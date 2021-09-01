«СЭ» прогнозирует сезон КХЛ: «Локомотив» выиграет Кубок Гагарина, Ковальчук вернется в лигу

Мичков и Мирошниченко откроют счет голам на взрослом уровне, а открытием станет Тертышный.

1 сентября матчем между «Авангардом» и ЦСКА стартует новый, 14-й сезон КХЛ. Кто выиграет Кубок Гагарина? Какие новые имена откроет нам сезон? Зажгут ли на новом уровне юные звездочки Мичков и Мирошниченко? Вернется ли в лигу Илья Ковальчук, который снова ждет предложений из НХЛ? Авторы «СЭ» дают прогноз на новый сезон.

Прогнозы авторов «СЭ»: Артур Хайруллин. Фото «СЭ»

Артур Хайруллин

Челябинск и Ярославль заждались своего кубка. И сейчас как раз идеальный момент, чтобы для «Трактора» или «Локомотива» сезон стал победным. В Ярославле подписали двух лучших снайперов минувшего плей-офф — Шалунова и Буше, а в Челябинске собрали очень ровную и качественную команду из сильных легионеров и крепких российских хоккеистов.

Ставлю на то, что именно «Локо» и «Трактор» встретятся в финале. На «Западе» в ЦСКА под руководством Сергея Федорова не особо верится, СКА опять что-то помешает, а «Динамо» опять пострадает из-за вратарей. На «Востоке» никто не отменял седьмые матчи для Дмитрия Квартальнова, а «Магнитка» и «Салават» уничтожат сами себя изнутри. Кубок поедет в Челябинск: все главные игроки «Трактора» находятся в отличном возрасте, а такой сильной пары защитников, как Пилут — Яруллин, нет ни у кого.

Лучшим бомбардиром станет Вадим Шипачев. Каких сюрпризов-то тут ждете? Яшкин ушел? Ну и что? Да, Галиев с Петуниным на двоих получают намного меньше чеха-суперснайпера. Но в успехе Яшкина в КХЛ была большая заслуга именно Шипачева. И сейчас он точно так же должен прокачать новых партнеров.

Петунин в прошлом сезоне был лидером «Северстали», с которой «Динамо» пришлось в плей-офф совсем непросто. А Галиев уже на предсезонке пугает соперников шикарными бросками по «девяткам». Очков 60 с ними Шипачев наберет. А кто сможет больше? Да никто.

В нашем хоккее постоянно недооценивают «вышку». Типа играют там одни списанные ветераны, которые бухают на выездах, и забирать в КХЛ оттуда некого. Это давно уже не так. Никита Тертышный в прошлом сезоне тащил на себе «Югру», а этим летом был лучшим в составе «Трактора» на турнире в Сочи. Ждем того же и в сезоне. Но Тертышного и так напишут все, а я выберу Дмитрия Рашевского из московского «Динамо», он тоже раззабивался на предсезонке.

Артур Тянулин менее известен, но в сезоне-2020/21 он набирал по очку за матч в безнадежном «Крефельде» в немецкой лиге, а до этого рубился в ВХЛ за китайский ОРДЖИ. «Ред Булл», «Айсберэн» и другие топчики предлагали Тянулину хорошие деньги, но он выбрал «Торпедо», где Дэвид Немировски уже вывел на новый уровень Жафярова и Чеховича. Учитывая звездный подбор легионеров в Нижнем (Агостино, Миле, Заар, Хривик), Тянулин должен ярко зайти в КХЛ.

Первым уволят Юрия Бабенко. «Витязь» последний раз привлекал внимание, когда там играли тафгаи, а все игроки, которые более-менее заиграли в Подольске, уезжали в известном направлении. Как итог — сейчас у «Витязя» слабый состав, где кроме легионеров и выделить некого.

Забьют ли Мичков и Мирошниченко? Уровень нашей лиги не настолько высок, чтобы для главных мировых звезд своего возраста это было недостижимо. Возможно, Мирошниченко забьет раньше — у него в «Авангарде» конкуренция среди лимитчиков намного слабее. Но в потенциал Мичкова верится больше — Матвей представляется более универсальным форвардом.

Ковальчук вернется по ходу сезона, и это будет «Спартак». Про НХЛ уже и вспоминать смешно, вы же видели прошлый сезон.

Прогнозы авторов «СЭ»: Михаил Зислис. Фото «СЭ»

Михаил Зислис

Хотя я посмотрел много матчей этим летом, не собираюсь тут демонстрировать свои познания и назову финалы, которые мне бы хотелось увидеть. Это не прогноз, а пожелания. В финале Западной конференции вижу московское «Динамо», которое всем назло покажет отличный результат. Пусть клуб нельзя допускать до турнира, так как у них задолженности по контрактным обязательствам. Пусть там начальники меняются раз в неделю. Верю в Алексея Кудашова. За выход в финал бело-голубые будут биться с «Локомотивом». Кудашов будет мотивирован, да и ярославцам пора бы уже взять кубок. Жаль только, что смотреть этот хоккей будет трудно. Но уж пять-шесть матчей потерпим.

В моем финале «Востока» играют «Сибирь» и «Металлург». Это будет красивый, интересный хоккей, тем более обе команды порадовали в августе. Очень плохо, что к началу марта может многое измениться, но мы вообще на пороге сильных реформ (привет Олимпиаде). Хотелось, чтобы сработала система Мартемьянова, когда для него каждый хоккеист важен и ценен. Надеюсь, что Илья Воробьев докажет, как все ошибаются насчет него. И сейчас тренер сделал команду, за которой интересно наблюдать, осталось только всем хоккеистам проникнуться идеей. Рассчитываю, что редакция отправит меня на этот финал. И кубок возьмет «Магнитка».

Вадим Шипачев станет лучшим бомбардиром. С конкурентами тяжелее. В верхней части будет Сергей Толчинский и Максим Шалунов. Очень рассчитываю, что в первой десятке не будет иностранцев, хотя Хартикайнен испортит всю картину, но он уже наш, родной. Ждать ли сюрпризов? Надежда на Никиту Коростелева, Никиту Шашкова, Александра Петунина (если он будет играть с Шипачевым в тройке), а также на Никиту Тертышного. Заметили, сколько в списке претендентов Никит? Задумайтесь над именем ребенка, если планируете отдавать его в хоккей.

Очень хочу, чтобы появилось совершенно новое имя, желательно с историей. Данил Алалыкин, Марк Янчевский, Арсений Грицюк, Степан Никулин или Василий Глотов. Ни про кого из них публика не знает практически ничего.

У нас три отставки уже произошли после начала сборов. Так что это, скорее всего, будет четвертая, а не первая. Однако мотивы трех увольнений совершенно фантастические, так что можно только ткнуть пальцем в небо. Думаю, что не доработает Валерий Брагин.

Матвей Мичков ближе к первой шайбе, чем Иван Мирошниченко. Хотя бы потому, что с последним работает плохой тренер, которому эти молодые даром не нужны. А почему вообще только два человека? Может быть, Даниил Аймурзин забьет или Илья Квочко.

Ковальчук вернется в «Спартак», поможет команде выйти во второй раунд плей-офф, а потом займется своим любимым делом — начнет ждать предложения из-за океана. И так ближайшие пять лет, только российские клубы будут меняться.

Прогнозы авторов «СЭ»: Алексей Шевченко. Фото «СЭ»

Алексей Шевченко

«Локомотив» грамотно увел в межсезонье у конкурентов Рида Буше и Максима Шалунова. Эти нападающие очень здорово проявили себя в минувшем плей-офф. Приобретение атакующего защитника, которое есть в планах у руководства, сделает «Локомотив» идеальным фаворитом всей лиги.

ЦСКА остался без главного тренера Игоря Никитина. Уровень его преемника Сергея Федорова на данный момент сомнителен, в отличие от приличного качества и солидного опыта армейских игроков. На «Западе» на данный момент больше не видно клубов, способных по своему потенциалу рассчитывать на финал конференции. По ходу чемпионата могут добавить московское «Динамо» и «Йокерит», но их стартовые позиции выглядят не слишком убедительно.

В межсезонье баланс сил на «Востоке» изменился настолько, что ни одну из команд нельзя считать фаворитом. Шансы как минимум пяти команд выглядят примерно равными. Возможны любые расклады — спасибо потолку зарплат. В зависимости от того, как претенденты проведут февральский перерыв перед решающей частью сезона и сумеют ли избежать травм их лидеры, и определятся финалисты. В данном случае тычу пальцем в небо и выбираю две команды, которые вживую понравились на Кубке губернатора в Челябинске.

В хоккейных кругах популярно выражение, кратко и доходчиво объясняющее причину успешного выступления команды в сезоне, — «время пришло». Кажется, для большой победы созрел и «Локомотив». Прошлой весной ярославцы только в семи матчах уступили мощному ЦСКА в финале Западной конференции. Грамотная политика клубного руководства, заранее готовившегося к введению жесткого потолка зарплат, позволила создать команду с приличным потенциалом. Ни один из других конкурентов («Авангард», ЦСКА, СКА, «Ак Барс») за лето сильнее точно не стал. «Локомотив» — наоборот.

Открытия сезона. Сделаю ставку на дуэт технарей из «Трактора» Виталий Абрамов — Никита Тертышный. Это уже не зеленые юниоры, им по 23 года, но на двоих у них пока всего 14 матчей в КХЛ и ни одного набранного очка. Первый долгое время играл в Северной Америке и однажды даже забил в НХЛ. Второй в минувшем сезоне стал одним из лучших нападающих ВХЛ и завоевал титул в составе «Югры». Когда им заявлять о себе, если не сейчас? Еще обратил бы внимание на Данила Алалыкина из «Салавата Юлаева». Кажется, из него может вырасти большой игрок. По крайней мере на уровне КХЛ.

В моем рейтинге кандидатов на быстрое увольнение первое место без вариантов занимает Евгений Ставровский. Его «Сочи» в межсезонье одержал всего одну победу — над молодежной сборной России, которая проводила третий матч за три дня. Старания, работы и самоотдачи при весьма скромном по своим возможностям составе в КХЛ будет мало. Южанам придется очень сложно. Им явно не хватает мастерства в атакующей линии, а усилий топ-вратаря Магнуса Хелльберга для стабильного набора очков будет маловато.

Мичков и Мирошниченко забьют. СКА и «Авангард» ориентируются не только на завоевание титулов, но и на развитие собственной молодежи. Значит, свои шансы получат даже совсем юные таланты. В случае с Мичковым и Мирошниченко, которые обязаны поехать на молодежный чемпионат мира, речь идет о будущих суперзвездах. При условии, что их будут правильно развивать на взрослом уровне. Первые голы в предстоящем чемпионате от них никуда не денутся, даже если им дадут шанс только в четвертом звене.

Завершить карьеру в «Спартаке», в котором делал первые шаги во взрослом хоккее еще 21 год назад в Высшей лиге, для Ковальчука было бы красивой историей. Особенно с учетом того, что возвращение в родной клуб может стать билетом наверх по окончании карьеры. Илья успел оценить потенциал «Спартака», заскочив на один из матчей Кубка мэра, и вряд ли серьезно впечатлился увиденным. Барахтаться в нижней половине таблицы ему явно не хочется. Однако совсем не верится, что ветерану найдется место в основном составе клуба НХЛ. Придется брать дело в свои руки и затаскивать красно-белых в плей-офф.

Прогнозы авторов «СЭ»: Михаил Скрыль. Фото «СЭ»

Михаил Скрыль

Жду в новом сезоне сенсаций от каждой конференции. Поднадоевшее армейское дерби в финале «Запада» останется в прошлом. СКА неубедительно провел селекцию и не впечатлил на предсезонных турнирах. Выбранный молодежный вектор полезен для будущего, но не для сиюминутного результата. В ключевых матчах, когда будет горячо и больно, у юных талантов не хватит самообладания. Второй раунд — потолок для СКА.

А вот выстраивающему не первый год строгую систему «Локомотиву» по силам запрыгнуть на место армейцев. Ярославцы оставили двоякое впечатление на предсезонке — понимаю, что потенциал команды Андрея Скабелки намного больше. Подождем, пока полностью освоится Шалунов, пристреляется Буше, да и остальные добавят в скорости и наглости. Если не будет проблем с физической формой (а «физика» — кредо команд Скабелки), лидеры зажгут, а Паскуале отыграет на уровне прошлого сезона, когда его признали лучшим вратарем, железнодорожники — одни из главных претендентов на Кубок Гагарина.

ЦСКА с приходом Сергея Федорова разочаровал на предсезонке: меньше порядка в обороне, нет системности в нападении. Сомневаюсь, что Федоров вообще доработает до конца сезона. Не все гладко и у московского «Динамо», но если они решат вратарский вопрос, финал конференции — досягаемая высота. Бело-голубые за лето стали фактурнее и наглее. Алексей Кудашов знает, как готовить команду к важным отрезкам. Остался в клубе царь и бог КХЛ Вадим Шипачев, ему в помощь подписали кубковых бойцов. Помешать динамовцам могут только травмы и преображение кого-то из конкурентов.

На «Востоке» интриг больше. «Трактор» — король предсезонки. Прилично усилившаяся команда Анвара Гатиятулина выиграла турнир в Сочи и стала второй на домашнем Кубке губернатора. У челябинцев отлаженная (уже сейчас) система и полный порядок в коллективе. С приходом Яруллина, Ткачева, Пулккинена, Потапова и Стася клуб готов идти на повышение. Тем более что конкуренты не шибко прогрессируют. «Авангард» превратился в команду чернорабочих, «Магнитка» нестабильна, «Салават Юлаев» мучается с Юхой Метсолой и приглашает возрастных игроков, которые, будем откровенны, едут с ярмарки.

Лучший бомбардир — Дамир Жафяров. Он не уехал в НХЛ, остался еще на год в России и ожидаемо принял оффер «Торпедо», где ему создадут все условия для яркой игры. Нападающему предложили достойные деньги (по нашей информации — 50-55 миллионов рублей за сезон), Дэвид Немировски подберет удобных партнеров, с которыми он будет выходить в большинстве и ключевых отрезках, когда придется спасать родину. К ответственности Жафяров привык — он держит уровень не первый год. Как же Шипачев? В «Динамо» Кудашов стремится создать более вариативную атаку, поэтому череповецкий Кросби получит меньше времени, чем в прошлом сезоне. Плюс придется спеться с новыми партнерами — Кагарлицкий и Яшкин летом покинули клуб, — что также ударит по личной результативности.

Открытие сезона — Данила Юров. Последние годы у «Магнитки» большие проблемы с развитием местных талантов. Единицы проходят всю вертикаль и закрепляются в КХЛ. История Юрова — тот случай, когда лимитчик находится в составе не из-за возраста и требований регламента. 17-летний парень упорством и талантом заслужил биться вместе с мужиками. Антропометрия и поставленное катание позволяют держать темп лиги. Согласен с Воробьевым, что молодых игроков нужно аккуратно подпускать к основе, чтобы не навредить развитию. Понятие «аккуратно» — растяжимое, но хочется, чтобы Юров стабильно выходил как минимум в третьем звене, а не по большим праздникам.

Первая отставка — Сергей Федоров. Предположить, кому из тренеров первому укажут на дверь, — сродни предсказаниям погоды на неделю вперед. Сделаю смелый прогноз: первым уволят Федорова. ЦСКА провалил предсезонный тест — пятое место на Кубке мэра Москвы не нуждается в дополнительных комментариях. С уходом Никитина пропала монолитность в обороне, когда защитники глушили форвардов практически каждой команды. Подбору нападающих армейцев позавидуют почти все клубы лиги, но сможет ли Федоров быстро найти рычаги управления коллективом? Я сомневаюсь. За последние годы ЦСКА приучил к победам и стабильности. Если Федоров попадет в турбулентность на старте регулярки, выход из нее вполне может искать новый тренер.

Дебют Мичкова на взрослом уровне вызвал невероятный ажиотаж. Неважно, что это случилось на предсезонке и в матче с «Сочи». Даже со скидкой на предсезонный характер игр Матвей показал, что готов к новой высоте. У петербуржцев большая ротация, и часто складывается впечатление, что состав они определяют на картах таро. Так что часто в КХЛ мы Мичкова не увидим, а подключить Матвея матчей на 10-15, учитывая плотный календарь и олимпийскую паузу, питерцы могут.

На предсезонке дебютировал и другой талант 2004 года — Иван Мирошниченко из «Авангарда». Нападающий не терялся с мужиками, но и не блеснул. Боб Хартли и раньше не жаловал молодых в составе — сомневаюсь, что сейчас он запустит Ивана в основу только потому, что у него огромный талант. Для канадского специалиста важнее система, которой должны придерживаться все игроки. Максимум, что, на мой взгляд, получит Мирошниченко, — несколько матчей за «Авангард» и командировку в ВХЛ для получения игровой практики.

Уверен, что Ковальчук не собирается завершать карьеру и в первую очередь рассматривает варианты за океаном. Шансов, что 38-летнему форварду, несмотря на его прекрасную форму, предложат устраивающие его условия в НХЛ, крайне мало. Если Илья и полетит в Америку, то только в команду — претендент на Кубок Стэнли. А такие к приглашениям ветеранов относятся настороженно. Велика вероятность, что Илья подпишется со «Спартаком» и поможет красно-белым выйти в плей-офф.

Прогнозы авторов «СЭ»: Дмитрий Фещенко. Фото «СЭ»

Иван Богун

Кубок Гагарина выиграет «Локомотив». Каждый раз, открывая ростер ярославцев, в голову лезет только одна мысль — перед тобой практически идеальная команда, которая, в отличие от конкурентов, с каждый годом становится только сильнее. У ярославцев есть лучший вратарь лиги, молодая цельная оборона, роскошная центральная ось, не так давно усиленная Шалуновым, и глубина на каждой позиции. Не хватает только сильного разыгрывающего защитника для первой спецбригады большинства. Кажется, что в этом году у железнодорожников должны сойтись все пазлы.

Лучший бомбардир — Теему Хартикайнен. Прогнозировать лучшего бомбардира лиги, где есть плюс-минус устоявшийся пул местных звезд, которые уже не смотрят в сторону Северной Америки, не так уж и сложно. Вот уже два года не сходит с вершины хедлайнер «Динамо» Вадим Шипачев. И в новом сезоне хотелось бы увидеть на первой строчке топа другого человека. Например, Хартикайнена, который в прошлой регулярке стал вторым бомбардиром. Вероятнее всего, сезон-2021/22 станет для нападающего, сроднившегося с Уфой, последним в России. Зная характер легенды «Салавата», он вряд ли будет доигрывать оставшийся год по контракту на прямых ногах. Поэтому хочется, чтобы один из лучших легионеров в истории КХЛ уехал из столицы Башкирии на коне, в салаватке и с призом лучшего бомбардира лиги. Впрочем, куда лучше будет остаться со всем этим добром еще на пару годиков в Башкирии.

Открытие сезона — Никита Тертышный. Если вы смотрели хотя бы один матч «Трактора» на Sochi Hockey Open, то наверняка должны были кайфануть от игры вернувшего в родной клуб Тертышного, который по-настоящему разрывал в звене с Виталием Абрамовым и Лукашом Седлаком. Да, попасть во второе звено команды Анвара Гатиятулина техничному праворукому вингеру, приехавшему на сборы с пробным контрактом, помогла травма Томаша Гики. Но, как показал домашний Кубок губернатора Челябинской области, лучший снайпер ВХЛ прошлого сезона может творить и в третьем сочетании с Бывальцевым и Основиным. Он не боится действовать нетривиально, обыгрывать «один в один» и показывать быстроту своих рук. И сейчас есть все предпосылки к тому, что коренной челябинец может стать главным открытием сезона.

Первая отставка — Борис Миронов. Формально первая отставка сезона состоялась еще до его начала, когда за пару дней до сборов из ЦСКА был уволен Никитин. И говорить что-то с уверенностью после увольнения тренера, у которого, казалось бы, была самая твердая почва под ногами, архисложно. Где вероятность, что по ходу сезона в отставку не отправится Квартальнов, у которого в «Ак Барсе» теперь нет права на ошибку? Не посыплется ли громоздкая конструкция Боба Хартли в «Авангарде», в которой осталось полтора играющих звена? Лично у меня нет гарантий, что тренеры, встретившиеся весной в финале конференции, железобетонно доработают сезон до конца.

Тем не менее, как всегда, первыми должны попасть под удар тренеры середняков и аутсайдеров. Сейчас наиболее шатко выглядят позиции Бориса Миронова — тренера-дебютанта, умудрившегося проиграть на последнем предсезонном турнире 3:9 «Куньлуню», собранному из низкосортных североамериканцев с китайскими корнями. Однако дело даже не в одном конкретно взятом поражении. Пусть и унизительно болезненном. Сейчас «Спартак» выглядит наиболее сырой командой с не впечатляющими легионерами и вратарской линией, которую бросает то в жар, то в холод. И, как позывает практика, отсутствие опыта выхода из кризисных ситуаций может банально надломить 49-летнего тренера, никогда не работавшего главным на уровне КХЛ. Тем более когда в первые два месяца придется сыграть практически половину матчей регулярки.

Мичков забьет, Мирошниченко — нет. Если Мичков забил уже в первом же матче против «Сочи» и смотрелся с мужиками очень нагло, то Мирошниченко с его не по годам взрослой «физикой» попросту растворился. И теперь, в отличие от Матвея, Ивану придется полноценно стартовать во взрослом хоккее через ВХЛ. В том, что Мичков забьет свою дебютную шайбу в КХЛ в новом сезоне, больших сомнений нет. Чуйка на гол у этого парня работает безотказно. Что до Мирошниченко, то несмотря на ухудшившиеся стартовые позиции, несколько вызовов в команду Хартли он совершенно точно получит. Но пока кажется, что раскрываться в КХЛ он будет чуть дольше своего партнера по юниорской сборной.

Можно сколько угодно не любить Ковальчука, но глупо отрицать, что у него по-прежнему горят глаза. Ковальчук выигрывал ЧМ, Олимпийские игры и Кубок Гагарина, и очевидно, что теперь ему хочется закрыть последний гештальт и поднять над головой Кубок Стэнли. По информации сразу нескольких источников, он до сих пор ждет предложений из Северной Америки. И, разумеется, Ковальчук готов пожертвовать зарплатой ради возможности подписаться с клубом-претендентом. Вопрос только в том, каким образом встраивать великого ветерана в потенциально чемпионскую команду. Времена, когда Илья мог претендовать на ведущие тройки, прошли, а использовать его в боттоме и заставлять «биться-бороться» попросту глупо.

Возращение в «Спартак», где начиналась взрослая карьера Ильи, будет красивой историей для всех — и для него, и для клуба, и для лиги, которой сейчас не хватает звезд такого масштаба. Вряд ли красно-белые с ним будут бороться за Кубок Гагарина или хотя бы претендовать на высокие стадии в ближайшие пару лет. Зато они совершенно точно помогут ему достойно завершить карьеру в родном клубе и дать возможность стране еще несколько возможностей увидеть вживую одного из самых ярких игроков нашего хоккея.

Прогнозы авторов «СЭ»: Иван Богун. Фото «СЭ»

Дмитрий Фещенко

«Локомотив» уже был вполне конкурентен и сейчас стал еще сильнее. Вторым финалистом с «Запада» пусть будет СКА, но по большей части потому, что ЦСКА лишился тренера, а «Динамо» уступает остальным по глубине.

«Ак Барс» и «Авангард» выглядят сильнее остальных, как и в прошлом году. В Магнитогорске творятся странные дела, а в Уфе у первой пятерки нет серьезной поддержки. «Трактор» и «Автомобилист» пока сыроваты.

Кубок выиграет «Локомотив», но тут больше личные симпатии. Будет отлично, если выиграет команда, где солидная доля игроков — выходцы из своей системы.

Лучшим бомбардиром станет Хартикайнен. Финн все последние годы хорош и стабилен, а у «Салавата» сохранилась сильная первая тройка. Шипачеву будет сложнее после того, как «Динамо» покинули Яшкин и Кагарлицкий.

Открытия сезона? Джордан Уил должен войти в число звезд лиги. Никита Коростелев прогрессирует в последнее время, в «Магнитке» у него будет возможность оказаться в первых двух звеньях и сделать новый шаг в своей карьере.

Первая отставка — Илья Воробьев. Команде из Магнитогорска будет тяжело конкурировать с другими грандами «Востока», и Илья Воробьев станет крайним, тем более менеджмент клуба уже позаботился о преемнике, вряд ли Френч поехал ассистентом надолго.

Очень надеюсь увидеть Мичкова и Мирошниченко в КХЛ. Хотя бы один из них забьет. Пока кажется, что у Ивана чуть больше шансов.