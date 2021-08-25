ЦСКА сменил тренера, «Авангард» лишился лидеров. Кто выиграет Кубок Гагарина?

Гид по сезону КХЛ.

Когда начнется КХЛ, сезон-2021/22

Четырнадцатый сезон КХЛ (Континентальной хоккейной лиги) начнется 1 сентября 2021 года матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина омским «Авангардом» и серебряным призером ЦСКА. Остальные команды начнут сезон со 2 сентября. Всего в лиге представлено 24 участника из России, Латвии, Белоруссии, Финляндии, Китая и Казахстана.

Изменение в составе участников

После годичного перерыва в лигу вернулся «Адмирал» из Владивостока. Из-за отказа региональных властей выделять деньги на содержание клуба в эпоху пандемии «моряки» были вынуждены пропустить сезон-2020/21. Возвращение в КХЛ дальневосточникам далось непросто: еще до первого официального матча был уволен главный тренер Сергей Востриков, а 20 августа команду возглавил уже руководивший «Адмиралом» с 2015 по 2017 год Александр Андриевский.

Регламент и формат лиги

С возвращением «Адмирала», который занял место в дивизионе Чернышева, другие дивизионы также претерпели изменения. Нижегородское «Торпедо» переведено в дивизион Боброва, череповецкая «Северсталь» — в дивизион Тарасова, а «Куньлунь Ред Стар» оказался в дивизионе Харламова.

Дивизион Боброва Дивизион Тарасова Дивизион Харламова Дивизион Чернышева «Витязь» Подольск «Динамо» Москва «Автомобилист» Екатеринбург «Авангард» Омск «Йокерит» Хельсинки «Динамо» Рига «Ак Барс» Казань «Сибирь» Новосибирск СКА Санкт-Петербург «Динамо» Минск «Куньлунь Ред Стар» Пекин «Салават Юлаев» Уфа «Торпедо» Нижний Новгород «Северсталь» Череповец «Нефтехимик» Нижнекамс «Адмирал» Владивосток ХК Сочи ЦСКА «Трактор» Челябинск «Барыс» Нур-Султан «Спартак» Москва «Локомотив» Ярославль «Металлург» Магнитогорс «Амур» Хабаровск

Каждый из 24 клубов проведет по 56 игр. По одной дома и на выезде с каждым клубом и еще десять встреч внутри своего дивизиона.

За победу команда получает два очка, за проигрыш в овертайме или по буллитам — одно очко, за поражение — ноль. Команда, набравшая больше всего очков, становится победителем регулярного чемпионата и получает Кубок континента. В случае равенства очков место в таблице определяется по порядку с помощью дополнительных показателей: количество побед в основное время, количество побед в овертаймах, количество побед по буллитам, разность заброшенных и пропущенных шайб, количество заброшенных шайб. В случае равенства всех этих пунктов место в таблице определяется жребием.

В предстоящем сезоне календарь матчей предусматривает следующие паузы.

Причина паузы Начало паузы Окончание паузы Финский этап Еврохоккейтура 8.11.2021 14.11.2021 Российский этап Еврохоккейтура 13.12.2021 19.12.2021 Новогодние праздники 31.12.2021 2.01.2022 Матч звезд КХЛ 15.01.2022 16.01.2022 Зимние Олимпийские игры 22.01.2022 21.12.2022

Команды, занявшие места с первого по восьмое в своих конференциях, выходят в плей-офф, в котором в матчах на выбывание до четырех побед определяют победителя конференции, а затем в матче между лучшей командой на «Западе» и на «Востоке» определяется обладатель Кубка Гагарина.

Аренда игроков

По завершении предыдущего сезона совет директоров провел заочное голосование, с помощью которого определил возможность аренды игроков на сезон-2021/22. Согласно правилам, каждый клуб может как принять, так и передать до четырех игроков, трое из которых должны быть в возрасте до 22 лет, один — до 24. При этом арендовать более двух игроков из одного и того же клуба запрещено.

Главные события межсезонья

Главным событием межсезонья можно считать увольнение за невыполнение поставленных задач главного тренера ЦСКА Игоря Никитина, на смену которому пришел легендарный Сергей Федоров, последние девять лет находящийся в руководстве клуба. Под руководством Никитина армейцы выиграли Кубок Гагарина-2018/19, а в прошлом сезоне уступили в финале, но именно неудовлетворительные результаты наблюдательный совет назвал поводом для расторжения контракта.

Тем не менее ЦСКА по-прежнему можно назвать одним из главных фаворитов на победу в чемпионате. По ходу межсезонья команда усилилась Никитой Нестеровым, Михаилом Григорено, Лукасом Вилльмарком и Юакимом Нодстремом. Также была фантастическая новость о возможном возвращении Кирилла Капризова, но всерьез воспринимать такие известия практически невозможно.

В межсезонье КХЛ лишилась одного из своих лучших игроков. Долгожданное возвращение в НХЛ заслужил чешский форвард московского «Динамо» Дмитрий Яшкин. Лучший снайпер прошлого сезона продолжит карьеру в «Аризоне».

Серьезные изменения состава коснулись «Авангарда». Состав омичей покинули многие лидеры чемпионского состава. Рид Буше перешел в «Локомотив», Александр Хохлачев пополнил «Спартак», Илья Ковальчук находится без клуба и ждет предложения из НХЛ, а Клим Костин и Егор Чинахов уже уехали за океан (в «Сент-Луис» и «Коламбус»). Среди приобретений стоит отметить словацкого форварда Петера Цегларика. Нападающий пробовал свои силы в «Бостоне», но не смог закрепиться в НХЛ и транзитом через шведский «Лександ» игрок сборной Словакии, на последнем чемпионате мира набравший 11 очков в восьми матчах, оказался в команде Боба Хартли.

В очередной раз штурмовать КХЛ намерен сменивший руководство «Ак Барс». С новым правлением в клуб пришли новые игроки: Игорь Бобков, Дмитрий Кагарлицкий, Джордан Уил, Дмитрий Тарасов.

Итоги КХЛ, сезон-2020/21

Победителем сезона КХЛ-2020/21 и обладатель Кубка Гагарина является омский «Авангард», в финальной серии хоккейный клуб одержал победу над обладателем Кубка континента ЦСКА со счетом 4:2.

Лучший бомбардир — форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев, набравший 67 (20+47) очков.

Лучший снайпер — Дмитрий Яшкин, отличившийся 38 раз.

Самый надежный вратарь сезона — голкипер ЦСКА Ларс Юханссон, отразивший 93,2% бросков.

Самый ценный игрок плей-офф и лучший бомбардир (24 очка) — нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский.

Статистика и рекорды КХЛ

За историю лиги семь клубов становились обладателями Кубка Гагарина: «Ак Барс», «Металлург», «Динамо», «Салават Юлаев», СКА, ЦСКА, «Авангард».

Самым титулованным клубом является казанский «Ак Барс», на счету которого три Кубка Гагарина.

Всего раз обладатель Кубка континента смог выиграть Кубок Гагарина (ЦСКА в сезоне-2018/19).

ЦСКА является рекордсменом по набранным очкам в регулярном сезоне (139 в сезоне-2014/15).

В прошлом сезоне «Динамо» Рига установила антирекорд по набранным очкам: 28.

Наибольшее количество голов удалось забить СКА в сезоне-2016/17: 249

Больше всего кубков в качестве игрока завоевал Данис Зарипов: 5 (2009, 2010, 2014, 2016, 2018).

В сезоне-2008/09 Данис Зарипов установил рекорд по играм, включая плей-офф: игрок «Ак Барса» вышел на лед 77 раз.

Больше всего шайб в регулярном чемпионате на счету Сергея Мозякина: 300.

Будут ли пускать болельщиков

На данный момент нет точной информации, смогут ли болельщики всех клубов посетить матчи. Все зависит от решения региональных властей и местного Роспотребнадзора, специалисты которого способны отказать в допуске на игру непосредственно в день матча. По причине неопределенности многие клубы, как и в прошлом году, даже не начинали продажу сезонных абонементов. Некоторые клубы готовы пускать зрителей на трибуны только при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

Где смотреть матчи КХЛ

Матчи в полном объеме можно смотреть на сайте khl.ru. Многие игры транслируются на партнерских каналах КХЛ ТВ и КХЛ ТВ HD.