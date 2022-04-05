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Сегодня, 16:00

Тяжелые времена требуют жестких решений. Западные клубы в КХЛ уже никто не ждет

В следующем сезоне КХЛ примут участие 22 команды
Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Вратарь «Йокерита» Андерс Линдбек.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Лига объявила о том, что в следующем чемпионате примут участие 22 команды.

Без «Лады» и «Югры»

Хорошо, но слишком осторожно и недостаточно. Тяжелые времена требуют жестких решений. Совет директоров КХЛ, обсуждая контуры будущего сезона, врубать антикризисный режим на полную мощность не стал. Сложно утверждать, насколько умеренность оправдана прямо сейчас, но до старта следующего чемпионата еще полно времени. Многое может измениться. И вряд ли в лучшую сторону. Пока лига остановилась на шагах, которые можно назвать адекватными текущему моменту.

После ухода «Йокерита» и рижского «Динамо» в следующем чемпионате сыграют всего 22 команды. В глобальном плане для КХЛ это второй негативный момент за последнее время после массового побега легионеров. Теперь без кубковой весны останутся всего шесть клубов, что может сделать и без того раздутый по количеству игр чемпионат еще более скучным. Интрига в борьбе за плей-офф сохранится до самого конца лишь при стечении нескольких обстоятельств. Аутсайдеры, как правило, очерчиваются очень быстро, что вредит дальнейшему ходу гладкого сезона.

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Ранее коллега Алексей Шевченко утверждал, что место иностранных клубов должны занять яркие представители ВХЛ «Югра» и «Лада». Президент КХЛ Алексей Морозов подтвердил факт переговоров, не упомянув конкретные названия. Минусы такого хода изначально были очевидны, поэтому от него, прикинув детали, благоразумно отказались. Урезать состав участников — лучший выход, чем поиск дополнительных денег в отчаянной попытке дотянуть потенциальных новичков по возможностям хотя бы до уровня «Адмирала». Ускорить своими руками и без того очевидное падение уровня лиги стало бы большой глупостью. Вдобавок ко всему могла сильно пострадать ВХЛ, лишившись по ее меркам топ-клубов.

Рост конкуренции не ожидается

Пока остается неясность по формату конференций. На данный момент «западников» — 10, «восточников» — 12. Для того чтобы уравновесить состав конференций, потребуется перевод одного клуба «Востока» на «Запад». При изучении вариантов голова пошла бы кругом. Как можно выдернуть из привычной среды «Ак Барс»? Хорошо, что есть «Куньлунь». Китайская организация снова будет базироваться в подмосковных Мытищах, поэтому включение «драконов» в Западную конференцию кажется самым логичным решением в этой ситуации. Зачем «Куньлунь» в своем нынешнем виде нужен лиге — вопрос очевидный, но боссами из КХЛ не обсуждается. Это большая политика. При этом вчера Россия открыла авиасообщение с Китаем, так что ситуация с пропиской «драконов» может измениться.

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Ожидаемо лига не стала жонглировать цифрами потолка, оставив все как есть и не решившись менять заданные ранее рамки. Только сохранила нижнюю планку на уровне 315 миллионов. С учетом ухудшения финансовой ситуации этот ход выглядит адекватной мерой. Ограничение премий за выход в финал конференций — шаг, который давно напрашивался. Теперь только выигрыш титула позволит победителю выписывать своим игрокам неограниченные бонусы. Однако очевидно, что в будущем сезоне из-за разных финансовых возможностей, роста сопутствующих расходов на логистику и экипировку и естественного ограничения на приток легионеров уровень расслоения команд вырастет. В данном случае могло бы помочь временное снижение верхней границы потолка зарплат для всех. КХЛ не стала этого делать и рискует лишиться совсем еще скромных ростков конкуренции.

Алексей Морозов (хоккей)
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Рига)
ХК Йокерит
ВХЛ
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СКА - Динамо Мн
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Сал. Юлаев - Сибирь
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Трактор - Нефтехимик
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ЦСКА - Локомотив
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Металлург - Барыс
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