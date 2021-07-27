Инсайды о зарплатах в КХЛ. Сколько получают игроки ЦСКА? И хватило ли бы денег на Капризова?

Публикуем все зарплаты в армейском клубе

Неожиданное назначение Сергея Федорова в ЦСКА озадачило всех. Наблюдательный совет москвичей освободил от должности Игоря Никитина якобы за неудовлетворительные результаты. Заявление крайне противоречивое — вспомните, какой еще тренер трижды доходил до финала Кубка Гагарина за четыре года? Трофей ЦСКА завоевал только однажды, но это не отменяет тезиса, что Никитин — лучший тренер КХЛ последних лет.

Его отставка затмила селекционные ходы москвичей, среди которых немало сильных сделок. Армейцы вернули из-за океана Михаила Григоренко и Никиту Нестерова, обновили вратарскую линию и подписали новых легионеров. Сейчас суммарная платежная ведомость ЦСКА составляет около 810 миллионов рублей. В резерве остается чуть менее 90 миллионов — в будущем не исключены точечные усиления.

Зарплаты хоккеистов ЦСКА. Фото «СЭ»

Григоренко и Нестеров

Возвращение российских игроков из-за океана — одна из миссий ЦСКА последних сезонов. На внутреннем рынке КХЛ жуткий дефицит местных хоккеистов, поэтому, если у топ-клубов появляется шанс вернуть кого-то из Северной Америки, они им обязательно пользуются. В условиях жесткого потолка зарплат методы изменились. Засыпать экс-энхаэловца деньгами, как это удавалось еще пару лет назад, сейчас практически невозможно. Несколько таких тяжелых контрактов — и остальные места в заявке придется закрывать парнями из МХЛ и Высшей лиги.

Новый эффект ощутил на себе Никита Нестеров. Полтора года назад, еще до введения потолка, ЦСКА предлагал защитнику немыслимый пятилетний контракт со средней зарплатой в 150 миллионов, но он выбрал НХЛ. Однако сезон в «Калгари» у Никиты не задался — его не поднимали выше третьей пары, а ближе к концу чемпионата он попал в «команду ротации». Теперь, когда он решил перезапустить карьеру в КХЛ, москвичи понизили предложение до 30 миллионов.

Меньше Нестерова среди взрослых защитников получит только Джон Гилмор. Зарплата канадца за сезон — около 25 миллионов рублей. Гилмор был одной ногой в «Сибири», договорился о контракте с командой Андрея Мартемьянова, но в самый последний момент ЦСКА сделал свой оффер и сохранил защитника на небольшую сумму.

Вернулся в ЦСКА и не покоривший «Коламбус» Михаил Григоренко. Форвард заработает за сезон как минимум 70 миллионов рублей. Больше без учета бонусов получает только Антон Слепышев — 75. Григоренко возвращается в клуб, где ему создадут все условия для стабильной игры: место в топ-6, большинство, доверие тренера и руководства, качественные партнеры. В «Коламбусе» Михаила быстро задвинули до роли чеккера, с которой после вдохновенного отрезка в ЦСКА свыкнуться было непросто. Контракт Григоренко с армейцами — благо и для игрока, и для клуба, и для лиги, которая пополнилась форвардом высокого класса.

Шведский вектор

Летом ЦСКА расстался с тремя легионерами: голкипером Ларсом Юханссоном, защитником Мэттом Робинсоном и форвардом Бренданом Лайпсиком. Вместо них москвичи пригласили трех шведов, среди которых экс-голкипер «Ак Барса» Адам Рейдеборн.

Причина вратарской рокировки банальна: армейцы хотели разгрузить платежку и отказались от более дорогого Юханссона в пользу Рейдеборна, который обошелся в 35 миллионов. Также Игорь Есмантович ссылался на сложности медицинского характера, из-за которых прекратили сотрудничество с Юханссоном.

Лукас Валльмарк и Йоаким Нордстрем пока загадочные персонажи для нашей лиги. У них богатый опыт в Северной Америке, каждый провел по несколько сезонов в НХЛ, причем не на должности сборщика шайб после раскатки. Оба заработают по 50 миллионов, но усилят ли они атаку ЦСКА и добавят ли творчества на льду? У Валльмарка — ноль голов в сезоне-2020/21, по ходу которого его обменяли из «Чикаго» в «Флориду». Нордстрем за последние 105 матчей за «Бостон» и «Каролину» забросил только пять шайб. Если Лукас — потенциальный центр ведущих звеньев, то функционал Йоакима больше подходит для сдерживающих троек — и оправданна ли такая зарплата для чеккера?

Защитник Виктор Сведберг, игравший ранее за «Барыс», не занимает легионерское место, у него казахстанский паспорт. Его основное гражданство — шведское, что еще раз характеризует выбранный армейцами вектор. Сведбергу, который последние сезоны мучился с травмами, выписали трехлетний контракт на 35 миллионов — даже он получит больше, чем Нестеров.

Российский костяк

Тренеры практически каждого клуба КХЛ могут позавидовать Сергею Федорову, у которого собран мощный российский костяк. Почти все хоккеисты или действующие игроки сборной России, или выступали в ней пару лет назад. Большая удача для ЦСКА, что остался в команде Константин Окулов. Талантливый форвард повременил (или совсем отказался от этой идеи) с отъездом за океан и подписал двухлетний контракт с армейцами, несмотря на конкретное предложение от «Монреаля». В октябре у Константина родились две дочки, и он решил, что смена страны — слишком рискованный шаг для семьи.

Усиление для армейцев — подписание забаненного в «Металлурге» Сергея Плотникова. Форвард подвинулся в деньгах — с 75 до 45 миллионов, но кубковые перспективы москвичей на порядок выше, чем у сталеваров. ЦСКА не повторил ошибку «Магнитки», которая взяла чемпиона мира с огромным контрактом.

Отличный трансфер клуба — обмен голкипера Ивана Федотова. Вратарь сборной России, вытеснивший в «Тракторе» чеха Романа Вилла, заработает лишь 10 миллионов за сезон — этот контракт он подписал еще в Челябинске. Великолепное соглашение по соотношению «цена/качество». Приемлемые деньги получают Сошников, Карнаухов, Светлаков и Юртайкин, которые полезны как у своих, так и у чужих ворот. Договорились на разумные деньги и с Александром Поповым: базовый оклад ветерана по новому контракту — 3 миллиона рублей.

На свободные почти 90 миллионов ЦСКА может подписать одного-двух качественных хоккеистов. Можно было бы поиронизировать, что эта сумма зарезервирована под Кирилла Капризова, но откажусь от этой затеи, чтобы не давать поводов для спекуляций североамериканским коллегам. Нет контракта в НХЛ и у Никиты Гусева — правда, Есмантович ранее говорил, что им ЦСКА не интересуется. Зато есть шанс предложить большой контракт Максиму Шалунову, если он не подпишется за океаном.

Летом москвичи не стали слабее, вопросы вызывает только кандидатура Федорова. Он огромный авторитет для игроков, но по силам ли ему создать или хотя бы адаптировать под себя систему прежнего тренера? Одно очевидно: по составу ЦСКА по-прежнему остается одним из главных претендентов на Кубок Гагарина.

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