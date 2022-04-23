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Сегодня, 13:00

В ФХР все останется как есть. Третьяк продолжит быть президентом, другой кандидатуры на этот пост не предвидится

Третьяк остался единственным кандидатом на пост президента ФХР перед выборами
Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Владислав Третьяк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Владислав Третьяк (слева).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Павел Буре.
Фото IIHF
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Обозреватель «СЭ» — о том, каким будет руководство российского хоккея.

Все останется как есть

Семь месяцев назад кулуарная борьба за контроль над российским хоккеем громко ворвалась в медийное пространство. От истории с первоначально одобренным, но в итоге несостоявшимся назначением Олега Знарка в сборную России под Олимпиаду-2022 веяло интригами, скандалами и откровенной ложью. Тогда совещание в узком кругу за наглухо закрытыми дверьми закончилось внезапной ставкой на Алексея Жамнова и последующим серебром в Пекине.

Владислав Третьяк и Уэйн Гретцки. Владислав Третьяк: «Учил Гретцки танцевать вприсядку. Хватило его ненадолго»

Извлечь дивиденды из этого результата и усилить свое влияние «московской» группировке не удалось по понятным внешнеполитическим причинам. Профессиональный спорт как престижная сфера, на которой можно заработать очки, стремительно растерял свою значимость. В условиях отстранения России на неопределенный срок от международных турниров даже обласканный на самых верхах власти хоккей перестал быть интересен в качестве способа зарабатывать авторитет и решать личные вопросы. Сейчас не до этого.

«Петербургская» группа, сконцентрировавшая в свои руках все управленческие функции на протяжении нескольких лет, приподняла голову. Брать на себя ответственность, когда ближайшее будущее остается неясным, никто не торопится. Значит, проще оставить все как было и ждать удобного момента для возвращения инициативы. Не случайно ходят упорные слухи о сохранении Владиславом Третьяком поста президента ФХР на очередной срок. Для этого еще надо выиграть выборы. Опыт прошлых лет свидетельствует о том, что претендент, получивший одобрение от «партии и правительства», шансов потерпеть поражение почти не имеет.

Владислав Третьяк (слева). Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Владислав Третьяк (слева).
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Буре не придет

Еще зимой относительно его перспектив все было гораздо хуже. Легенду собирались дружно поздравить с 70-летним юбилеем и торжественно проводить на пенсию. В качестве его преемника на посту главы ФХР фигурировал Павел Буре. При всем уважении к двум заслуженным ветеранам далек от мысли считать их людьми, которые самостоятельно принимают решения и формулируют актуальную повестку. Буре отказался, что косвенно говорит о позиции другого лагеря, не торопящегося идти во все тяжкие, и мнении самой легенды, не желающей подписываться на пост, на котором ничем сногсшибательным отметиться нельзя. Расписывать в ярких красках победы над белорусами в малозначимых турнирах и отчитываться о прогрессе в строительстве новых катков — идея из серии «так себе». Политических бонусов из нее не извлечешь.

Павел Буре. Фото IIHF
Павел Буре.
IIHF
Крис Норман, Илья Воробьев, Александр Овечкин. Воробьев переводил не только канадским тренерам, но и известному певцу. Сейчас тренер вернул «Магнитку» в финал

В слух о кандидатуре Ковальчука, семья которого живет в США, поверить сложно, снова принимая во внимание ситуацию в мире. Чем можно заманить на этот пост героя Квебека? Илья — человек опытный, ситуацию понимающий. Если попросят авторитетные люди, то ему будет сложно сказать «нет». Сейчас они полностью заняты финалом Кубка Гагарина и дали своим оппонентам собрать команду во главе с Сергеем Зубовым и Романом Ротенбергом для матчей против белорусов в Туле. Однако никаких поползновений к захвату сферы влияния пока не наблюдается. В отличие от бурных событий осени и зимы. Алексей Жамнов и вовсе растворился во временном забвении. Пока российский хоккей находится в мировой изоляции, он остается ценностью локального значения, и трогать его никто не будет.

Хоккей
Владислав Третьяк
Павел Буре
ФХР
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ЦСКА играл плохо, но это не нокаут. Интрига в финале Кубка Гагарина еще не умерла
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Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал КХЛ Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
2 - 1
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 0
5. Металлург - ЦСКА
0 - 0
2 - 1
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
Результаты / календарь
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26.04
24.04 17:00
ЦСКА – Металлург
 - : -
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