СКА понял, как обыграть ЦСКА, закрыв их лидеров. Кто выйдет в финал Кубка Гагарина?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Матч

СКА сравнял счет в серии с ЦСКА, победив команду Сергея Федорова 3:2 в последней встрече. И, наверное, впервые от действия питерцев на площадке не клонило в сон. Большую часть встречи гости провели уверенно, давили на соперника, заставляли их прижиматься к воротам, при этом не слишком увлекались атакой. Конечно, провести так всю игру не получилось, но никто в СКА и не рассчитывал на легкую жизнь, все понимают, что выходят против очень серьезного соперника.

Такая инра — хороший сигнал для болельщиков СКА. Порадовало и то, что когда их соперник бросился в погоню в третьем периоде, уже не было паники и суеты, в выходной день питерцы неплохо поработали над тактикой и определили, что надо делать, когда ЦСКА бежит вперед всеми силами. Каждый занимался своим делом и не давал возможности развернуться лидерам хозяев.

Возможно, это ключевая игра серии. Игроки СКА вдруг осознали, что могут сами диктовать условия на площадке, а этого чувства не было на протяжении трех матчей, несмотря на победу в Санкт-Петербурге. ЦСКА подводит то, что лидеры команды играют крайне нестабильно. Опять пропал пыл у Константина Окулова — него в серии против питерцев всего одна передача. Очень примитивно действуют Михаил Григоренко и Антон Слепышев. У Михаила тоже всего один балл в финале конференции, пора бы добавлять, но, кажется, что сейчас он не в лучшей форме. Но ЦСКА в этом плей-офф уже неоднократно показывал, что умеет добавлять и прикладывать максимум усилий для победы. Осталось только применить эти навыки.

Изменения

В «Адмирале» со дня на день должны подписать контракт с новым генеральным менеджером. Во Владивосток возвращается Ильдар Мухометов, который уже работал в клубе, при нем коллектив хотя бы в плей-офф попадал, а не превращал выступление в формальность задолго до окончания сезона. Впрочем, на Дальнем Востоке многое зависит даже не от менеджеров, а от спонсоров. Приходили такие управленцы, которые всерьез спрашивали работников пресс-службы, есть ли у них водительские права, чтобы в перерывах заливать лед. Тогда было решено экономить на всем, и водителей ледозаливочных машин хотели сократить. Если вы думаете, что это байка, то зря.

Сейчас все должно измениться. Специально уточнил у Мухометова, когда был подтвержден бюджет клуба. Оказывается, гарантировали стабильное финансирование совсем недавно, после 24 февраля. Более того, это не просто деньги на то, чтобы «не умереть с голоду». Нет, зарплатный фонд команды составит 500 миллионов рублей, а с этим уже можно на что-то рассчитывать. И не просто бороться за место в восьмерке. С таким бюджетом даже 7-8 место — неудачный результат. Новый генеральный менеджер заметил, что хотя еще и не встречался с главным тренером, но у него нет мыслей назначать нового человека. Кроме того, у Леонида Тамбиева действующий контракт, еще на один сезон.

Но, уверен, что Мухометов беспокоится. Латвийский тренер умеет выигрывать, но его успехи связаны с Высшей лигой. Он одержал несколько хороших побед в КХЛ, однако, в совершенно других условиях, когда уже и от команды ничего не ждали, и с соперниками, которые тоже были не очень мотивированными. Но 500 миллионов на зарплаты означает, что в клуб приедут ребята довольно приличного уровня. Найдет ли с ними Тамбиев общий язык? Это большой вопрос, но ответ на него даст только сезон.

Гарантии

В пятницу «Северсталь» подписала несколько контрактов с игроками. Причем, довольно длительных. Иван Подшивалов и Давид Думбадзе продлили отношения с клубом на три года, Никита Гуслистов — на два. Хороший знак для болельщиков клуба, которые в последние дни наверняка стали волноваться. Мировой кризис может поставить предприятие «Северсталь» в очень трудное положение, сложности есть уже сейчас, а все это должно так или иначе сказаться на хоккейном клубе, который имеет только одного хозяина. Но главный тренер Андрей Разин публично заверил, что он получил все финансовые гарантии. И именно поэтому череповецкая команда стала подписывать хоккеистов. Напомним, что «Северсталь» в этом сезоне даже не попала в пол зарплат, правда, в КХЛ ее решили не наказывать, списав все на сложные времена.

В следующем сезоне у клуба будет даже больше денег, а уж в умении главного тренера (и по совместительству генерального менеджера) экономить никто не сомневается. Позже стало известно, что совсем недавно из лиги обращались к хозяевам клуба с просьбой объяснить ситуацию вокруг команды. В КХЛ ведь тоже читают новости, умеют складывать два плюс два. Беседа вышла позитивной, в Череповце отметили, что хотя ситуация непростая, но хоккейной команде ничего не угрожает, финансирование клуба продолжится в полном объеме и сложностей не должно возникнуть. Что же, если так, то отлично. Правда, хотелось бы понять, где начнет сезон сам Андрей Разин? Несмотря на действующее соглашение его кандидатура в шорт-листе трех-четырех довольно сильных клубов, где есть возможность подписывать сильных игроков и не уговаривать их подвинуться по зарплате. И эти команды выплатят компенсацию Череповцу за досрочный разрыв контракта.