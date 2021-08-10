Инсайды о зарплатах в КХЛ. Сколько получают игроки «Динамо»? Как клуб справится с потерей лучшего снайпера лиги?

Публикуем все зарплаты московского клуба.

Московское «Динамо» уже традиционно на пороге больших перемен. Клуб покинул генеральный директор Евгений Кровопусков, а на посту генерального менеджера Виктора Меркулова сменил бывший нападающий динамовцев Алексей Сопин. Должен вернуться в «Динамо» и менеджер чемпионских команд (2011/12, 2012/13) Андрей Сафронов. Но окончательно все станет понятно после 20 августа, когда должен состояться совет директоров клуба.

Даже несмотря на перемены, селекцию «Динамо» провело неплохо. Войнов, Галиев, Педан, Фисенко, Федоров — на российском рынке клуб сработал качественно. При этом свободные средства у «Динамо» есть. Вот только и долгов у клуба прибавилось.

Сколько зарабатывают хоккеисты московского «Динамо». Фото «СЭ»

У «Динамо» есть запас денег и две вакансии легионеров

Под потолком зарплат у «Динамо» почти 150 млн рублей, но в целом команду можно назвать укомплектованной. По крайней мере подбор игроков в оборонительной линии впечатляет. Тут и вернувшийся в хоккей двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Войнов, и один из лучших силовых защитников лиги Андрей Педан, и главный патриот «Динамо» Андрей Миронов, и блеснувший в плей-офф Андрей Сергеев.

«Динамо», разумеется, ищет, кем заполнить две оставшиеся легионерские вакансии. В СМИ появлялась информация о переговорах с немецким нападающим Домиником Кахуном, который последний сезон провел в «Эдмонтоне». Но права на игрока в КХЛ принадлежат «Сочи», задрафтовавшему немца в 2016 году.

При этом один новичок-легионер динамовцев вызывает большие вопросы. Канадец Эрик О'Делл провел три отличных года в «Сочи», но последние два сезона у него не задались. Сначала он сник в магнитогорском «Металлурге», набрав всего 17 (6+11) очков в 51 матче, а затем из-за травмы почти полностью пропустил сезон-2020/21, который начинал в «Сибири». В «Динамо» же ему дали контракт на 40 млн рублей в год.

Новые партнеры Шипачева намного дешевле предыдущих

Разумеется, главная потеря «Динамо» в межсезонье — лучший снайпер прошлого сезона КХЛ Дмитрий Яшкин. Чешский форвард еще раз попробует закрепиться в НХЛ — он подписал контракт с «Аризоной». Покинули московский клуб и другие крайние нападающие, игравшие в в тройке с главной звездой лиги Вадимом Шипачевым, — Даниил Тарасов и Дмитрий Кагарлицкий. Оба перешли в «Ак Барс».

В «Динамо» нашли бюджетный и довольно перспективный выход из этой ситуации. В ударной тройке наигрываются опытный Станислав Галиев и вернувшийся из «Северстали» Александр Петунин. Обходится эта связка более чем в два раза дешевле, чем прошлогодняя. Галиев и Петунин на двоих получают 70 млн рублей в год, у Яшкина с Кагарлицким было 155 (95+60).

Станислав вообще может стать одним из главных открытий предстоящего сезона. Да, ему уже 29 лет, он становился лучшим снайпером Кубка Гагарина-2017/18. В «Ак Барсе» у Галиева никогда и близко не было такого ассистента, как Шипачев. Но это не помешало ему за четыре сезона забить 70 голов (16 из них — в плей-офф) — отличный показатель для КХЛ.

Стоит отметить и то, что «Динамо» удалось сохранить в команде Шипачева. За лучшего центрфорварда КХЛ шла борьба, в частности «Автомобилист» предлагал Вадиму очень большие деньги — трехлетний контракт с годовой зарплатой в 120 млн рублей. В «Динамо» Шипачев получит оклад на 25 млн рублей в год меньше, но при этом у игрока существенные бонусы. Да и срываться с насиженного места форварду не придется.

Фактор Москвы позволяет экономить

Местонахождение клуба очень выгодно для «Динамо», что подтверждает и ситуация с Шипачевым. Игроку и его семье удобно жить в Москве, особенно когда они проводят в столице уже не первый год. Чтобы затащить игрока в Екатеринбург, не говоря уже о Челябинске и Магнитогорске, придется переплачивать. Тот же Вячеслав Войнов вряд ли поехал бы за Урал за 70 млн рублей в год.

По нашей информации, «Трактор» предлагал Галиеву существенно большие деньги, чем «Динамо», но форвард выбрал Москву. Только столичный вариант рассматривал и Михаил Фисенко, который вложился в строительство спортивного дворца «Арктика» в Ново-Переделкино. В Подмосковье живет семья защитника Андрея Педана — стоит ли удивляться, что и ему захотелось вернуться в столицу?

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