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СКА уже не тратит на зарплаты огромные деньги. В Питере решили пойти другим путем

Артур Хайруллин
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Сегодня, 15:15
Ларс Юханссон, Линден Вей, Игорь Ожиганов. Фото «СЭ» Зарплаты игроков СКА. Фото «СЭ» Хоккеисты СКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ларс Юханссон, Линден Вей, Игорь Ожиганов. Фото «СЭ»
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В клубе полно крутой молодежи, которая не учитывается в зарплатной ведомости. А под потолком зарплат еще есть место.

СКА уже четыре года не может выиграть Кубок Гагарина — для клуба, который всегда ставит максимальные цели и собирает у себя лучших игроков лиги, это не самый успешный результат. Жесткий потолок зарплат в 900 миллионов рублей, введенный в КХЛ, заставил армейский клуб сменить направление — теперь СКА собирает лучших юниоров страны и пытается их развивать.

Суммарная платежная ведомость СКА — 847 миллионов рублей, но в ближайшее время она должна сократиться. По информации «СЭ», команду покинет защитник Динар Хафизуллин, зарабатывающий 50 миллионов рублей в год. Есть вероятность ухода из СКА и шведского форварда Мальте Стремвалля (40 миллионов рублей).

Зарплаты игроков СКА. Фото "СЭ"
Зарплаты игроков СКА. Фото «СЭ»
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Ставка на молодежь — путь к экономии

Игроки до 21 года не попадают под потолок зарплат — в предстоящем сезоне этот пункт актуален для игроков 2000 года рождения и моложе. В составе СКА наигрывается много таких игроков — защитники Галенюк, Пыленков, Кирсанов, нападающие Морозов, Марченко, Чибриков, Свечков, Хуснутдинов, Мичков должны получить достаточно игровой практики в главной команде.

Это и позволяет СКА держать в команде сразу восемь нападающих на контрактах в 40 миллионов рублей в год и больше. При этом не совсем понятно, для чего армейцам при таком количестве крутой молодежи Стремвалль или Хендемарк. Удивляет и переподписание финна Кемппайнена на 55 миллионов рублей в год — нельзя сказать, что по игре он соответствует статусу второго нападающего команды.

В первом же матче во взрослом хоккее отличился Матвей Мичков, ярко проявили себя на предсезонке Свечков и Хуснутдинов — наблюдать за СКА в новом сезоне будет интереснее, чем в прошлые годы. Вот только как задействовать всю талантливую молодежь в КХЛ? Все-таки есть опасение, что всем места в составе не хватит.

Виктор Антипин, Рид Буше и&nbsp;Лукас Валльмарк.Таблица переходов КХЛ: массовый обмен СКА и «Витязя», новые легионеры ЦСКА

Юханссон — самый дорогой игрок СКА

Пожалуй, главный вопрос к селекции СКА — подписание шведского вратаря Ларса Юханссона, который последние четыре сезона провел в ЦСКА. Это при наличии в команде вратаря сборной России Александра Самонова и 19-летнего Ярослава Аскарова, которого в НХЛ считают сильнейшим проспектом среди вратарей в мире.

В прошлом сезоне Юханссон из-за травмы сыграл всего 24 матча, а до этого основным вратарем ЦСКА был Илья Сорокин — за три первых сезона швед сыграл в плей-офф лишь семь матчей. И только в сезоне-2020/21 Юханссон был безоговорочным номером один, сыграв 23 кубковых матча. И при этом уступил Шимону Грубецу из «Авангарда», отыгравшему на «ноль» в пятом и шестом матчах финала.

В ЦСКА решили сделать ставку на соотечественника Юханссона Адама Рейдеборна и Ивана Федотова, выменянного из «Трактора». В сумме их зарплата составит 45 миллионов рублей в год, в то время как Юханссон обойдется СКА на 20 миллионов дороже. Оправдать эти траты можно будет, только если СКА с Юханссоном в плей-офф пройдет дальше, чем его бывший клуб.

Хоккеисты СКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хоккеисты СКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ярослав Аскаров и Матвей Мичков.30 лучших юниоров российского хоккея. Аскаров — первый, Мичков — четвертый (скоро будет № 1), в десятке — шесть игроков СКА

Что ждет СКА?

Пожалуй, впервые за долгие годы СКА — далеко не главный фаворит даже в Западной конференции. Выше оцениваются шансы «Локомотива», который усилился двумя лучшими снайперами Кубка Гагарина Шалуновым и Буше, «Динамо» с лучшим игроком КХЛ Шипачевым и ЦСКА, вернувшего из НХЛ Нестерова и Григоренко.

У СКА вопросы вызывает в первую очередь оборона — опытный Хафизуллин покинет команду, Токранов очень травматичен, вряд ли способен с ходу выйти на лидирующие роли в топ-клубе Фальковский. Да и в атаке нет суперзвезд, которыми укомплектованы конкуренты.

Но если в составе армейцев будут прогрессировать Мичков и Кирсанов, Свечков и Галенюк, Хуснутдинов и Грошев, то СКА не только выполнит задачу по подготовке игроков для сборной России, но и сможет бороться за кубок.

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