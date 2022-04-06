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Сегодня, 15:00

70 миллионов за победу в Кубке Гагарина. Премии игроков в плей-офф

ЦСКА выплатит каждому игроку по 70 миллионов рублей за победу в Кубке Гагарина
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Читать «СЭ» в
Андрей Кузьменко, Михаил Григоренко, Василий Кошечкин.
Бонусы клубов КХЛ в плей-офф.
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Эксклюзив «СЭ» про бонусы клубов, бьющихся за Кубок Гагарина.

В плей-офф КХЛ сейчас проходят финалы конференций — стадия, которая считается судьбоносной для многих клубов. Премии за выход в третий раунд, как и последующие продвижения (выход в финал Кубка Гагарина или победа в нем) не учитываются под потолком зарплат. Это позволяет некоторым клубам получать преимущество при селекционной работе — даже в условиях жесткого потолка.

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Со следующего сезона регламент меняется. «Для команд, занявших места со второго по четвертое, с сезона 2022/2023 устанавливается льгота по командным премиальным вознаграждениям, не включаемым в потолок: в размере до 150 млн рублей за второе место, до 75 млн рублей за третье и четвертое место. Для чемпиона КХЛ льгота по командным премиальным вознаграждениям остается без ограничений», — сообщается в официальном заявлении КХЛ.

Какие бонусы в этом сезоне предусмотрены в клубах, которые продолжают борьбу за Кубок Гагарина?

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ЦСКА

Как и в предыдущие годы, в армейском клубе премия предусмотрена только за победу в плей-офф. По информации «СЭ», каждый игрок получит около 70 миллионов рублей, если ЦСКА выиграет Кубок Гагарина. Причем у армейцев уже давно бонус за победу в кубке составляет сумму, эквивалентную 1 миллиону долларов. Цифры солидные, но если суммировать то, что получается у остальных клубов за каждую стадию, то в ЦСКА бонусы ненамного выше. Зато сами понимаете, какая мотивация именно биться за кубок.

Можно было бы сказать, что ЦСКА хитрит, заманивая игроков такими бонусами, но в нынешней КХЛ гарантировать чемпионство никто не может. И состав армейцев ничуть не сильнее, чем у СКА или даже «Локомотива». Все зависит только от грамотного подбора игроков и работы тренерского штаба. Ну и самоотверженности хоккеистов, в которой сомневаться не приходится.

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СКА

В СКА платят около 7-8 миллионов рублей за прохождение третьего раунда, а в случае победы в Кубке Гагарина каждый игрок получит дополнительно по 15 миллионов рублей.

«Металлург»

В Магнитогорске премии поскромнее: около 5 миллионов рублей каждому хоккеисту за победу в финале конференции и 20 миллионов рублей — за выигрыш кубка. Причем в те времена, когда Зарипов, Мозякин и Кошечкин приносили трофеи «Магнитке», премии были заметно выше.

«Трактор»

Самые маленькие суммы бонусов — у «Трактора», который и на зарплаты игроков тратит существенно меньше. Если «Магнитка», а также уже завершившие сезон «Авангард», «Ак Барс» и «Автомобилист» вплотную приближаются к потолку зарплат в 900 млн рублей, то в Челябинске тратят примерно на 150 млн рублей меньше.

Так же и с премиями — за прохождение третьего раунда игроки получают по 3 млн рублей, а бонусы за победу в кубке будут объявлены в случае попадания в финал. И вряд ли там будут суммы, сопоставимые с армейскими клубами. Правда, на мотивации хоккеистов «Трактора» это никак не сказывается: игроки «Салавата Юлаева» в случае выхода в финал Восточной конференции получили бы намного больше (отъезд легионеров дал простор по деньгам), но это не помешало челябинцам выиграть серию.

Бонусы клубов КХЛ в плей-офф.
Бонусы клубов КХЛ в плей-офф.
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК СКА
ХК Трактор
ХК ЦСКА (Москва)
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15
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финалы конференций Счет в серии
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
1 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
0 - 0
4. Трактор - Металлург
0 - 0
5. Металлург - Трактор
0 - 0
1 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
1 - 1
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
0 - 0
4. ЦСКА - СКА
0 - 0
5. СКА - ЦСКА
0 - 0
1 - 1
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
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3.04
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6.04 19:00
ЦСКА – СКА
 - : -
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