Хоккей
КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 00:00

«Ак Барсу» нужно менять почти все. С этой командой большего не достичь

«Ак Барс» вылетел из плей-офф Кубка Гагарина
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
12 марта. Балашиха. «Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:0.
Фото ХК «Ак Барс»
Что ждет казанцев весной и какими они могут стать в следующем сезоне?

«Ак Барс» вылетел из Кубка Гагарина в первом раунде. Второй год подряд казанцев выбивает «Авангард». Причем с каждым сезоном Дмитрия Квартальнова в команде результаты все хуже. Сезон-2019/20 не был доигран, но тогда «барсы» выиграли конференцию и уверенно прошли первый раунд плей-офф. В прошлом сезоне «Авангард» выиграл серию только в овертайме седьмого матча. На этот раз преимущество омичей было более весомым.

12&nbsp;марта. Балашиха. &laquo;Авангард&raquo; (Омск)&nbsp;&mdash; &laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo; (Казань)&nbsp;&mdash; 2:0. «Ак Барс» расстался с мечтой. Классная команда и амбициозный тренер не выиграют Кубок Гагарина

Казанцы отыграли два матча с 0-3, и казалось, что камбэк уже близок. В сезоне-2014/15 Квартальнов с ЦСКА вел 3-0 в финале Западной конференции со СКА, но проиграл. Сейчас тренер мог отыграться. Но в шестом матче команда сыграла на редкость безвольно. И неспроста Квартальнов на пресс-конференции упомянул, что «Авангард» превзошел его команду в желании. Хоть это и удивительно — обычно действующие обладатели кубка заметно уступают в мотивации остальным.

99 процентов, что Квартальнов покинет «Ак Барс». Вылет в первом раунде ему не простят, хоть и положительные моменты в его работе есть. За три года при тренере в Казани заиграли защитник Журавлев, нападающие Воронков, Галимов, Сафонов, Дыняк, Панюков. Это будущее команды, на которое будет опираться следующий наставник. И хоть в плей-офф те же Галимов с Воронковым разочаровали, их открытие для КХЛ и сборной — заслуга именно Квартальнова.

Форвард Дмитрий Кателевский празднует первый гол за &laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo;. Украшение Кубка Гагарина. Стоя на краю пропасти, «Ак Барс» показывает лучший хоккей в сезоне

Многое было потеряно в межсезонье — команду покинули ключевые игроки. Защитники Яруллин и Педан, нападающий Галиев — хоккеисты, которым так и не удалось найти полноценную замену. Тот же Галиев отличился в плей-офф уже четыре раза, лучший снайпер «Ак Барса» Кагарлицкий забил два гола. Именно Дмитрия наряду с Кэмпфером можно назвать теми приобретениями, с которыми летом угадали. Очень понравился трансфер Панюкова, который блеснул в плей-офф. По остальным направлениям — полный провал.

Вратарь Бобков, нападающие Тарасов, Уил, Линдхольм, Коваленко суммарно получили 225 млн рублей за сезон, но совершенно не помогли команде. Не угадали в Казани и с приобретениями по ходу сезона — и если в случае с Барберио и Фером помешали травмы, то Демерс совершенно не оправдал вложений (30 млн рублей за полсезона).

«Ак Барсу» нужна перестройка: весной команду наверняка покинут иностранцы (хотя кроме Кэмпфера никто из них объективно и не нужен), завершит карьеру Зарипов. Вряд ли способны заиграть на более высоком уровне Рукавишников, Лямкин, Юдин, Глухов, Петров. Сейчас сложно понять, как дальше будут финансироваться российские клубы. Но в Казани понимают необходимость приобретений. Рынок свободных агентов в это межсезонье будет серьезным — контракты заканчиваются у Яковлева, Бурдасова, Гусева, Кадейкина, Слепышева, Шумакова и еще многих заметных российских игроков.

Борьба за них будет мощной, и это настоящий вызов для генерального менеджера казанцев Марата Валиуллина. Прошлой весной он заступил на должность, когда некоторые игроки уже были подписаны, а ушедших нельзя было вернуть. Сейчас у него полноценный шанс собрать сильную команду.

Дмитрий Квартальнов
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
3
0
Читайте также
«Он еще забьет». Кузнецов украл шайбу у Овечкина и оставил его без исторического гола
Президент МОК Томас Бах тремя словами про Россию уничтожил все олимпийские принципы
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2022: первый раунд
Толчинский: «Воины — пластались, как обычно, все блокировали, ловили на себя. Так и выиграли»
Грицюк: «Несмотря на две победы «Ак Барса», у нас все было под контролем»
Илья Сафонов: «Огромная благодарность нашим болельщикам за поддержку»
«Если читаете это в интернете, наверняка это правда». Хартли о возможном уходе Грубеца
Хартли подвел итоги первого раунда плей-офф КХЛ против «Ак Барса»
Квартальнов ответил на вопрос о своем будущем в «Ак Барсе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ак Барс» расстался с мечтой. Классная команда и амбициозный тренер не выиграют Кубок Гагарина
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/2 финала конференции Счет в серии
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
1. СКА - Спартак
0 - 0
2. СКА - Спартак
0 - 0
3. Спартак - СКА
0 - 0
4. Спартак - СКА
0 - 0
0 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
2. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
3. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
4. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
0 - 0
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
3 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
0 - 0
3 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
Результаты / календарь
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
12.03
14.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
14.03 19:30
Динамо М – Северсталь
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости