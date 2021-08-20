Инсайды о зарплатах в КХЛ. Сколько получают игроки «Локомотива»?

Мощная селекция с претензией на чемпионство за соответствующие деньги.

Минувший сезон стал первым для Андрея Скабелки в роли главного тренера «Локомотива». Ярославцы могли преподнести сюрприз, но во втором раунде плей-офф все же уступили ЦСКА в напряженной семиматчевой серии. В предстоящем сезоне «Локомотив» вряд ли будет андердогом в любой серии как минимум внутри Западной конференции — ярославцы мощно провели межсезонье на трансферном рынке.

Суммарная платежная ведомость «Локомотива» — 867 млн рублей, так что приобретений до начала сезона вряд ли стоит ждать.

Зарплаты игроков «Локомотива» в сезоне-2021/22. Фото «СЭ»

Самая мощная селекция межсезонья в КХЛ

Два самых громких перехода весны/лета организовал как раз «Локомотив». Сперва ярославцы выменяли из «Авангарда» права на американского нападающего Рида Буше, который в первый же сезон стал одним из самых ярких игроков КХЛ и выиграл Кубок Гагарина с омским клубом. Логично, что после столь успешного сезона Буше захотел увеличения зарплаты. Но в «Авангарде» не решились на то, чтобы настолько выделять одного игрока, пусть и столь важного для команды. В Ярославле Буше получил 75 миллионов рублей в год, а заменивший его по позиции в «Авангарде» словак Цегларик — на 30 миллионов рублей меньше.

Не стали экономить в «Локомотиве» и еще на одной суперзвезде. Максим Шалунов рассчитывал уехать в НХЛ, но переговоры с «Чикаго» не привели к подписанию контракта. Ждать дальше смысла не было, и Шалунов подписал трехлетнее соглашение с «Локомотивом», причем после этого сезона Максим может отправиться за океан. Зарплата одного из лучших центрфорвардов лиги составит 90 миллионов рублей в год.

Чуть менее ярко на этом фоне выглядит возвращение в родной клуб защитника Александра Елесина, который два года провел в системе «Калгари». Но для «Локомотива» это важный трансфер, позволивший отказаться от 34-летнего финна Атте Охтамаа. В НХЛ Елесину закрепиться не удалось, но в ярославском клубе он должен стать одним из ключевых игроков.

Рид Буше (справа) против Василия Кошечкина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Собственные воспитанники — низкобюджетная основа для построения команды

Не все клубы КХЛ уделяют достаточно внимания и финансовых средств развитию детских хоккейных школ. В Ярославле же давно рассчитывают на собственных воспитанников как на основу при строительстве команды. Так было и в чемпионском «Локомотиве» начала 2000-х под руководством Владимира Вуйтека, и в разбившейся в 2011-м команде. Продолжается тенденция и сейчас.

В прошлом сезоне более половины состава «Локо» составляли воспитанники клубной школы (13 из 25 игроков, сыгравших более 20 матчей) — по этому показателю ярославцы с большим отрывом лидируют в КХЛ. Да, на ключевые позиции приглашают легионеров, российских звезд вроде Шалунова или Марченко, но третья-четвертая пятерки комплектуются местными игроками. Права на собственных воспитанников принадлежат клубу до 28 лет, а это значит, что клуб может диктовать свои условия и сохранять их на небольших деньгах.

Зарплаты Артура Каюмова (30 миллионов), Павла Кудрявцева (20), Артема Ильенко, Георгия Иванова (по 15), Александра Полунина (10) выглядят очень адекватно. Солидный контракт получил Денис Алексеев (45), но в случае с ним был реальный риск отъезда игрока за океан. А для построения игры в атаке этот универсальный форвард Скабелке необходим.

Не забываем и о том, что зарплаты игроков до 21 года не попадают под потолок зарплат. «Локомотив» же каждый сезон может заводить по два-три молодых хоккеиста — школа по-прежнему работает отлично. В сезоне-2021/22 мы должны увидеть в составе защитников Бычкова и Науменко, нападающих Никулина, Тесанова, Кирьянова. Кто-то из них наверняка станет основным игроком команды на долгие годы.

Эдвард Паскуале. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Есть ли слабые стороны у «Локо»?

Основной вратарь ярославцев — канадец Эдди Паскуале, который после удачного прошлого сезона подписал новый контракт с клубом на два года с зарплатой в 75 млн рублей за сезон. А вот его бэкап Илья Коновалов весной покинул «Локомотив», подписав контракт новичка с «Эдмонтоном». Искать опытного сменщика для Паскуале не стали — скорее всего, подменять канадца будет 21-летний Даниил Исаев.

Помимо Исаева, в системе «Локо» есть талантливые Окоряк и Гуськов, которые также могут получить свой шанс. И в этом есть небольшой риск: тот же Исаев за последние два сезона сыграл в КХЛ всего шесть матчей. У двух других молодых вратарей вообще нет опыта игры в лиге.

Сейчас в составе «Локо» всего три легионера — казалось бы, есть две вакансии для усиления. Но свободных средств у ярославцев практически нет, так что усиления стоит ждать ближе к дедлайну. В атаке оно вряд ли необходимо — здесь глубина состава у «Локомотива» очень приличная. А вот в защите подписание хотя бы одного опытного игрока лишним не будет.

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