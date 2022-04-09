Клубу КХЛ санкции нипочем. Аутсайдер получит большой бюджет, чтобы выбраться со дна

Интервью с новым генеральным менеджером «Адмирала» Ильдаром Мухометовым, который уже работал в этом клубе.

— Правда ли, что вы будете генеральным менеджером «Адмирала»?

— На настоящий момент есть принципиальные договоренности. Сейчас утрясаются все формальности. Я буду отвечать за спортивно-финансовую часть.

— Говорят, что главный тренер команды Леонид Тамбиев уйдет?

— Не знаю, первый раз слышу об этом. Пока у меня таких мыслей нет. Я уже приступил к обязанностям. Прежде всего нужно официально утвердиться в своей должности, иметь полномочия, чтобы осуществлять какие-то действия. Пока я с Леонидом не разговаривал.

— Когда у вас запланирована встреча с Тамбиевым? Или вы, может быть, опять привезете Андриевского?

— Никогда не говори «никогда». Но вряд ли кандидатура Андриевского будет рассматриваться сейчас. Все-таки он работал в прошлом сезоне не совсем удачно, но на это были в том числе и объективные причины. Посмотрим. У Тамбиева же есть контракт на будущий сезон, поэтому будем с ним разговаривать.

— Когда вы в прошлый раз работали в «Адмирале», уезжали оттуда с большим скандалом, у команды были большие долги. Сейчас у клуба будет гарантированное финансирование?

— Я уезжал нормально. Просто в клуб пришли люди, с которыми мы, как говорится, не сошлись характерами. Для меня Владивосток — не чужое место. Я в течение трех лет вкладывал туда душу, мы сделали хорошую команду, с минимальным на тот момент бюджетом делали результат. Сейчас мне гарантировали, что с финансами будет все хорошо, я разговаривал с акционерами клуба. Руководители этой компании слов на ветер не бросают.

— Даже несмотря на нестабильную ситуацию в мире с бюджетом все будет нормально?

— Да. Пока по крайней мере.

— Команда будет без легионеров?

— Я бы так категорично не стал говорить. Еще до моего прихода клуб подписал Либора Шулака, и он изъявил желание приехать на следующий сезон играть в «Адмирале».

— Работы будет предостаточно, ведь состав у вас будет не для плей-офф.

— Руководители клуба уже обозначили задачу. Как минимум это будет попадание в плей-офф. Поэтому состав будем набирать соответствующий. Сейчас подписано 7 игроков, будем делать квалификационные предложения. Нас заверили, что бюджет будет хороший и мы сможем подписывать сильных хоккеистов.

— 500 миллионов на сезон на зарплаты?

— Да, что-то в этом районе.