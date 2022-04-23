В ФХР все останется как есть. Третьяк продолжит быть президентом, другой кандидатуры на этот пост не предвидится
Все останется как есть
Семь месяцев назад кулуарная борьба за контроль над российским хоккеем громко ворвалась в медийное пространство. От истории с первоначально одобренным, но в итоге несостоявшимся назначением Олега Знарка в сборную России под Олимпиаду-2022 веяло интригами, скандалами и откровенной ложью. Тогда совещание в узком кругу за наглухо закрытыми дверьми закончилось внезапной ставкой на Алексея Жамнова и последующим серебром в Пекине.
Извлечь дивиденды из этого результата и усилить свое влияние «московской» группировке не удалось по понятным внешнеполитическим причинам. Профессиональный спорт как престижная сфера, на которой можно заработать очки, стремительно растерял свою значимость. В условиях отстранения России на неопределенный срок от международных турниров даже обласканный на самых верхах власти хоккей перестал быть интересен в качестве способа зарабатывать авторитет и решать личные вопросы. Сейчас не до этого.
«Петербургская» группа, сконцентрировавшая в свои руках все управленческие функции на протяжении нескольких лет, приподняла голову. Брать на себя ответственность, когда ближайшее будущее остается неясным, никто не торопится. Значит, проще оставить все как было и ждать удобного момента для возвращения инициативы. Не случайно ходят упорные слухи о сохранении Владиславом Третьяком поста президента ФХР на очередной срок. Для этого еще надо выиграть выборы. Опыт прошлых лет свидетельствует о том, что претендент, получивший одобрение от «партии и правительства», шансов потерпеть поражение почти не имеет.
Буре не придет
Еще зимой относительно его перспектив все было гораздо хуже. Легенду собирались дружно поздравить с 70-летним юбилеем и торжественно проводить на пенсию. В качестве его преемника на посту главы ФХР фигурировал Павел Буре. При всем уважении к двум заслуженным ветеранам далек от мысли считать их людьми, которые самостоятельно принимают решения и формулируют актуальную повестку. Буре отказался, что косвенно говорит о позиции другого лагеря, не торопящегося идти во все тяжкие, и мнении самой легенды, не желающей подписываться на пост, на котором ничем сногсшибательным отметиться нельзя. Расписывать в ярких красках победы над белорусами в малозначимых турнирах и отчитываться о прогрессе в строительстве новых катков — идея из серии «так себе». Политических бонусов из нее не извлечешь.
В слух о кандидатуре Ковальчука, семья которого живет в США, поверить сложно, снова принимая во внимание ситуацию в мире. Чем можно заманить на этот пост героя Квебека? Илья — человек опытный, ситуацию понимающий. Если попросят авторитетные люди, то ему будет сложно сказать «нет». Сейчас они полностью заняты финалом Кубка Гагарина и дали своим оппонентам собрать команду во главе с Сергеем Зубовым и Романом Ротенбергом для матчей против белорусов в Туле. Однако никаких поползновений к захвату сферы влияния пока не наблюдается. В отличие от бурных событий осени и зимы. Алексей Жамнов и вовсе растворился во временном забвении. Пока российский хоккей находится в мировой изоляции, он остается ценностью локального значения, и трогать его никто не будет.
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|14
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|66
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|62
|5
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|58
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|50
|26
|24
|57
|7
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|22
|27
|52
|8
|Барыс
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|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
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|10
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|45
|18
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|15
|34
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|Счет в серии
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|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
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Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
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Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Металлург - Барыс
|4 - 1
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
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Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|24.04
|17:00
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