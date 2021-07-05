«Дверь в НХЛ не закрывал. Но сейчас хочу выиграть Кубок Гагарина». Интервью с нападающим, который вернулся в Россию после шести лет за океаном

Виталий Абрамов — о возвращении в «Трактор» и карьере в НХЛ.

Виталий Абрамов

Родился 8 мая 1998 года в Челябинске.

Воспитанник «Трактора», нападающий.

На драфте-2016 был выбран «Коламбусом» под 65-м общим номером. В декабре 2016 года подписал с «Джекетс» контракт новичка. В феврале 2019 года был обменян в «Оттаву».

Лучший бомбардир и самый ценный игрок юниорской лиги Квебека (2017).

Один из самых талантливых игроков российского хоккея вернулся на родину. В 2015 году Виталий Абрамов уехал в Северную Америку, и за шесть лет за океаном форвард сумел покорить юниорский хоккей, попасть на драфт НХЛ и поиграть в системах «Коламбуса» и «Оттавы».

Закрепиться в НХЛ у Виталия не получилось, но он не думает унывать. 23-летний нападающий не исключает возвращения в Северную Америку, однако сейчас его ждет дебют в КХЛ и команда, в которой начиналась его карьера. В интервью «СЭ» он рассказал о том, почему вернулся в Россию и что его удивило за океаном.

Виталий Абрамов. Фото Getty Images

Возвращение в Россию

— Ты подписал контракт с «Трактором» на два года. Как долго длились переговоры?

— Примерно в мае мы начали контактировать. Не скажу, что переговоры были долгими. Все заняло недели три.

— Раньше ты отрицал любой намек на возвращение в Россию и хотел строить карьеру в Северной Америке. Тяжело далось решение уехать обратно?

— Безусловно. За океаном я провел шесть лет. Много хороших воспоминаний. Но мы разговаривали с главным тренером «Трактора» Анваром Рафаиловичем, и он стал одним из факторов, почему я вернулся в Челябинск. Мы уже работали вместе в «Белых Медведях». Знаю, какой он специалист, и захотелось вновь поиграть под его руководством.

— Какие воспоминания у тебя остались от того времени, когда ты выступал за «Белых Медведей»?

— Только хорошие. Мы выиграли бронзовые медали МХЛ. Сезон был ярким, команда показывала классный хоккей. Хорошее было время. Тот опыт дал мне многое.

— Ты воспитанник «Трактора». Что для тебя значит вернуться в свой город и клуб?

— Испытываю только позитивные эмоции. Родные и близкие будут наблюдать за моей игрой с трибун. Такое не может не радовать. Уже хочется поскорее начать сезон.

— Много ли было предложений из КХЛ?

— Сейчас бы не хотелось об этом говорить. Разумеется, интерес был не только со стороны Челябинска. Но для меня вернуться домой — это лучшее решение. Вариант с «Трактором» был в приоритете.

— Находясь в Северной Америке, ты следил за командой?

— За всем наблюдать не было возможности. Однако основные моменты из жизни клуба не проходили мимо меня. Считаю, что «Трактор» только прогрессирует. Провели ребрендинг, организация в полном порядке. Клуб ставит перед собой только высокие цели. Грядущий сезон не станет исключением. В прошлом розыгрыше команда вылетела в первом раунде. Думаю, это никого не устраивает. Будем стараться сыграть лучше. Потенциал есть.

— Уже общался с кем-нибудь из одноклубников?

— Немного. Уже успел поговорить с Седлаком, например. Игроки еще не собрались, поэтому со всеми познакомимся только тогда, когда начнется предсезонная подготовка. Уверен, что все ребята -хорошие и сильные хоккеисты.

— С 13 июля игроки команды уже выходят из отпуска. Как проходит твоя подготовка к старту чемпионата?

— Сезон в Северной Америке закончился позже, чем обычно. Поэтому у меня не так много времени. Слетал в небольшой отпуск и сразу приступил к тренировкам. Катаюсь, занимаюсь на земле.

— Отличается ли твоя нынешняя подготовка от предыдущих?

— Конечно. Все проходит в ускоренном темпе. Раньше у меня было все лето в распоряжении. Сейчас — около полутора месяцев. Немного непривычно, но все проходит хорошо.

Виталий Абрамов. Фото Getty Images

Первый россиянин в «Оттаве» за семь лет

— Кто тебе помогает? Раньше ты несколько лет подряд готовился к сезону в Челябинске с Евгением Дадоновым.

— Сейчас игроки из НХЛ пока еще не катаются. Занимаюсь с местными ребятами, кто играет в КХЛ — Денис Зернов, Евгений Катичев. Хороший состав. На лед вместе ходим. Чувствую, что форма становится лучше, к сборам буду готов.

— Как-то ты сказал, что Дадонов для тебя — пример хоккеиста. Он тебе помогал советами и поддержкой в Северной Америке?

— Безусловно. Мы много времени проводили вместе с ним и Артемом Анисимовым. Особенно в тот период, когда я катался с «Оттавой» в списке запасных. Советовался с ними в некоторых ситуациях. Все-таки у них приличный опыт в НХЛ.

— Тебя не угнетало находиться в списке Taxi squad, тренироваться, но все равно оставаться вне состава?

— Морально тяжеловато. Хочется играть, а не просто ездить с основной командой. Все это оставляет небольшой осадок. Хотя даже в такой ситуации можно найти плюсы. Все-таки я тренировался с отличными игроками, а это — прекрасный опыт. Я стал сильнее благодаря этому.

— Ты удивился, когда Дадонов из «Флориды» перешел в «Оттаву»?

— Читал, что многие его раскритиковали, но «Сенаторс» — это отличная организация. Абсолютно нормальное продолжение карьеры для него.

— В минувшем регулярном чемпионате НХЛ ты сыграл всего две игры. Тебя не огорчило, что шансов предоставили так мало?

— Разумеется, всегда рассчитываешь на большее. Но со своей стороны я делал все возможное. Выкладывался каждый день на все сто процентов. Не знаю, почему так получилось.

— В АХЛ периодически тебя преследовали травмы. Например, дважды ты ломал палец и выбывал на несколько недель. Это помешало твоему прогрессу?

— Не сказал бы. Каких-то глобальных повреждений у меня не было. Количество пропущенных игр у меня небольшое. Оставаться в хоккее на все сто процентов здоровым довольно непросто. К сожалению, травмы — часть нашего спорта.

— Руководство «Оттавы» говорило, что поднимет тебя в основную команду тогда, когда ты будешь готов к другой роли. Какую роль от тебя требовали?

— Когда я выходил в составе «Сенаторс», то мне давали всего по восемь минут игрового времени. Наверное, считали, что к большему я пока не готов и необходимо набираться опыта и уверенности в АХЛ.

— Ты пересекался с владельцем клуба Юджином Мельником? Раньше ходило много слухов о том, что он не любит россиян.

— Нет. Но не думаю, что это правда. После того как я перешел в команду, в системе клуба появилось немало российских игроков.

— В марте 2019-го именно ты стал первым россиянином за почти семь лет, сыгравшим за «Оттаву». Последним на тот момент был Сергей Гончар.

— Изначально я не был в курсе, но после игры, конечно, прочитал об этом. Интересно получилось.

— Перед первой игрой в НХЛ сильно волновался?

— Матч был на выезде, поэтому было немного легче в психологическом плане. Но эмоции были невероятными. С детства мечтаешь об этом, а когда все становится реальностью, то мурашки бегут по спине. Память на всю жизнь.

— Тем не менее тот матч получился для тебя не самым удачным. Ты закончил его с показателем полезности «-3», а команда уступила «Калгари» со счетом 1:5...

— К сожалению, не всегда получается дебютировать с победы.

— В тот вечер ты совершил четыре перехвата. На тренировках много внимания уделяешь компонентам игры в обороне?

— В последнее время стал чаще. Мне и в «Оттаве» нередко говорили, что нужно прибавлять в защитных действиях. Прогресс есть в этом плане. Сейчас могу играть на обеих сторонах площадки. Это важно.

— В юности тебе нередко говорили, что с твоими габаритами в хоккее ничего не получится. Тебя это не раздражало?

— И в КХЛ, и в НХЛ появляется все больше игроков невысокого роста. В детстве меня только мотивировало, когда кто-то не верил в мои возможности. Сейчас габариты не играют такую большую роль, как было в 90-х. Игра стала гораздо быстрее, хоккеисты больше передвигаются. Маленькие игроки зачастую довольно шустрые и на скорости могут действовать очень эффективно.

— Кажется, что ты прилично прибавил в мышечной массе. Ты работаешь над этим аспектом?

— Конечно. Каждое лето занимаюсь в зале. Когда меня только задрафтовали в НХЛ, сразу сказали, что нужно уделять этому особое внимание. Если ты невысокий игрок, то необходимо уверенно стоять на коньках и получать преимущество за счет массы.

— Игра в АХЛ помогла тебе прокачать силовой компонент?

— Безусловно. Но АХЛ не такая жесткая лига, как многие думают. Все зависит от команды. Фарм-клубы играют в тот же хоккей, какой демонстрирует их основная команда. Система остается той же. Но когда я после юниорской лиги впервые сыграл в АХЛ, то, конечно, почувствовал разницу. Мне однозначно пошел на пользу этот опыт. АХЛ — хорошая лига. Она мне очень помогла в плане развития.

— Во время аренды в прошлом году ты успел поиграть в Финляндии. С чем по уровню можно сравнить их чемпионат?

— Там не очень много русских игроков. Но мне понравился этот опыт. Их чемпионат менее жесткий, если сравнивать с АХЛ. Большие скорости, комбинационный хоккей. Немало игроков находилось там в аренде, пока в Северной Америке определялись с сезоном. Это помогло сделать чемпионат еще более привлекательным. Я получал много игрового времени, забивал голы.

— Ты получил травму в тот период...

— Это было небольшое повреждение перед вылетом в Оттаву. Оно мне совершенно не помешало работать в тренировочном лагере.

Отъезд в Канаду был правильным решением

— Ты всегда говорил, что НХЛ — твоя главная цель. Она остается прежней?

— Конечно, я не закрывал эту дверь. Никто не знает, что произойдет дальше. Однако сейчас в мыслях у меня только «Трактор». Нужно просто хорошо играть, помогать команде побеждать, а дальше посмотрим.

— В 2015-м ты рискнул и отправился покорять канадские юниорские лиги. Тебе было всего 17 лет. Не переживал, что можешь ошибиться в своем выборе?

— Не сомневался, что все получится. Перед глазами был драфт НХЛ. Думал только об этом. Хотелось попробовать свои силы за океаном, посмотреть мир, познакомиться с хоккеем в Северной Америке. Это колоссальный опыт. Я не боялся совершенно. Наоборот, с нетерпением ждал момента. Мы с родителями решили, что так будет лучше для продолжения моей карьеры. Хотя, безусловно, им было непросто отпускать несовершеннолетнего ребенка так далеко.

— До сих пор многие эксперты считают, что ты рано отправился за океан и это помешало тебе в карьерном росте. Что можешь ответить на это?

— Нисколько не жалею о том решении. Все было сделано правильно. У каждого хоккеиста свой путь. Каждый сам выбирает, что для него будет комфортным. Главное — не сомневаться в своем выборе. Тогда совершенно не думал о том, а что было бы, останься я в России. Такие мысли только мешают. Нужно твердо принимать решения и верить в себя.

— Твой отъезд в Северную Америку вызвал немалый резонанс. Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что ты едешь в неизвестность. Главный тренер юниорской сборной России Виталий Прохоров говорил, что не будет вызывать в команду всех, кто уехал. Тебя не напрягала такая реакция со стороны?

— Лично у меня никаких конфликтов ни с кем не было. Потом начался сезон, и я вообще старался поменьше читать новости и комментарии. Фокусировался на своей игре и цели, которая была поставлена.

— В 2017-м ты был признан самым ценным игроком регулярного сезона юниорской лиги Квебека. До тебя из россиян это удавалось только Александру Радулову в 2006-м...

— Это очень приятно. Хороший сезон тогда выдался. Команда была сильной. Хотя об этом я узнал уже позднее.

— Тогда ты выступал за команду из пригорода Оттавы — Гатино, где играл Яков Тренин. До этого вы пересекались в «Тракторе-97». Наличие соотечественника помогло твоей адаптации в Северной Америке?

— Разумеется. Когда я уезжал, то знал, что Яша там уже провел один сезон. Это всегда идет на пользу, особенно молодому игроку, когда есть человек, с которым можно поговорить на родном языке. Мне это сильно помогло привыкнуть к местному быту.

— Продолжаете общаться с Трениным?

— Конечно. Каждое лето с ним видимся и тренируемся вместе.

— В одном из матчей Кубка Стэнли он оформил дубль в ворота «Каролины». Это его первые голы в плей-офф. Какие у него перспективы громко заявить о себе в НХЛ?

— Прогресс в его игре большой. Знаю, как он умеет работать на тренировках и на что способен. Могу пожелать ему только успехов в развитии. У него есть все для того, чтобы быть успешным.

— В 2016 году тебя в третьем раунде задрафтовал «Коламбус». Каким был тот день?

— Один из важнейших моментов в карьере. Это была одна из моих главных целей. Когда меня выбрали, то просто выдохнул. Уже практически через день поехал в лагерь развития в Коламбус. Там все и началось. Тогда окончательно понял, что все реально, и осознал, куда нужно стремиться.

— Расстроился тому, что тебя не выбрали в первом раунде?

— Сейчас, конечно, эмоции уже поутихли. Тогда было немного обидно. Рассчитывал быть немного повыше. Но как получилось. Все равно потом подписал контракт новичка. Не думаю, что раунд драфта на многое влияет.

— «Коламбус» тогда в первом раунде выбрал Пьер-Люка Дюбуа. Вас тогда сравнивали многие эксперты.

— Не думаю, что мы похожи по стилю. Он повыше, чаще играл в центре. Хватает различий. Кстати, с ним мы до сих пор иногда общаемся. У него был непростой период, связанный с обменом в «Виннипег». К счастью, уже все налаживается. Он молодец.

— Во время предсезонки вы играли с ним в звене и отлично проявляли себя во взаимодействии. Почему вашей связке не дали шанс?

— Сложно сказать. Наверное, мы еще не были готовы к переходу на новый уровень. По-моему, тогда нас обоих отправили в юниорскую лигу.

— Почему «Коламбус» решил тебя обменять в «Оттаву»?

— Я был сильно удивлен. В то время я даже толком не понимал, как работают все эти механизмы в НХЛ. Не знал, что будет дедлайн по сделкам. Меня сняли прямо с раскатки перед игрой. Только через полчаса мне сказали, что еду в Оттаву.

Я прямо со стадиона и отправился в новый клуб. Все мои вещи остались в Кливленде. Квартира, машина. Не ожидал такого сценария. Но это бизнес. Ничего не поделаешь. Бывает даже такое, что хоккеисты узнают про обмен только через Twitter.

— Развитие в системе «Коламбуса» и «Оттавы» - в чем разница?

— Подход у всех клубов совершенно разный. Это касается даже тренировок в зале. В «Коламбусе» практикуют более силовой стиль игры. Много приседали, работали с весами. В «Оттаве», наоборот, нас просили чаще работать над скоростью. «Сенаторс» и их фарм-клуб играли в более комбинационный хоккей.

— Ты общался с Джоном Тортореллой?

— Конечно. Три раза был в тренинг-кемпе и работал под его руководством. Пару раз разговаривали с ним. Хороший мужик. Знает, чего хочет. Четко видит, как должна играть команда. Оставил приятное впечатление.

— Тебе лично больше импонирует модель игры в духе Тортореллы или яркий атакующий хоккей?

— Мне кажется, должно быть всего понемногу. Необходим баланс. Нельзя выиграть кубок, если ты можешь играть только в одном стиле. Команда должна быть гибкой. Хороший пример — нынешняя «Тампа». Они умеют подстроиться под любого соперника и могут сыграть в абсолютно разный хоккей. Игроки понимают, что от них требуется и в обороне, и в атаке.

— В России тебя ждут площадки большего размера. Это плюс или минус?

— Посмотрим. Давно не играл на таких. Но ко всему можно адаптироваться. Тем более некоторые команды уже переходят и на канадские, и на финские размеры. Не думаю, что для меня это станет проблемой. В конце концов, я здесь вырос и играл раньше.

— Ты как-то сказал, что в КХЛ недостаточно доверяют молодежи. Как считаешь, сейчас в этом плане есть положительные изменения?

— Все зависит от команды. И от самих игроков, конечно. Как они подходят к делу, достаточно ли проявляют профессиональные качества. Кому-то действительно еще нужно прибавлять. Это все индивидуально.

— Какие персональные задачи ставишь перед своим новым вызовом в карьере?

— Хочется выиграть Кубок Гагарина: Челябинск уже заждался. Надеюсь, мы подарим городу праздник.