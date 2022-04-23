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36-летний швед — тайное оружие Воробьева? Ветеран не играл с октября и устроил скандал в прежнем клубе

Линус Виделль забил третий гол «Металлурга» в матче с ЦСКА в финале Кубка Гагарина
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в
Линус Виделль.
Фото ХК «Металлург»
Загадочная история Линуса Виделля.

Шведский нападающий Линус Виделль — пожалуй, самый загадочный легионер нынешней «Магнитки». За восемь лет, проведенных в КХЛ, габаритный форвард с прекрасными руками так и не стал звездой лиги, сменив за это время восемь команд, но всегда был на виду и в цене у середняков. Особенно приятное впечатление скандинав оставил после себя в Риге, где два раза становился лучшим бомбардиром местного «Динамо», и в Нур-Султане, где был чуть ли не главным плеймейкером мощного «Барыса» Андрея Скабелки. Однако шанс поиграть в топ-клубе и выиграть Кубок Гагарина ему выпал только на 37-м году жизни.

Нынешний сезон техничный нападающий с весом под центнер начинал в родном «Юргордене», в котором летом получил капитанскую нашивку. Но уже в октябре Виделль неожиданно пропал из состава самого титулованного клуба Швеции и чуть позже стал героем громкого, но не совсем понятного скандала. Все дело в том, что незадолго до таинственного исчезновения из ростера Линуса лишили статуса капитана, перекинув ответственную должность на вернувшегося из НХЛ Маркуса Соренсена, а сам хоккеист обвинил главного тренера Барри Смита и спортивного директора Йоакима Эрикссона в «оскорбительной дискриминации».

22&nbsp;апреля. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Металлург&raquo;&nbsp;&mdash; 0:4. «Магнитка» убрала ЦСКА всухую. Армейцы выглядели уныло и безнадежно

Клуб мгновенно инициировал внешнее расследование и заявил, что Смит в поисках идеального лидера решил устроить капитанскую ротацию, а сам хоккеист прошел против течения и в ультимативной форме потребовал вновь сделать его капитаном на постоянной основе. Виделль же через одно из местных СМИ отверг все обвинения и рассказал, что перед лишением капитанства его оскорбляли и морально унижали.

Спустя некоторое время скандал утих сам собой, но своего поста американский коуч, при котором «Юргорден» скатился в подвал турнирной таблицы, все-таки лишился, а сам ветеран расторг контракт с родной командой. И кто бы мог подумать, что незадолго до Нового года скандалист из Стокгольма высадится на Южном Урале, став на тот момент шестым легионером «Магнитки». Зачем спортивный директор магнитогорцев Сергей Гомоляко выписал из Европы престарелого и уже давно не самого динамичного иностранца, кажется, не понимал никто.

Крис Норман, Илья Воробьев, Александр Овечкин. Воробьев переводил не только канадским тренерам, но и известному певцу. Сейчас тренер вернул «Магнитку» в финал

Вот только из-за разгула омикрона и затянувшейся олимпийской паузы Виделль не успел сыграть за уральцев в регулярке, и дебютировать за «Магнитку» ему пришлось сразу в плей-офф. И это при том, что последний официальный матч швед сыграл в середине октября. Как вам такое?

Удивительно, но Линус отличился уже в стартовом матче серии с «Барысом» и в первом раунде практически не выпадал, здорово пользуясь габаритами, сносным броском и длинными быстрыми руками. Однако по ходу огненной перестрелки с быстрым вертикальным «Авангардом» тягучий и медленный швед достаточно быстро присел и почти всю серию, за исключением второго матча, смотрел хоккей с трибуны.

Достать его из запаса Илья Воробьев решился только по ходу уральского дерби с «Трактором». Но и в нем скандинав смотрелся довольно блекло, проигрывая в работе ногами и частенько уступая в единоборствах. Вот и в стартовом матче финала с ЦСКА Виделль словил «-2» и выпал из первого звена. Впрочем, через день главный шоумен этого плей-офф не побоялся поставить его в четвертую тройку к куда более взрывным Архипу Неколенко и Егору Коробкину, и это дало результат. И если во второй игре эти парни организовали третью шайбу «Магнитки», то в Москве они приговорили ЦСКА, забив второй гол гостей.

Грамотный выбор позиции, подбор в абсолютном одиночестве после неприятного броска от Егора Яковлева — и Виделль тут же становится одним из героев третьего матча финала.

«Можно ли сказать, что решение переставить Виделля в четвертое звено —лучший ход в финальной серии? Лучший — не знаю. Надеюсь, будут еще, но получилось хорошо», — сухо прокомментировал игру шведа на пресс-конференции Воробьев, будто боясь сглазить опытнейшего легионера. Будет ли он так же эффективен всю серию, покажет время. Но пока уверенно можно сказать одно: инородным телом в «Магнитке» 36-летний вингер точно не стал.

Линус Виделль
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК ЦСКА (Москва)
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