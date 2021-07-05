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«Дверь в НХЛ не закрывал. Но сейчас хочу выиграть Кубок Гагарина». Интервью с нападающим, который вернулся в Россию после шести лет за океаном

Андрей Жданюк
Андрей Жданюк
Корреспондент
Сегодня, 16:00
Виталий Абрамов. Фото Getty Images Виталий Абрамов. Фото Getty Images Виталий Абрамов. Фото Getty Images
Виталий Абрамов. Фото Getty Images
Теги:
Виталий Абрамов — о возвращении в «Трактор» и карьере в НХЛ.

Виталий Абрамов
Родился 8 мая 1998 года в Челябинске.
Воспитанник «Трактора», нападающий.
На драфте-2016 был выбран «Коламбусом» под 65-м общим номером. В декабре 2016 года подписал с «Джекетс» контракт новичка. В феврале 2019 года был обменян в «Оттаву».
Лучший бомбардир и самый ценный игрок юниорской лиги Квебека (2017).

Один из самых талантливых игроков российского хоккея вернулся на родину. В 2015 году Виталий Абрамов уехал в Северную Америку, и за шесть лет за океаном форвард сумел покорить юниорский хоккей, попасть на драфт НХЛ и поиграть в системах «Коламбуса» и «Оттавы».

Закрепиться в НХЛ у Виталия не получилось, но он не думает унывать. 23-летний нападающий не исключает возвращения в Северную Америку, однако сейчас его ждет дебют в КХЛ и команда, в которой начиналась его карьера. В интервью «СЭ» он рассказал о том, почему вернулся в Россию и что его удивило за океаном.

Виталий Абрамов. Фото Getty Images
Виталий Абрамов. Фото Getty Images
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Возвращение в Россию

Ты подписал контракт с «Трактором» на два года. Как долго длились переговоры?

Примерно в мае мы начали контактировать. Не скажу, что переговоры были долгими. Все заняло недели три.

Раньше ты отрицал любой намек на возвращение в Россию и хотел строить карьеру в Северной Америке. Тяжело далось решение уехать обратно?

— Безусловно. За океаном я провел шесть лет. Много хороших воспоминаний. Но мы разговаривали с главным тренером «Трактора» Анваром Рафаиловичем, и он стал одним из факторов, почему я вернулся в Челябинск. Мы уже работали вместе в «Белых Медведях». Знаю, какой он специалист, и захотелось вновь поиграть под его руководством.

Какие воспоминания у тебя остались от того времени, когда ты выступал за «Белых Медведей»?

Только хорошие. Мы выиграли бронзовые медали МХЛ. Сезон был ярким, команда показывала классный хоккей. Хорошее было время. Тот опыт дал мне многое.

Ты воспитанник «Трактора». Что для тебя значит вернуться в свой город и клуб?

Испытываю только позитивные эмоции. Родные и близкие будут наблюдать за моей игрой с трибун. Такое не может не радовать. Уже хочется поскорее начать сезон.

Много ли было предложений из КХЛ?

Сейчас бы не хотелось об этом говорить. Разумеется, интерес был не только со стороны Челябинска. Но для меня вернуться домой — это лучшее решение. Вариант с «Трактором» был в приоритете.

Находясь в Северной Америке, ты следил за командой?

За всем наблюдать не было возможности. Однако основные моменты из жизни клуба не проходили мимо меня. Считаю, что «Трактор» только прогрессирует. Провели ребрендинг, организация в полном порядке. Клуб ставит перед собой только высокие цели. Грядущий сезон не станет исключением. В прошлом розыгрыше команда вылетела в первом раунде. Думаю, это никого не устраивает. Будем стараться сыграть лучше. Потенциал есть.

Уже общался с кем-нибудь из одноклубников?

Немного. Уже успел поговорить с Седлаком, например. Игроки еще не собрались, поэтому со всеми познакомимся только тогда, когда начнется предсезонная подготовка. Уверен, что все ребята -хорошие и сильные хоккеисты.

С 13 июля игроки команды уже выходят из отпуска. Как проходит твоя подготовка к старту чемпионата?

Сезон в Северной Америке закончился позже, чем обычно. Поэтому у меня не так много времени. Слетал в небольшой отпуск и сразу приступил к тренировкам. Катаюсь, занимаюсь на земле.

Отличается ли твоя нынешняя подготовка от предыдущих?

Конечно. Все проходит в ускоренном темпе. Раньше у меня было все лето в распоряжении. Сейчас — около полутора месяцев. Немного непривычно, но все проходит хорошо.

Виталий Абрамов. Фото Getty Images
Виталий Абрамов. Фото Getty Images
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Первый россиянин в «Оттаве» за семь лет

Кто тебе помогает? Раньше ты несколько лет подряд готовился к сезону в Челябинске с Евгением Дадоновым.

— Сейчас игроки из НХЛ пока еще не катаются. Занимаюсь с местными ребятами, кто играет в КХЛ — Денис Зернов, Евгений Катичев. Хороший состав. На лед вместе ходим. Чувствую, что форма становится лучше, к сборам буду готов.

Как-то ты сказал, что Дадонов для тебя пример хоккеиста. Он тебе помогал советами и поддержкой в Северной Америке?

Безусловно. Мы много времени проводили вместе с ним и Артемом Анисимовым. Особенно в тот период, когда я катался с «Оттавой» в списке запасных. Советовался с ними в некоторых ситуациях. Все-таки у них приличный опыт в НХЛ.

Тебя не угнетало находиться в списке Taxi squad, тренироваться, но все равно оставаться вне состава?

Морально тяжеловато. Хочется играть, а не просто ездить с основной командой. Все это оставляет небольшой осадок. Хотя даже в такой ситуации можно найти плюсы. Все-таки я тренировался с отличными игроками, а это — прекрасный опыт. Я стал сильнее благодаря этому.

Ты удивился, когда Дадонов из «Флориды» перешел в «Оттаву»?

Читал, что многие его раскритиковали, но «Сенаторс» — это отличная организация. Абсолютно нормальное продолжение карьеры для него.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ ты сыграл всего две игры. Тебя не огорчило, что шансов предоставили так мало?

Разумеется, всегда рассчитываешь на большее. Но со своей стороны я делал все возможное. Выкладывался каждый день на все сто процентов. Не знаю, почему так получилось.

В АХЛ периодически тебя преследовали травмы. Например, дважды ты ломал палец и выбывал на несколько недель. Это помешало твоему прогрессу?

Не сказал бы. Каких-то глобальных повреждений у меня не было. Количество пропущенных игр у меня небольшое. Оставаться в хоккее на все сто процентов здоровым довольно непросто. К сожалению, травмы часть нашего спорта.

Руководство «Оттавы» говорило, что поднимет тебя в основную команду тогда, когда ты будешь готов к другой роли. Какую роль от тебя требовали?

— Когда я выходил в составе «Сенаторс», то мне давали всего по восемь минут игрового времени. Наверное, считали, что к большему я пока не готов и необходимо набираться опыта и уверенности в АХЛ.

Ты пересекался с владельцем клуба Юджином Мельником? Раньше ходило много слухов о том, что он не любит россиян.

Нет. Но не думаю, что это правда. После того как я перешел в команду, в системе клуба появилось немало российских игроков.

В марте 2019-го именно ты стал первым россиянином за почти семь лет, сыгравшим за «Оттаву». Последним на тот момент был Сергей Гончар.

Изначально я не был в курсе, но после игры, конечно, прочитал об этом. Интересно получилось.

Перед первой игрой в НХЛ сильно волновался?

Матч был на выезде, поэтому было немного легче в психологическом плане. Но эмоции были невероятными. С детства мечтаешь об этом, а когда все становится реальностью, то мурашки бегут по спине. Память на всю жизнь.

Тем не менее тот матч получился для тебя не самым удачным. Ты закончил его с показателем полезности «-3», а команда уступила «Калгари» со счетом 1:5...

К сожалению, не всегда получается дебютировать с победы.

В тот вечер ты совершил четыре перехвата. На тренировках много внимания уделяешь компонентам игры в обороне?

В последнее время стал чаще. Мне и в «Оттаве» нередко говорили, что нужно прибавлять в защитных действиях. Прогресс есть в этом плане. Сейчас могу играть на обеих сторонах площадки. Это важно.

В юности тебе нередко говорили, что с твоими габаритами в хоккее ничего не получится. Тебя это не раздражало?

И в КХЛ, и в НХЛ появляется все больше игроков невысокого роста. В детстве меня только мотивировало, когда кто-то не верил в мои возможности. Сейчас габариты не играют такую большую роль, как было в 90-х. Игра стала гораздо быстрее, хоккеисты больше передвигаются. Маленькие игроки зачастую довольно шустрые и на скорости могут действовать очень эффективно.

Кажется, что ты прилично прибавил в мышечной массе. Ты работаешь над этим аспектом?

Конечно. Каждое лето занимаюсь в зале. Когда меня только задрафтовали в НХЛ, сразу сказали, что нужно уделять этому особое внимание. Если ты невысокий игрок, то необходимо уверенно стоять на коньках и получать преимущество за счет массы.

Игра в АХЛ помогла тебе прокачать силовой компонент?

Безусловно. Но АХЛ не такая жесткая лига, как многие думают. Все зависит от команды. Фарм-клубы играют в тот же хоккей, какой демонстрирует их основная команда. Система остается той же. Но когда я после юниорской лиги впервые сыграл в АХЛ, то, конечно, почувствовал разницу. Мне однозначно пошел на пользу этот опыт. АХЛ хорошая лига. Она мне очень помогла в плане развития.

Во время аренды в прошлом году ты успел поиграть в Финляндии. С чем по уровню можно сравнить их чемпионат?

Там не очень много русских игроков. Но мне понравился этот опыт. Их чемпионат менее жесткий, если сравнивать с АХЛ. Большие скорости, комбинационный хоккей. Немало игроков находилось там в аренде, пока в Северной Америке определялись с сезоном. Это помогло сделать чемпионат еще более привлекательным. Я получал много игрового времени, забивал голы.

Ты получил травму в тот период...

Это было небольшое повреждение перед вылетом в Оттаву. Оно мне совершенно не помешало работать в тренировочном лагере.

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Отъезд в Канаду был правильным решением

Ты всегда говорил, что НХЛ твоя главная цель. Она остается прежней?

Конечно, я не закрывал эту дверь. Никто не знает, что произойдет дальше. Однако сейчас в мыслях у меня только «Трактор». Нужно просто хорошо играть, помогать команде побеждать, а дальше посмотрим.

В 2015-м ты рискнул и отправился покорять канадские юниорские лиги. Тебе было всего 17 лет. Не переживал, что можешь ошибиться в своем выборе?

Не сомневался, что все получится. Перед глазами был драфт НХЛ. Думал только об этом. Хотелось попробовать свои силы за океаном, посмотреть мир, познакомиться с хоккеем в Северной Америке. Это колоссальный опыт. Я не боялся совершенно. Наоборот, с нетерпением ждал момента. Мы с родителями решили, что так будет лучше для продолжения моей карьеры. Хотя, безусловно, им было непросто отпускать несовершеннолетнего ребенка так далеко.

До сих пор многие эксперты считают, что ты рано отправился за океан и это помешало тебе в карьерном росте. Что можешь ответить на это?

Нисколько не жалею о том решении. Все было сделано правильно. У каждого хоккеиста свой путь. Каждый сам выбирает, что для него будет комфортным. Главное не сомневаться в своем выборе. Тогда совершенно не думал о том, а что было бы, останься я в России. Такие мысли только мешают. Нужно твердо принимать решения и верить в себя.

Твой отъезд в Северную Америку вызвал немалый резонанс. Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что ты едешь в неизвестность. Главный тренер юниорской сборной России Виталий Прохоров говорил, что не будет вызывать в команду всех, кто уехал. Тебя не напрягала такая реакция со стороны?

Лично у меня никаких конфликтов ни с кем не было. Потом начался сезон, и я вообще старался поменьше читать новости и комментарии. Фокусировался на своей игре и цели, которая была поставлена.

В 2017-м ты был признан самым ценным игроком регулярного сезона юниорской лиги Квебека. До тебя из россиян это удавалось только Александру Радулову в 2006-м...

Это очень приятно. Хороший сезон тогда выдался. Команда была сильной. Хотя об этом я узнал уже позднее.

Тогда ты выступал за команду из пригорода Оттавы Гатино, где играл Яков Тренин. До этого вы пересекались в «Тракторе-97». Наличие соотечественника помогло твоей адаптации в Северной Америке?

Разумеется. Когда я уезжал, то знал, что Яша там уже провел один сезон. Это всегда идет на пользу, особенно молодому игроку, когда есть человек, с которым можно поговорить на родном языке. Мне это сильно помогло привыкнуть к местному быту.

Продолжаете общаться с Трениным?

Конечно. Каждое лето с ним видимся и тренируемся вместе.

В одном из матчей Кубка Стэнли он оформил дубль в ворота «Каролины». Это его первые голы в плей-офф. Какие у него перспективы громко заявить о себе в НХЛ?

Прогресс в его игре большой. Знаю, как он умеет работать на тренировках и на что способен. Могу пожелать ему только успехов в развитии. У него есть все для того, чтобы быть успешным.

В 2016 году тебя в третьем раунде задрафтовал «Коламбус». Каким был тот день?

Один из важнейших моментов в карьере. Это была одна из моих главных целей. Когда меня выбрали, то просто выдохнул. Уже практически через день поехал в лагерь развития в Коламбус. Там все и началось. Тогда окончательно понял, что все реально, и осознал, куда нужно стремиться.

Расстроился тому, что тебя не выбрали в первом раунде?

Сейчас, конечно, эмоции уже поутихли. Тогда было немного обидно. Рассчитывал быть немного повыше. Но как получилось. Все равно потом подписал контракт новичка. Не думаю, что раунд драфта на многое влияет.

«Коламбус» тогда в первом раунде выбрал Пьер-Люка Дюбуа. Вас тогда сравнивали многие эксперты.

Не думаю, что мы похожи по стилю. Он повыше, чаще играл в центре. Хватает различий. Кстати, с ним мы до сих пор иногда общаемся. У него был непростой период, связанный с обменом в «Виннипег». К счастью, уже все налаживается. Он молодец.

Во время предсезонки вы играли с ним в звене и отлично проявляли себя во взаимодействии. Почему вашей связке не дали шанс?

Сложно сказать. Наверное, мы еще не были готовы к переходу на новый уровень. По-моему, тогда нас обоих отправили в юниорскую лигу.

Почему «Коламбус» решил тебя обменять в «Оттаву»?

Я был сильно удивлен. В то время я даже толком не понимал, как работают все эти механизмы в НХЛ. Не знал, что будет дедлайн по сделкам. Меня сняли прямо с раскатки перед игрой. Только через полчаса мне сказали, что еду в Оттаву.

Я прямо со стадиона и отправился в новый клуб. Все мои вещи остались в Кливленде. Квартира, машина. Не ожидал такого сценария. Но это бизнес. Ничего не поделаешь. Бывает даже такое, что хоккеисты узнают про обмен только через Twitter.

Развитие в системе «Коламбуса» и «Оттавы» - в чем разница?

Подход у всех клубов совершенно разный. Это касается даже тренировок в зале. В «Коламбусе» практикуют более силовой стиль игры. Много приседали, работали с весами. В «Оттаве», наоборот, нас просили чаще работать над скоростью. «Сенаторс» и их фарм-клуб играли в более комбинационный хоккей.

Ты общался с Джоном Тортореллой?

Конечно. Три раза был в тренинг-кемпе и работал под его руководством. Пару раз разговаривали с ним. Хороший мужик. Знает, чего хочет. Четко видит, как должна играть команда. Оставил приятное впечатление.

Тебе лично больше импонирует модель игры в духе Тортореллы или яркий атакующий хоккей?

Мне кажется, должно быть всего понемногу. Необходим баланс. Нельзя выиграть кубок, если ты можешь играть только в одном стиле. Команда должна быть гибкой. Хороший пример — нынешняя «Тампа». Они умеют подстроиться под любого соперника и могут сыграть в абсолютно разный хоккей. Игроки понимают, что от них требуется и в обороне, и в атаке.

В России тебя ждут площадки большего размера. Это плюс или минус?

Посмотрим. Давно не играл на таких. Но ко всему можно адаптироваться. Тем более некоторые команды уже переходят и на канадские, и на финские размеры. Не думаю, что для меня это станет проблемой. В конце концов, я здесь вырос и играл раньше.

Ты как-то сказал, что в КХЛ недостаточно доверяют молодежи. Как считаешь, сейчас в этом плане есть положительные изменения?

Все зависит от команды. И от самих игроков, конечно. Как они подходят к делу, достаточно ли проявляют профессиональные качества. Кому-то действительно еще нужно прибавлять. Это все индивидуально.

Какие персональные задачи ставишь перед своим новым вызовом в карьере?

Хочется выиграть Кубок Гагарина: Челябинск уже заждался. Надеюсь, мы подарим городу праздник.

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