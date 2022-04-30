Главные герои плей-офф — легендарный ветеран и супервратарь ЦСКА. Без них не было бы кубка
Александр Попов — самый ценный игрок Кубка Гагарина. Кажется, никто и не будет с этим спорить. 41-летний нападающий показывал крутейший хоккей во всех сериях и нашел в себе силы вернуться на седьмую игру финала, пропустив три предыдущих. И как вернуться — с победной шайбой!
Уже давно завершил карьеру Александр Пережогин, в связке с которым Попов наводил ужас на соперников «Авангарда». Закончил даже вечный Сергей Мозякин. А Попов не только играет, но и забирает самый ценный индивидуальный приз, который только может быть.
Отдавая должное Попову, стоит отметить и еще одного супергероя плей-офф. Иван Федотов не был очевидной кандидатурой на место основного вратаря ЦСКА перед началом сезона. В «Тракторе» он делил игровое время с чехом Романом Виллом, а в прошлом плей-офф дрогнул в решающий момент серии с «Салаватом Юлаевым». Сдвинул ворота, за что был назначен буллит, ставший победным в серии.
Но Федотов не только достаточно быстро «съел» Адама Рейдеборна, но и прибавлял по ходу сезона. Шикарно сыграл на Олимпиаде в Пекине — без Ивана вряд ли бы сборная России взяла серебряные медали. А весной провел потрясающий по стабильности плей-офф. И срыв в третьем матче стал единичным. Шестая и седьмая игры так вообще стали лучшими для Федотова в плей-офф. Магнитогорцы добавили в упор, но Иван вытягивал щиток и каким-то чудом отбивал шайбу. Гигант!
Вообще, у ЦСКА сплошь герои. И Сергей Плотников, отомстивший бывшему клубу за громкое расставание. И Константин Окулов с 1+1 в решающем матче. И герой меньшинства Павел Карнаухов. Можно перечислять весь состав. И уж точно в первых рядах — главного тренера ЦСКА Сергея Федорова (о нем еще не раз напишем отдельно), его ассистентов и, конечно, президента клуба Игоря Есмантовича. Армейцы показали, что они могут быть эффективными и в эпоху жесткого потолка зарплат. А их победы не становятся менее яркими.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал КХЛ
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4