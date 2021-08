«Если вашу семью может разрушить девушка-чирлидер, нужно подумать об отношениях». Зачем клуб КХЛ отказался от группы поддержки

Один из ведущих клубов России «Ак Барс» решил избавиться от девушек-болельщиц. Корреспондент «СЭ» разбирается, нужен ли чирлидинг в российском спорте.

Прагматизм или популизм?

Решение «Ак Барса» распустить группу поддержки за пару дней до начала регулярного чемпионата вызвало переполох в СМИ и Telegram -каналах. Заявление казанского клуба многие посчитали несвоевременным и чересчур категоричным. В то же время нашлись и солидарные с позицией болельщики. Оказывается, взорвать инфополе можно не только из-за расставания с кем-нибудь из статусных игроков, но и таким нетривиальным решением, как отказ от чирлидерш. А за несколько дней до этого живая легенда UFC Хабиб Нурмагомедов раскритиковал ринг-герлз — девушек в купальниках, которые объявляют номера раундов. Боец назвал их самыми ненужными людьми в единоборствах. Можно подумать, что на бедных девушек, украшающих своим присутствием любое мероприятие, ополчился весь мир!

Мне не близка позиция «Ак Барса», хоть я и не ярый фанат чирлидинга. На аренах меня больше привлекает сам хоккей и все, что происходит на льду, на скамейках и штраф-боксах, возле судейского столика. Из подмеченных по ходу матча мелочей иногда складываются такие пазлы, которых на первый взгляд и представить не мог. О необходимости группы поддержки нужно размышлять шире и точно не глазами спортивного гика. Которого интересует, почему вратарь опустился на колено, а не остался в стойке перед броском, и прочие тонкости.

Большая часть зрителей приходят на хоккей ради шоу, а не только чтобы посмотреть на шайбу. Группа поддержки, ведущий и конкурсы в перерывах создают антураж, привлекающий новых людей. Для многих (особенно в регионах) поход на хоккей — это повод развеяться от повседневной рутины. Паузы и перерывы между периодами нужно чем-то заполнять, чтобы держать в фокусе внимание болельщиков. Представьте, если бы на аренах не было кейтеринга, интерактивов, магазинов атрибутики или клубных музеев. 34 минуты (два перерыва по 17 минут) вычеркнуты из жизни из-за невозможности занять себя.

Чирлидерши на матчах КХЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Для чего нужен чирлидинг

Роль чирлидерш — переключить внимание зрителя и заполнить время в паузах. Полная чушь, что девушки привносят разврат из-за вызывающих костюмов, а жены недовольны тем, что их мужья заглядываются на красоток вместо просмотра хоккея. Гимнастки тоже выступают в привлекательных нарядах, но ведь никто не призывает запретить этот вид спорта. Или красивые девушки соблазняют чужих мужей только на хоккее? А так называемые кисс-камеры, которые многие клубы используют в перерывах, — разве не призыв к инфантилизму? Не каждый одобрит излишнюю обнаженность чувств на публике. Давайте теперь и их рассматривать как подрыв семейных ценностей.

— Позиция «Ак Барса» об увольнении группы поддержки из-за недовольства жен удивительная. Думаю, что в таком случае нельзя было бы пускать женщин в арену, ведь у нас много красивых девушек, на которых можно засмотреться. Если вашу семью может разрушить образ чирлидера из группы поддержки, нужно подумать о взаимоотношениях внутри семьи, — считает участница группы поддержки «Трактора» Starlight Екатерина Корякина.

В июле МОК признал чирлидинг олимпийским видом спорта. В России им занимаются около 200 тысяч человек, и год за годом вовлеченность только растет. Хоккей, футбол, баскетбол и другие спортивные игры — трамплины для развития чирлидинга. Соревнования проходят не так часто, а на матчах девушки получают практику, тренируя разные элементы на публике. В спорте должна работать солидарность: процветающие виды помогают развиваться не самым популярным. Тем более чирлидинг — не только про зажигательные танцы. Он включает элементы гимнастики и акробатики. Вопрос лишь в том, какие номера девушки готовы показывать. Но здесь, уверен, все зависит от прихоти высшего руководства. Попросят больше пируэтов вместо гоу-гоу — исполнят и их.

— По личному примеру знаю, что много семейных людей, и женщин, и мужчин, которые ходят на матчи «Трактора», нас, группу поддержки, очень тепло встречают, — добавила Екатерина Корякина. — Все пришли поболеть за любимую команду, посмотреть красивый хоккей и получить массу положительных эмоций. Группа поддержки необходима для поддержания атмосферы. Девушки болеют за любимые команды, чем поддерживают зрителей и фанатов. Красивые костюмы и номер добавляют зрелищности и красок в спортивное мероприятие. Считаю, что без группы поддержки, конечно, можно, но явно будет менее зрелищно и красочно.

Чирлидерши на матчах КХЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Решение «Ак Барса» отказаться от группы поддержки популистское. Казанцы планируют демонтировать подиум, где танцевали девушки, и установить на его месте дополнительные места. Можно мало того что сэкономить на чирлидершах, так и еще увеличить прибыль от проданных билетов. Хотя рассуждать об экономии в хоккее, когда клубы платят огромные деньги легионерам, не выигрывавшим за карьеру ничего слаще шоколадных медалек, — абсурд. Сегодня вы экономите на группе поддержки (замечу, что все это не касается «Ак Барса»), завтра — на медийке, послезавтра — на авторских правах на музыку и целый сезон крутите легендарные синглы We will rock you группы Queen и «Rock and Roll Part II» Гари Глиттера. Не забывайте, что костюмы девушек — уж простите мои маркетинговые замашки — это площадки для рекламы. Продумайте, как лаконично разместить логотип какой-нибудь компании — и у вас на столе привлекательный рекламный контракт, поздравляю!