Экс-директор «Трактора»: «Для победы в Кубке Гагарина нужен серьезный тренер уровня Быкова»

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин ответил на вопрос, может ли челябинский клуб выиграть Кубок Гагарина.

— Что не хватает «Трактору», чтобы выиграть свой первый Кубок в истории?

— Веры в то, что его можно выиграть. Во-первых, нужны большие деньги. Во-вторых, необходимо целенаправленно к этому идти и не размениваться на мелочи. Естественно, нужен серьезный тренер уровня Вячеслава Быкова. Сейчас он стал много давать интервью, и, думаю, это неспроста. Наверное, он хочет вернуться и снова поработать в КХЛ. Под такого тренера в команду пойдут игроки. Конечно, Челябинск заслужил Кубок Гагарина. И болельщики очень хотят, чтобы команда его выиграла. Руководству тоже нужно очень сильно захотеть Кубок, — цитирует Баландина «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне «Трактор» дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где уступил «Локомотиву» в серии со счетом 0-4. Ранее в плей-офф клуб из Челябинска победил «Салават Юлаев» (4-2) и московское «Динамо» (4-0).