Клубу КХЛ санкции нипочем. Аутсайдер получит большой бюджет, чтобы выбраться со дна
— Правда ли, что вы будете генеральным менеджером «Адмирала»?
— На настоящий момент есть принципиальные договоренности. Сейчас утрясаются все формальности. Я буду отвечать за спортивно-финансовую часть.
— Говорят, что главный тренер команды Леонид Тамбиев уйдет?
— Не знаю, первый раз слышу об этом. Пока у меня таких мыслей нет. Я уже приступил к обязанностям. Прежде всего нужно официально утвердиться в своей должности, иметь полномочия, чтобы осуществлять какие-то действия. Пока я с Леонидом не разговаривал.
— Когда у вас запланирована встреча с Тамбиевым? Или вы, может быть, опять привезете Андриевского?
— Никогда не говори «никогда». Но вряд ли кандидатура Андриевского будет рассматриваться сейчас. Все-таки он работал в прошлом сезоне не совсем удачно, но на это были в том числе и объективные причины. Посмотрим. У Тамбиева же есть контракт на будущий сезон, поэтому будем с ним разговаривать.
— Когда вы в прошлый раз работали в «Адмирале», уезжали оттуда с большим скандалом, у команды были большие долги. Сейчас у клуба будет гарантированное финансирование?
— Я уезжал нормально. Просто в клуб пришли люди, с которыми мы, как говорится, не сошлись характерами. Для меня Владивосток — не чужое место. Я в течение трех лет вкладывал туда душу, мы сделали хорошую команду, с минимальным на тот момент бюджетом делали результат. Сейчас мне гарантировали, что с финансами будет все хорошо, я разговаривал с акционерами клуба. Руководители этой компании слов на ветер не бросают.
— Даже несмотря на нестабильную ситуацию в мире с бюджетом все будет нормально?
— Да. Пока по крайней мере.
— Команда будет без легионеров?
— Я бы так категорично не стал говорить. Еще до моего прихода клуб подписал Либора Шулака, и он изъявил желание приехать на следующий сезон играть в «Адмирале».
— Работы будет предостаточно, ведь состав у вас будет не для плей-офф.
— Руководители клуба уже обозначили задачу. Как минимум это будет попадание в плей-офф. Поэтому состав будем набирать соответствующий. Сейчас подписано 7 игроков, будем делать квалификационные предложения. Нас заверили, что бюджет будет хороший и мы сможем подписывать сильных хоккеистов.
— 500 миллионов на сезон на зарплаты?
— Да, что-то в этом районе.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
|2 - 1
|
СКА - ЦСКА
|2 - 2
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|9.04
|15:00
|
Трактор – Металлург
|- : -