева, Кадейкина, Слепышева, Шумакова и еще многих заметных российских игроков.
Борьба за них будет мощной, и это настоящий вызов для генерального менеджера казанцев Марата Валиуллина. Прошлой весной он заступил на должность, когда некоторые игроки уже были подписаны, а ушедших нельзя было вернуть. Сейчас у него полноценный шанс собрать сильную команду.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|3 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|14.03
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|- : -