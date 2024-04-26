Черкас: «Разин доказал, что он грамотный и умный тренер»

Заслуженный тренер России, бронзовый призер чемпионата СССР в составе СКА Сергей Черкас прокомментировал победу «Металлурга» в финале Кубка Гагарина.

Магнитогорский клуб обыграл «Локомотив» в серии со счетом 4-0.

«Надо отдать должное Андрею Разину. Он доказал, что грамотный и умный тренер. Смотрите, какие игроки у него в составе. Петунин в своем время не подошел «Динамо», Зернов — «Авангарду». В «Металлурге» они раскрылись, как и Гераськин, Вовченко, Пресс, игравшие у Разина в «Северстали». Хотя раньше дальше первого раунда плей-офф не проходили. Плюс тренер «Магнитки» не побоялся подключить в состав молодых ребят. Всех расставил по позициям, сплотил, сделал так, что они вышли на свой максимальный уровень игры — в этом и заключается мастерство тренера», — приводит слова Черкаса «РБ Спорт».

«Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина в третий раз в своей истории. Ранее клуб завоевывал трофей в 2014 и 2016 годах.