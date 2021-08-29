«Я рос с мечтой об НХЛ. Но потом решил с семьей, что важнее заработать денег». Американский форвард отказался от возвращения домой в пользу «Локомотива»

Интервью с одним из лучших легионеров прошлого сезона, обладателем Кубка Гагарина в составе «Авангарда» Ридом Буше.

Вариант с «Локомотивом» в финансовом плане оказался лучше

— Агент Алеша Пилко утверждал, что у вас было предложение об одностороннем контракте в НХЛ. Почему не решились снова попробовать себя там?

— В конечном счете я и моя семья сделали выбор в пользу более выгодных финансовых условий. В мои годы надо думать о будущем.

— Честный ответ. Генеральный менеджер Алексей Волков сказал, что в клубе есть внутренний потолок и «Авангард» не готов платить одному игроку, даже такому, как вы, гораздо больше других.

— Мне сделали хорошее предложение на улучшенных условиях, но мой пример показывает, как работает потолок зарплат. «Авангард» сделал все, что мог. Было бы неплохо остаться в команде, где мне нравилось. Однако вариант с «Локомотивом» в финансовом плане оказался лучше.

— Вас удивило, что сразу столько игроков покинуло «Авангард» после чемпионского сезона?

— Не стоит искать в произошедшем какие-то тайные моменты. У множества игроков истекали контракты. Каждый принимает решение сменить команду по своим причинам. Но в случае с «Авангардом» дело точно не в самом клубе. Это классная организация, где все делалось на лучшем уровне. Имею в виду и менеджмент, и тренерский штаб, и условия для игроков.

— Первый матч против «Авангарда» и Боба Хартли для вас станет обычным?

— Точно нет. С одной стороны, эта встреча будет немного странной, поскольку придется играть против своих недавних партнеров и главного тренера. С другой, с прошлым сезоном у меня связано столько приятных воспоминаний и осталось много друзей. Скучно не будет.

— Кубок Гагарина хотели к себе домой свозить?

— Пока такого шанса не было. Но почему бы не сделать это следующим летом?

В России играют в системный оборонительный хоккей

— Намек понят. По первым впечатлениям, «Локомотив» и Ярославль к этому готовы?

— Наша цель очевидна — Кубок. Мне очень комфортно в «Локомотиве». Новые партнеры и обслуживающий персонал делают мою адаптацию гораздо легче. Ярославль не самый огромный город. Всего там я посмотреть еще не успел. Но первые впечатления хорошие, ведь мой родной город тоже небольшой. Не хочу ничего сказать плохого про Балашиху. Рядом была Москва с массой ресторанов, интересных мест и всего остального. В Ярославле спокойнее и тоже есть где хорошо провести время. Иностранцам созданы отличные условия на базе. Думаю, для моей семьи и детей Ярославль будет отличным местом.

— Вы были важной частью чемпионского «Авангарда» в прошлом сезоне. Есть что-то общее между вашими прошлой и нынешней командами?

— У меня хорошее предчувствие относительно предстоящего сезона. «Локомотив» помоложе, чем прошлогодний «Авангард». Но сейчас у нас тоже хорошее сочетание опытных и юных игроков и есть лидеры в каждой линии. Не вижу причин, которые нам помешают круто зажечь в плей-офф. «Локомотив» умеет действовать в прагматичном стиле, что важно в кубковых матчах, когда велика роль даже небольшой ошибки. Все составляющие для успеха имеются.

— Кого-нибудь ранее знали из «Локомотива»?

— Нет, но я много раз играл против Эдди Паскауле в АХЛ, вроде бы пересекался еще с кем-то из легионеров. Но влиться в команду мне удалось быстро. Обычно иностранные хоккеисты держатся вместе — то же самое происходит и в Ярославле.

— Удивились, узнав о подписании Шалунова, который ждал несколько месяцев предложения из НХЛ?

— Слухи об этом ходили не первый день. Но мы в них не верили до тех пор, пока Шалунов не подписал контракт. Отличное приобретение для «Локомотива», которое значительно укрепило нашу центральную ось. Макс со своим броском должен заметно улучшить наше большинство.

— Подход Скабелки сильно отличается от того, что требует Хартли?

— Общих черт у них больше, чем можно было бы подумать изначально. Во всей КХЛ господствует очень системный хоккей, в котором на первом месте стоит правильная игра в обороне. Важно не дать сопернику много пространства в нашей зоне и подловить его на быстрых атаках.

— Скабелка обычно много доверяет иностранцам и почти их не прессует.

— Я бы не сказал, что мы в «Локомотиве» получили полную свободу. Ты все равно обязан действовать в рамках системы. Когда я приехал в Россию, то ничего о здешнем хоккее не знал. Скорее ожидал увидеть европейский стиль с множеством техничных игроков. Реальность оказалась иной, а хоккей приближен к североамериканскому, что упростило мою адаптацию. Огромной разницы, кроме размеров катков и больших расстояний, не увидел. Пришлось непросто, поскольку не мог жить по московскому времени, как ни старался, на Дальнем Востоке. Все равно хотелось упасть в кровать и поспать.

В «Авангарде» скучал по семье, в «Локомотиве» — по Якупову

— Генеральный менеджер «Авангарда» Волков сказал, что вам требовалось время для адаптации и набора формы. Одно время в клубе даже задумались об обмене, но вы стали забивать.

— В прошлом году из-за пандемии я не мог ходить в зал и на каток, поскольку все было закрыто. Приходилось работать самостоятельно на парковке и на открытом стадионе. Сами понимаете, что это совсем не то, что необходимо хоккеисту для идеальной подготовки к сезону. Но у меня не было выбора. Старт чемпионата получился не самым лучшим, но потом я набрал форму. В Ярославле у меня все в порядке с подготовкой с самого начала, поэтому рассчитываю сразу приносить пользу.

— В прошлом сезоне «Авангард» был одной из лучших команд по игре в большинстве, «Локомотив» — наоборот. Успели понять, что в Ярославле не так и над чем работать?

— Мы немного об этом говорили. И не открою ничего нового, если скажу, что лучший способ улучшить большинство — работать над ним как можно более тщательно. Тут важно не поддаваться давлению и не нервничать, если шайба не идет в ворота. Моменты появляются — значит, все не так уж плохо.

— Что вам дал Константин Шафранов, который считается лучшим специалистом по большинству в КХЛ?

— Наши собрания с ним были очень полезными. Он не приказывал нам, что делать, а интересовался нашим мнением. Это не армия, где есть командир и солдаты. Обсуждение шло на равных. Открытый разговор, в котором каждый может высказать мнение. Это работало. В Ярославле у нас сейчас похожая картина.

— Почему вы раньше не приехали в Россию, хотя интерес существовал два-три года?

— Тут все просто. Я рос с мечтой стать хоккеистом НХЛ. Последние три года до перехода в «Авангард» у меня были отличные сезоны в АХЛ. Можно сказать, что лучший отрезок в моей карьере. Долгое время надеялся закрепиться в НХЛ. Потом вместе с семьей решил, что важнее заработать денег, чем ждать непонятно сколько.

— Первый год в «Авангарде» похож на сказку?

— У меня смешанные чувства. Я классно проводил время с парнями, наслаждаясь игрой с ними и общением вне льда. Выигрыш Кубка Гагарина — большое событие. Но весь сезон я был вдали от семьи, общаясь с родными только по фэйстайму. Тяжело идти на тренировку, зная, что еще долго не увидишь их вживую. Очень сильно скучал по жене и детям. Но теперь они будут со мной.

— Теперь придется скучать по Якупову, с которым вы играли еще в юниорах?

— Уже его не хватает. Он отличный парень и классный игрок. Прошлый сезон у него получился непростым из-за проблем со здоровьем. Як неплохо играл, и внезапно для него все закончилось. В раздевалке он не падал духом и поддерживал остальных. Его речь про «большие яйца» вы, надеюсь, помните. (Смеется.) Обязательно пообщаюсь с ним до и после игры с «Авангардом». Но на льду друзей нет.

Ковальчук может играть еще столько, сколько захочет

— Одним из самых ярких моментов в плей-офф стал ваш гол ЦСКА в меньшинстве в пятой игре.

— Там шайба просто так удачно отскочила. В плей-офф, который заканчивается победой в Кубке, хватает невероятных эпизодов. Но я бы не сказал, что тот гол был самым-самым.

— Все в один голос утверждают, что без Ковальчука «Авангард» не выиграл бы Кубок Гагарина. Он смог наладить отношения между командой и Бобом Хартли, который очень требователен к игрокам.

— Такого игрока не хватает любой команде. Кови был очень важен для «Авангарда». Особенно с учетом того, что у него были проблемы со здоровьем в серии с казанцами. Его появление на льду в такой ситуации еще больше завело команду. Он замечательный лидер. Емелин и Стась в этом плане были тоже важны.

— Ковальчук еще способен поиграть на высоком уровне пару лет?

— Кови — машина. Он может играть еще столько, сколько захочет. Ковальчук по-прежнему испытывает страсть к игре. Вкалывал каждый день, оставался после тренировок и не позволял расслабляться ни себе, ни другим.

— Скоро будет десять лет трагедии «Локомотива». Вы кого-то потеряли из знакомых в той авиакатастрофе?

— Лично я никого из игроков и тренеров, погибших тогда, не знал. Но это большая трагедия для всего хоккейного мира. Каждый игрок, находившийся в тот момент в Северной Америке, почувствовал боль от произошедшего. Я — тоже. Забыть об этом никогда не получится. Прекрасно понимаю, какой трагедией для города стала та катастрофа. Надеюсь, что «Локомотив» сможет принести Ярославлю радостные моменты в наступающем сезоне и выиграть титул. Сейчас в «Локомотиве» все мысли только об этом.

Рид Буше

Родился 8 сентября 1993 года в Гранд-Ледже, штат Миннесота (США)

В 2011 году задрафтован «Нью-Джерси» в четвертом раунде под 99-м номером.

Выступал за юниорскую сборную США в USHL (2009-2011), «Сарнию» (OHL, 2011-2013), «Олбани» (АХЛ, 2012-2016), «Нью-Джерси» (2013-2016), «Милуоки» (АХЛ, 2017), «Нэшвилл» (2017), «Ванкувер» (2017-2018), «Ютику» (2017-2020), «Авангард» (2020-2021).

11 июня 2021 года подписал контракт с «Локомотивом».

Обладатель Кубка Гагарина (2021), победитель ЮЧМ (2011), лучший снайпер OHL (2013).