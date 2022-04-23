В ФХР все останется как есть. Третьяк продолжит быть президентом, другой кандидатуры на этот пост не предвидится

Обозреватель «СЭ» — о том, каким будет руководство российского хоккея.

Все останется как есть

Семь месяцев назад кулуарная борьба за контроль над российским хоккеем громко ворвалась в медийное пространство. От истории с первоначально одобренным, но в итоге несостоявшимся назначением Олега Знарка в сборную России под Олимпиаду-2022 веяло интригами, скандалами и откровенной ложью. Тогда совещание в узком кругу за наглухо закрытыми дверьми закончилось внезапной ставкой на Алексея Жамнова и последующим серебром в Пекине.

Извлечь дивиденды из этого результата и усилить свое влияние «московской» группировке не удалось по понятным внешнеполитическим причинам. Профессиональный спорт как престижная сфера, на которой можно заработать очки, стремительно растерял свою значимость. В условиях отстранения России на неопределенный срок от международных турниров даже обласканный на самых верхах власти хоккей перестал быть интересен в качестве способа зарабатывать авторитет и решать личные вопросы. Сейчас не до этого.

«Петербургская» группа, сконцентрировавшая в свои руках все управленческие функции на протяжении нескольких лет, приподняла голову. Брать на себя ответственность, когда ближайшее будущее остается неясным, никто не торопится. Значит, проще оставить все как было и ждать удобного момента для возвращения инициативы. Не случайно ходят упорные слухи о сохранении Владиславом Третьяком поста президента ФХР на очередной срок. Для этого еще надо выиграть выборы. Опыт прошлых лет свидетельствует о том, что претендент, получивший одобрение от «партии и правительства», шансов потерпеть поражение почти не имеет.

Владислав Третьяк (слева). Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Буре не придет

Еще зимой относительно его перспектив все было гораздо хуже. Легенду собирались дружно поздравить с 70-летним юбилеем и торжественно проводить на пенсию. В качестве его преемника на посту главы ФХР фигурировал Павел Буре. При всем уважении к двум заслуженным ветеранам далек от мысли считать их людьми, которые самостоятельно принимают решения и формулируют актуальную повестку. Буре отказался, что косвенно говорит о позиции другого лагеря, не торопящегося идти во все тяжкие, и мнении самой легенды, не желающей подписываться на пост, на котором ничем сногсшибательным отметиться нельзя. Расписывать в ярких красках победы над белорусами в малозначимых турнирах и отчитываться о прогрессе в строительстве новых катков — идея из серии «так себе». Политических бонусов из нее не извлечешь.

Павел Буре. IIHF

В слух о кандидатуре Ковальчука, семья которого живет в США, поверить сложно, снова принимая во внимание ситуацию в мире. Чем можно заманить на этот пост героя Квебека? Илья — человек опытный, ситуацию понимающий. Если попросят авторитетные люди, то ему будет сложно сказать «нет». Сейчас они полностью заняты финалом Кубка Гагарина и дали своим оппонентам собрать команду во главе с Сергеем Зубовым и Романом Ротенбергом для матчей против белорусов в Туле. Однако никаких поползновений к захвату сферы влияния пока не наблюдается. В отличие от бурных событий осени и зимы. Алексей Жамнов и вовсе растворился во временном забвении. Пока российский хоккей находится в мировой изоляции, он остается ценностью локального значения, и трогать его никто не будет.