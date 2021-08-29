У «Спартака» и «Авангарда» проблемы, СКА продолжает менять игроков. С чем команды подходят к сезону

Обзор дня Алексея Шевченко.

Итоги Кубка мэра Москвы

В Москве завершился Кубок мэра — турнир, который в этом сезоне был расширен за счет «Амура» и «Куньлуня», что пошло соревнованиям только на пользу. Например, на фоне этих команд стало ясно, что у «Спартака» серьезные проблемы. Красно-белые были разгромлены китайским коллективом со счетом 9:3. Холодный душ для руководства. Комплектовались-то они без суеты, сделки выглядели логично, а на выходе что-то совсем не получается. Горячие головы уже требуют отставки тренера, но надеюсь, что их не услышат. Рано еще, да и теперь мы точно поймем, есть ли у Миронова будущее в КХЛ.

Порадовал «Амур». Хабаровчан автоматически ставят на 10-е место в конференции, но на турнирах в Магнитогорске и в Москве они показали, что расслабляться с ними совсем нельзя. То есть проблем-то много, но чтобы получить два очка, сопернику нужно приложить максимум усилий.

Кроме «Спартака» очень сильно огорчил подмосковный «Витязь». Рассказывают, что на сборах были безумные нагрузки, Юрий Бабенко зачем-то достал свои конспекты из «Динамо» и вместе с тренером по ОФП просто «прибил» игроков. И когда теперь они восстановятся? Ближе к концу сезона, что ли? А к октябрю можно уже потерять шансы на выход в плей-офф. Да и вообще на протяжении всего лета «Витязь» огорчал. Причем по всем линиям, включая вратарскую.

Лучшей командой стали динамовцы Москвы. Очень хорошее впечатление от игры команды, и тем удивительнее, что они потратили легионерскую позицию на канадского ветерана. Не стоило торопиться. Ах да, еще мы видели ЦСКА. Пока главное впечатление — вместо фаворита сезона мы получили середняка Западной конференции. Но армейцы очень мало играли летом, так что окончательного мнения так и не сложилось. Но и нет прежнего впечатления, что мы видим машину.

Обмен

Трудно понять, зачем СКА обменял Динара Хафизуллина на Михаила Воробьева из «Салавата Юлаева». Да и вообще странно, что он так разошелся с клубом. У защитника был запрет на такие перемещения, но видимо, Динар согласился, чтобы не сидеть на трибуне. Хотя мог бы и отказаться. Что с ним бы сделали? Не стали бы брать в сборную? Освободили из команды после дедлайна? Не было у питерцев никаких рычагов для того, чтобы заставить убрать пункт в контракте.

Но нынешняя ситуация не радовала самого Динара: не хочется сидеть на трибуне. Понятна и заинтересованность уфимцев. Они получают обученного хоккеиста в проблемную линию, не мечтать же о победах, когда в твоих рядах Андрей Зубарев и Михаил Бирюков. Но питерские армейцы вообще ничего не получают. Центральных у них столько, что Михаил Воробьев просто не нужен. Единственный вариант, который приходит в голову, — хоккеиста отправят в «Сочи». Играет Воробьев ужасно и слабее всех своих конкурентов по питерской команде, он и в Уфе-то всем уступал. Странный аргумент насчет того, что с ним работал Валерий Брагин. Через молодежную сборную прошло слишком много игроков, и, между прочим, ни одного иностранного центра, которые сейчас выступают за питерцев.

Нет особой выгоды и по деньгам. У Динара было 50 миллионов, а странные уфимские менеджеры дали Воробьеву 40. Совсем не тот разрыв, чтобы можно было развернуться. Делаем прогноз, что Михаил не наденет форму СКА ни разу в этом сезоне. А если останется, то новую команду будут искать Владиславу Каменеву.

Обладатель кубка

СКА в рамках турнира сыграл с «Авангардом» и победил в овертайме. Про питерцев этим летом мы говорили много, а у команды Боба Хартли уже через три дня игра с ЦСКА, так что стоит оценить, в какой форме подходит к сезону действующий обладатель кубка. Многочисленные изменения в составе явно не пошли на пользу подмосковному коллективу. Хорошо, что хоть сохранили Сергея Толчинского. Форвард по-прежнему сильнейший в КХЛ, отпуск у него получился скомканным из-за чемпионата мира, но кажется, что нападающий и не нуждался в длинной паузе, — он все равно выделяется.

Остальные — словно и не хоккеисты вовсе, а материал для поделок Хартли. Канадец, кажется, и сам не рад, что ему еще год работать в «Авангарде». Но 100 миллионов — это деньги, отказываться — не в характере человека, которому до сих пор платят на одном из телеканалов как эксперту. И это при нулевой загруженности. Но контракт есть — платите, иные опции не предусмотрены в договоре. Такой сам не подойдет и не скажет — давайте разойдемся.

Нет и речи о том, что балашихинцы не попадут в плей-офф. Более того, уверен, что побеждать они будут часто, займут высокое итоговое место в турнирной таблице, но повторится ситуация с позапрошлым сезоном, когда ближе к концу регулярки силы у хоккеистов закончатся, да еще они устанут от требований тренера. Совет директоров поставил задачу-минимум — выйти в финал Кубка Гагарина. Но менеджеры и тренеры работают над решением других задач.