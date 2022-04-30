«Магнитка» перегорела в первом периоде.

КХЛ. Кубок Гагарина. Финал. Седьмой матч

«Металлург» (Магнитогорск) — ЦСКА — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Голы: Карнаухов — 4 (Окулов), 8:32 — 0:1. Попов — 5 (Светлаков), 9:29 — 0:2. Окулов — 8 (Григоренко, Карнаухов), 36:17 — 0:3. Майе — 8 (бол., Чибисов), 39:59 — 1:3. Каменев — 5 (п.в.), 56:35 — 1:4.

Вратари: Кошечкин (55:40 — 56:35, 56:47) — Федотов.

Штраф: 0 — 6.

Броски: 43 (5+18+20) — 25 (14+3+8).

Судьи: Оленин, Раводин.

30 апреля. Магнитогорск. Арена-Металлург.

Счет в серии: 3-4.

Что выходит на первый план в седьмых матчах? Ответ куда более опытного и прожженного решающими встречами Ильи Воробьева перед последним танцем с ЦСКА был максимально банален, но стал по-настоящему пророческим. «Важно забросить первыми и не перегореть еще до старта», — сводил свой тезис к двум вещам наставник «Металлурга». Знал ли он доподлинно, что уже через час его команда воплотит в жизнь худший из возможных вариантов? Разумеется, нет.

ЦСКА перед игрой решил не устраивать шоковую терапию, ограничившись всего одной глобальной перестановкой — в привычное сочетание к Максиму Соркину и Андрею Светлакову вернулся невероятный ветеран Сан Саныч Попов, которого тренерский штаб армейцев из-за повреждения берег до решающего раунда. Разве мог Сергей Федоров не дать ему возможность, вероятно, в последний раз в карьере выйти на лед в кубковом матче? В итоге Данилу Юртайкину, подменявшему лучшую бороду лиги в третьем звене, пришлось спуститься в четвертую тройку, заменив Тахира Мингачева, оказавшегося на месте 13-го форварда вместо Семена Панкратова. Никуда не исчез и герой пятого матча Клас Дальбек, попавший под канадский каток в предыдущей встрече.

Воробьев ожидаемо пошел на куда более радикальные изменения. Дисквалифицированного канадца Джоша Карри вполне логично заменил не самый креативный, но рабочий и отдохнувший центр Архип Неколенко. Махнулись тройками технарь Никита Коростелев и мобильный питбуль Егор Коробкин. И даже возвращение в состав не самого подвижного и результативного защитника Ярослава Хабарова, занявшего место шведа Линуса Хульстрема во второй паре рядом с Георгием Дроновым, не выглядело самодурством. Хотя бы потому, что воспитанник «Металлурга» два раза брал с родной командой Кубок Гагарина в седьмом матче. Чем не живой талисман? А вот ударную тройку Лайпсик — Майе — Голдобин главный тренер «сталеваров» разбивать не стал. Даже несмотря на отсутствие очков в трех проигранных подряд матчах.

Перетерпев в первые несколько минут мощный и вполне прогнозируемый старт хозяев, ЦСКА ближе к середине первого периода начал выравнивать темп. В начале серии только ленивый не отмечал то, что армейцам не удается вскопать пятак «Магнитки». Но, погодите, разве не на пятаке москвичи нашли свое счастье в прошлом матче, когда Владислав Каменев открывал счет? Вот и в решающей мясорубке «Металлург» позволил сопернику открыть счет, дав слабину под своими воротами.

Уже не юного игровичка Константина Окулова в этой серии можно было критиковать за пассивность и отсутствие отдачи в стрессовые моменты. Но сегодня во многом именно он перевернул игру в первой двадцатиминутке: вовремя прочувствовал дрожь в ногах защитников хозяев, выгрыз шайбу в углу и доставил ее на пятак Павлу Карнаухову, который здорово изловчился и вторым темпом отправил шайбу под щитки Василию Кошечкину. И показательно, что первым под давлением «поплыл» Хабаров — самый опытный защитник нынешнего «Металлурга». Человек, который помнит и Майка Кинэна, и раннего Воробьева.

Главный шоумен этого плей-офф, рассказывавший о значимости первого гола, оказался прав, как никто другой. Стоило хозяевам увидеть, как игроки ЦСКА радостно вскидывают руки, они мгновенно посыпались и оказались в нокдауне. Для того чтобы увеличить преимущество и пробить «Магнитке» убийственную двоечку, гостям потребовалось меньше минуты. По большому счету в этом и разница между ЦСКА и нынешней «Магниткой»: у первых есть инстинкт убийцы, у вторых он еще не сформировался.

Что хотел изобразить в своей зоне завозившийся с шайбой лидер уральцев Андрей Чибисов, тяжело поддается какому-то объяснению. Доподлинно известно лишь одно — вспоминать эту смену и седую бороду легендарного деда он будет очень долго. А глядя на очередную шайбу Сан Саныча в этом плей-офф, в голову лезет простая мысль — так возвращаются воистину великие хоккеисты. Как жаль, что из-за травмы доиграть чемпионский матч 41-летний Попов не сможет, а приз самому ценному игроку Кубка Гагарина за него придется получать Сергею Андронову. Кто, если не он, должен был одним из первых прикоснуться к заветному трофею?

Во втором периоде «Магнитке» ничего не оставалось, кроме как пойти вперед без особой оглядки на свои ворота. Да и как иначе? С харизматиком Воробьевым попробуй не пойти на баррикады — встали, отряхнулись и вперед. Вот только как оборона ЦСКА вместе с Иваном Федотовым умеет охранять преимущество, методично убивая шансы и веру соперника в камбэк, мы убедились еще по ходу предыдущих серий.

«Металлург» давил пересобранными на ходу тройками, копал под воротами, заставлял ЦСКА фолить, регулярно запирал армейцев в чужой зоне, но бился головой в монолитную стену в лице габаритного вратаря красно-синих. Москвичам же оставалось уповать только на контратаки, проведение которых усложнялось из-за дальней лавки. А когда Окулов на пару с Григоренко воспользовались одним из редких выпадов в сторону ворот Кошечкина и конвертировали его в третью шайбу, казалось, что угасающий огонек надежды в глазах уральцев потух окончательно.

Однако заканчиваться уже во втором периоде седьмой матч серии по определению не имел права. Гол Филиппа Майе за полторы секунды до сирены на перерыв вновь вдохнул жизнь в «Магнитку». И насколько же дальновидным оказалось решение поставить на дальний борт Чибисова, на которого сразу после выигранного вбрасывания пришлось выбрасываться Соркину и Нестерову.

А дальше все то же самое по второму кругу: попытки навала на ворота Федотова, куча бросков, безуспешные попытки занести шайбу с мясом. Но в отличие от «Металлурга» ЦСКА свое при счете 3:1 в этой серии не упустил. И оттого это поражение в Магнитогорске будут воспринимать еще больнее — отойти от такого будет невероятно тяжело. Кубок Гагарина у команды Воробьева ушел прямо из рук. Впрочем, посыпать голову пеплом — последнее дело. Свое слово эта «Магнитка» еще скажет. Не в этом, так в следующем сезоне.

А армейцы сотворили нечто особенное, доказав всем, что могут становиться чемпионами и в эпоху жесткого потолка зарплат. Даже без россыпи дорогих легионеров и с тренером-дебютантом, в которого осенью не верил никто. Теперь назвать Игоря Есмантовича слабым менеджером язык ни у кого не повернется.