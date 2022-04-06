70 миллионов за победу в Кубке Гагарина. Премии игроков в плей-офф
В плей-офф КХЛ сейчас проходят финалы конференций — стадия, которая считается судьбоносной для многих клубов. Премии за выход в третий раунд, как и последующие продвижения (выход в финал Кубка Гагарина или победа в нем) не учитываются под потолком зарплат. Это позволяет некоторым клубам получать преимущество при селекционной работе — даже в условиях жесткого потолка.
Со следующего сезона регламент меняется. «Для команд, занявших места со второго по четвертое, с сезона 2022/2023 устанавливается льгота по командным премиальным вознаграждениям, не включаемым в потолок: в размере до 150 млн рублей за второе место, до 75 млн рублей за третье и четвертое место. Для чемпиона КХЛ льгота по командным премиальным вознаграждениям остается без ограничений», — сообщается в официальном заявлении КХЛ.
Какие бонусы в этом сезоне предусмотрены в клубах, которые продолжают борьбу за Кубок Гагарина?
ЦСКА
Как и в предыдущие годы, в армейском клубе премия предусмотрена только за победу в плей-офф. По информации «СЭ», каждый игрок получит около 70 миллионов рублей, если ЦСКА выиграет Кубок Гагарина. Причем у армейцев уже давно бонус за победу в кубке составляет сумму, эквивалентную 1 миллиону долларов. Цифры солидные, но если суммировать то, что получается у остальных клубов за каждую стадию, то в ЦСКА бонусы ненамного выше. Зато сами понимаете, какая мотивация именно биться за кубок.
Можно было бы сказать, что ЦСКА хитрит, заманивая игроков такими бонусами, но в нынешней КХЛ гарантировать чемпионство никто не может. И состав армейцев ничуть не сильнее, чем у СКА или даже «Локомотива». Все зависит только от грамотного подбора игроков и работы тренерского штаба. Ну и самоотверженности хоккеистов, в которой сомневаться не приходится.
СКА
В СКА платят около 7-8 миллионов рублей за прохождение третьего раунда, а в случае победы в Кубке Гагарина каждый игрок получит дополнительно по 15 миллионов рублей.
«Металлург»
В Магнитогорске премии поскромнее: около 5 миллионов рублей каждому хоккеисту за победу в финале конференции и 20 миллионов рублей — за выигрыш кубка. Причем в те времена, когда Зарипов, Мозякин и Кошечкин приносили трофеи «Магнитке», премии были заметно выше.
«Трактор»
Самые маленькие суммы бонусов — у «Трактора», который и на зарплаты игроков тратит существенно меньше. Если «Магнитка», а также уже завершившие сезон «Авангард», «Ак Барс» и «Автомобилист» вплотную приближаются к потолку зарплат в 900 млн рублей, то в Челябинске тратят примерно на 150 млн рублей меньше.
Так же и с премиями — за прохождение третьего раунда игроки получают по 3 млн рублей, а бонусы за победу в кубке будут объявлены в случае попадания в финал. И вряд ли там будут суммы, сопоставимые с армейскими клубами. Правда, на мотивации хоккеистов «Трактора» это никак не сказывается: игроки «Салавата Юлаева» в случае выхода в финал Восточной конференции получили бы намного больше (отъезд легионеров дал простор по деньгам), но это не помешало челябинцам выиграть серию.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
|1 - 1
|
СКА - ЦСКА
|1 - 1
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|6.04
|19:00
|
ЦСКА – СКА
|- : -