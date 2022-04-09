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Сегодня, 12:30

СКА понял, как обыграть ЦСКА, закрыв их лидеров. Кто выйдет в финал Кубка Гагарина?

СКА обыграл ЦСКА в четвертом матче финала Запада и сравнял счет в серии
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
Лео Комаров, Антон Бурдасов и Павел Карнаухов во время стычки в концовке четвертого матча ЦСКА — СКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Обзор дня Алексея Шевченко.

Матч

СКА сравнял счет в серии с ЦСКА, победив команду Сергея Федорова 3:2 в последней встрече. И, наверное, впервые от действия питерцев на площадке не клонило в сон. Большую часть встречи гости провели уверенно, давили на соперника, заставляли их прижиматься к воротам, при этом не слишком увлекались атакой. Конечно, провести так всю игру не получилось, но никто в СКА и не рассчитывал на легкую жизнь, все понимают, что выходят против очень серьезного соперника.

Такая инра — хороший сигнал для болельщиков СКА. Порадовало и то, что когда их соперник бросился в погоню в третьем периоде, уже не было паники и суеты, в выходной день питерцы неплохо поработали над тактикой и определили, что надо делать, когда ЦСКА бежит вперед всеми силами. Каждый занимался своим делом и не давал возможности развернуться лидерам хозяев.

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Возможно, это ключевая игра серии. Игроки СКА вдруг осознали, что могут сами диктовать условия на площадке, а этого чувства не было на протяжении трех матчей, несмотря на победу в Санкт-Петербурге. ЦСКА подводит то, что лидеры команды играют крайне нестабильно. Опять пропал пыл у Константина Окулова — него в серии против питерцев всего одна передача. Очень примитивно действуют Михаил Григоренко и Антон Слепышев. У Михаила тоже всего один балл в финале конференции, пора бы добавлять, но, кажется, что сейчас он не в лучшей форме. Но ЦСКА в этом плей-офф уже неоднократно показывал, что умеет добавлять и прикладывать максимум усилий для победы. Осталось только применить эти навыки.

Стычка Леонида Комарова и&nbsp;Даррена Дица.

Изменения

В «Адмирале» со дня на день должны подписать контракт с новым генеральным менеджером. Во Владивосток возвращается Ильдар Мухометов, который уже работал в клубе, при нем коллектив хотя бы в плей-офф попадал, а не превращал выступление в формальность задолго до окончания сезона. Впрочем, на Дальнем Востоке многое зависит даже не от менеджеров, а от спонсоров. Приходили такие управленцы, которые всерьез спрашивали работников пресс-службы, есть ли у них водительские права, чтобы в перерывах заливать лед. Тогда было решено экономить на всем, и водителей ледозаливочных машин хотели сократить. Если вы думаете, что это байка, то зря.

Сейчас все должно измениться. Специально уточнил у Мухометова, когда был подтвержден бюджет клуба. Оказывается, гарантировали стабильное финансирование совсем недавно, после 24 февраля. Более того, это не просто деньги на то, чтобы «не умереть с голоду». Нет, зарплатный фонд команды составит 500 миллионов рублей, а с этим уже можно на что-то рассчитывать. И не просто бороться за место в восьмерке. С таким бюджетом даже 7-8 место — неудачный результат. Новый генеральный менеджер заметил, что хотя еще и не встречался с главным тренером, но у него нет мыслей назначать нового человека. Кроме того, у Леонида Тамбиева действующий контракт, еще на один сезон.

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Но, уверен, что Мухометов беспокоится. Латвийский тренер умеет выигрывать, но его успехи связаны с Высшей лигой. Он одержал несколько хороших побед в КХЛ, однако, в совершенно других условиях, когда уже и от команды ничего не ждали, и с соперниками, которые тоже были не очень мотивированными. Но 500 миллионов на зарплаты означает, что в клуб приедут ребята довольно приличного уровня. Найдет ли с ними Тамбиев общий язык? Это большой вопрос, но ответ на него даст только сезон.

Гарантии

В пятницу «Северсталь» подписала несколько контрактов с игроками. Причем, довольно длительных. Иван Подшивалов и Давид Думбадзе продлили отношения с клубом на три года, Никита Гуслистов — на два. Хороший знак для болельщиков клуба, которые в последние дни наверняка стали волноваться. Мировой кризис может поставить предприятие «Северсталь» в очень трудное положение, сложности есть уже сейчас, а все это должно так или иначе сказаться на хоккейном клубе, который имеет только одного хозяина. Но главный тренер Андрей Разин публично заверил, что он получил все финансовые гарантии. И именно поэтому череповецкая команда стала подписывать хоккеистов. Напомним, что «Северсталь» в этом сезоне даже не попала в пол зарплат, правда, в КХЛ ее решили не наказывать, списав все на сложные времена.

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В следующем сезоне у клуба будет даже больше денег, а уж в умении главного тренера (и по совместительству генерального менеджера) экономить никто не сомневается. Позже стало известно, что совсем недавно из лиги обращались к хозяевам клуба с просьбой объяснить ситуацию вокруг команды. В КХЛ ведь тоже читают новости, умеют складывать два плюс два. Беседа вышла позитивной, в Череповце отметили, что хотя ситуация непростая, но хоккейной команде ничего не угрожает, финансирование клуба продолжится в полном объеме и сложностей не должно возникнуть. Что же, если так, то отлично. Правда, хотелось бы понять, где начнет сезон сам Андрей Разин? Несмотря на действующее соглашение его кандидатура в шорт-листе трех-четырех довольно сильных клубов, где есть возможность подписывать сильных игроков и не уговаривать их подвинуться по зарплате. И эти команды выплатят компенсацию Череповцу за досрочный разрыв контракта.

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Северсталь
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Андрей Разин
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финалы конференций Счет в серии
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
2 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 0
5. Металлург - Трактор
0 - 0
2 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
2 - 2
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
0 - 0
6. ЦСКА - СКА
0 - 0
2 - 2
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
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