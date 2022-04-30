Александр Попов — самый ценный игрок Кубка Гагарина. Кажется, никто и не будет с этим спорить. 41-летний нападающий показывал крутейший хоккей во всех сериях и нашел в себе силы вернуться на седьмую игру финала, пропустив три предыдущих. И как вернуться — с победной шайбой!

Уже давно завершил карьеру Александр Пережогин, в связке с которым Попов наводил ужас на соперников «Авангарда». Закончил даже вечный Сергей Мозякин. А Попов не только играет, но и забирает самый ценный индивидуальный приз, который только может быть.

Отдавая должное Попову, стоит отметить и еще одного супергероя плей-офф. Иван Федотов не был очевидной кандидатурой на место основного вратаря ЦСКА перед началом сезона. В «Тракторе» он делил игровое время с чехом Романом Виллом, а в прошлом плей-офф дрогнул в решающий момент серии с «Салаватом Юлаевым». Сдвинул ворота, за что был назначен буллит, ставший победным в серии.

Александр Попов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Но Федотов не только достаточно быстро «съел» Адама Рейдеборна, но и прибавлял по ходу сезона. Шикарно сыграл на Олимпиаде в Пекине — без Ивана вряд ли бы сборная России взяла серебряные медали. А весной провел потрясающий по стабильности плей-офф. И срыв в третьем матче стал единичным. Шестая и седьмая игры так вообще стали лучшими для Федотова в плей-офф. Магнитогорцы добавили в упор, но Иван вытягивал щиток и каким-то чудом отбивал шайбу. Гигант!

Вообще, у ЦСКА сплошь герои. И Сергей Плотников, отомстивший бывшему клубу за громкое расставание. И Константин Окулов с 1+1 в решающем матче. И герой меньшинства Павел Карнаухов. Можно перечислять весь состав. И уж точно в первых рядах — главного тренера ЦСКА Сергея Федорова (о нем еще не раз напишем отдельно), его ассистентов и, конечно, президента клуба Игоря Есмантовича. Армейцы показали, что они могут быть эффективными и в эпоху жесткого потолка зарплат. А их победы не становятся менее яркими.