«Буду только рад, если легионеров будет больше». Интервью нападающего «Динамо» Рашевского

Дмитрий Рашевский — о вылете из плей-офф и изменениях в КХЛ.

Незаслуженно проиграли «Трактору» 0-4

— Как оцените сезон для «Динамо»?

— В целом мы неплохо провели регулярку, заняли первое место, но в плей-офф результат был достаточно обидным. Думаю, незаслуженно проиграли «Трактору», тем более 0-4 в серии. Видимо, где-то мы недоработали, где-то недонастроились, и поэтому такой результат плачевный.

— Игра при этом была равной.

— Видимо, у них было больше самоотдачи в некоторых моментах. У нас команда очень мастеровитая, и мы где-то решили сыграть в академический хоккей. Надо было просто забить «мусорные» голы. «Трактор» их забил, поэтому они и выиграли.

— Вообще, «Динамо» подходило к этой серии в роли фаворита.

— Ну видите, кто стал обладателем Кубка Гагарина, никто не ставил на эту команду, а они за счет своего задора, молодого состава и желания выиграли. Не всегда мастерство решает.

— Как вообще оцените перекрестный плей-офф?

— Плей-офф веселый получился, это был первый раз, когда играли Запад с Востоком уже во втором раунде. Думаю, болельщикам тоже интересно было посмотреть на это. Мне очень понравилось, разнообразие команд, нет такого, как раньше, что первый раунд проходишь и выходишь либо на СКА, либо на ЦСКА. Интересный хоккей, разные системы, разные команды. Думаю, это только украсит наш хоккей.

— «Динамо» закончило перестройку команды, и смены половины состава уже не будет. Чувствуете, что команда уже выстроена и готова к большим целям?

— Не знаю, что будет в следующем сезоне, думаю, система та же останется, будут какие-то точечные усиления. Ничего сильно не поменяется, будем гнуть свою линию и добиваться побед. В плане тактики, системы у нас все достаточно хорошо складывалось, проблем никаких не было и, думаю, не будет.

— Были разговоры, что для многих в команде было важно, чтобы тренерский штаб Алексея Кудашова остался. Были на этот счет обсуждения в команде?

— У нас больше половины команды, включая меня, с Алексеем Николаевичем работает не первый год. Уже притерлись друг к другу. Уже все знаем, что от нас требуют. Нам комфортно будет, если он продолжит работать, не надо будет тратить время на какие-то изменения, корректировки. Мы уже все знаем, какие у него требования, и нам это очень сильно облегчит работу в сезоне.

Андрей Миронов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Обидно, что Миронов ушел

— Как восприняли уход Андрея Миронова?

— Андрей — хороший защитник, очень обидно, что он ушел в другой клуб. Но такова хоккейная жизнь: сегодня ты в одной команде, завтра в другой. Думаю, что в некоторых случаях хоккеисту нужно отталкиваться от своих интересов. Это его жизнь, он должен сам ее строить и не опираться на какие-то внешние факторы. Если он решил так для себя, значит, так для него будет лучше. Такое бывает, я не могу никого осуждать, тем более Андрея. Он сделал свой выбор, если он считает, что для него так будет лучше, я только рад за него.

— Для себя как оцените сезон?

— Неплохой сезон в плане статистики, личного роста. Всегда есть над чем работать. У меня сейчас остается один год до конца контракта, он очень важен для меня, буду прикладывать все усилия, чтобы развиваться дальше.

— Думали уже о том, что будет по истечении контракта? Есть ли мысли об отъезде?

— Не знаю, как сложится. Мысли в эту сторону у меня с детства (смеется). Будем смотреть, как сезон пройдет, а там уже решать буду.

— Успеваете следить за НХЛ?

— Сейчас пока нет времени, тренировки, отдых, подготовка к играм. Смотрю хайлайты иногда, но особо не слежу, голову этим не забиваю.

— В КХЛ снова вернули лимит на 5 легионеров. Что думаете по этому поводу?

— Думаю, что здорово, у нас в команде одни из лучших легионеров в лиге, если их будет больше, буду только рад, будет больше новых мастеров, и у них будет чему поучиться.

Дмитрий Рашевский. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Английский-то подтянули?

— Было плохо, сейчас уже получше. Можете у Эрика О'Делла как-нибудь спросить, он подтвердит, что я уже лучше общаюсь. Все равно мой уровень английского, я думаю, 3-й класс школы.

— У вас иностранцы за это время русский подтянули.

— Они русский тоже учат, тем более Бреннан Менелл получил гражданство, у него вообще репетитор 2 раза в неделю.

— Кто лучше всех из иностранцев говорит на русском?

— Менелл, конечно. Они все знают базовые слова, в Москве точно не пропадут и смогут объяснить, что им надо.

— Сезон продлили до 31 мая, сборы тоже сдвинулись, что думаете по этому поводу?

— Думаю, это будет в плюс в первую очередь для болельщиков. Когда мы играем зимой, холод, слякоть, не очень приятно, кто-то из дома не хочет выходить в свой выходной, а летом солнышко, все пришли, все радуются. И второй плюс, для игроков, сезон начинается с первого августа. Думаю, уже давно надо было так сделать, потому что все игроки ответственные сейчас, все подходят к сборам почти в оптимальной форме, на 70-80% все уже готовы. Два месяца подготовки не всегда нужно, хватит и месяца, у нас безразличных игроков в лиге нет.

— Если раньше только часть игроков готовилась самостоятельно, то сейчас уже все игроки уделяют внимание своей подготовке.

— Уже как в НХЛ, на сборы все приезжают достаточно готовыми, нет ребят с лишним весом. Остается игровые кондиции набрать, и все.