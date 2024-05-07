«Буду только рад, если легионеров будет больше». Интервью нападающего «Динамо» Рашевского
Незаслуженно проиграли «Трактору» 0-4
— Как оцените сезон для «Динамо»?
— В целом мы неплохо провели регулярку, заняли первое место, но в плей-офф результат был достаточно обидным. Думаю, незаслуженно проиграли «Трактору», тем более 0-4 в серии. Видимо, где-то мы недоработали, где-то недонастроились, и поэтому такой результат плачевный.
— Игра при этом была равной.
— Видимо, у них было больше самоотдачи в некоторых моментах. У нас команда очень мастеровитая, и мы где-то решили сыграть в академический хоккей. Надо было просто забить «мусорные» голы. «Трактор» их забил, поэтому они и выиграли.
— Вообще, «Динамо» подходило к этой серии в роли фаворита.
— Ну видите, кто стал обладателем Кубка Гагарина, никто не ставил на эту команду, а они за счет своего задора, молодого состава и желания выиграли. Не всегда мастерство решает.
— Как вообще оцените перекрестный плей-офф?
— Плей-офф веселый получился, это был первый раз, когда играли Запад с Востоком уже во втором раунде. Думаю, болельщикам тоже интересно было посмотреть на это. Мне очень понравилось, разнообразие команд, нет такого, как раньше, что первый раунд проходишь и выходишь либо на СКА, либо на ЦСКА. Интересный хоккей, разные системы, разные команды. Думаю, это только украсит наш хоккей.
— «Динамо» закончило перестройку команды, и смены половины состава уже не будет. Чувствуете, что команда уже выстроена и готова к большим целям?
— Не знаю, что будет в следующем сезоне, думаю, система та же останется, будут какие-то точечные усиления. Ничего сильно не поменяется, будем гнуть свою линию и добиваться побед. В плане тактики, системы у нас все достаточно хорошо складывалось, проблем никаких не было и, думаю, не будет.
— Были разговоры, что для многих в команде было важно, чтобы тренерский штаб Алексея Кудашова остался. Были на этот счет обсуждения в команде?
— У нас больше половины команды, включая меня, с Алексеем Николаевичем работает не первый год. Уже притерлись друг к другу. Уже все знаем, что от нас требуют. Нам комфортно будет, если он продолжит работать, не надо будет тратить время на какие-то изменения, корректировки. Мы уже все знаем, какие у него требования, и нам это очень сильно облегчит работу в сезоне.
Обидно, что Миронов ушел
— Как восприняли уход Андрея Миронова?
— Андрей — хороший защитник, очень обидно, что он ушел в другой клуб. Но такова хоккейная жизнь: сегодня ты в одной команде, завтра в другой. Думаю, что в некоторых случаях хоккеисту нужно отталкиваться от своих интересов. Это его жизнь, он должен сам ее строить и не опираться на какие-то внешние факторы. Если он решил так для себя, значит, так для него будет лучше. Такое бывает, я не могу никого осуждать, тем более Андрея. Он сделал свой выбор, если он считает, что для него так будет лучше, я только рад за него.
— Для себя как оцените сезон?
— Неплохой сезон в плане статистики, личного роста. Всегда есть над чем работать. У меня сейчас остается один год до конца контракта, он очень важен для меня, буду прикладывать все усилия, чтобы развиваться дальше.
— Думали уже о том, что будет по истечении контракта? Есть ли мысли об отъезде?
— Не знаю, как сложится. Мысли в эту сторону у меня с детства (смеется). Будем смотреть, как сезон пройдет, а там уже решать буду.
— Успеваете следить за НХЛ?
— Сейчас пока нет времени, тренировки, отдых, подготовка к играм. Смотрю хайлайты иногда, но особо не слежу, голову этим не забиваю.
— В КХЛ снова вернули лимит на 5 легионеров. Что думаете по этому поводу?
— Думаю, что здорово, у нас в команде одни из лучших легионеров в лиге, если их будет больше, буду только рад, будет больше новых мастеров, и у них будет чему поучиться.
— Английский-то подтянули?
— Было плохо, сейчас уже получше. Можете у Эрика О'Делла как-нибудь спросить, он подтвердит, что я уже лучше общаюсь. Все равно мой уровень английского, я думаю, 3-й класс школы.
— У вас иностранцы за это время русский подтянули.
— Они русский тоже учат, тем более Бреннан Менелл получил гражданство, у него вообще репетитор 2 раза в неделю.
— Кто лучше всех из иностранцев говорит на русском?
— Менелл, конечно. Они все знают базовые слова, в Москве точно не пропадут и смогут объяснить, что им надо.
— Сезон продлили до 31 мая, сборы тоже сдвинулись, что думаете по этому поводу?
— Думаю, это будет в плюс в первую очередь для болельщиков. Когда мы играем зимой, холод, слякоть, не очень приятно, кто-то из дома не хочет выходить в свой выходной, а летом солнышко, все пришли, все радуются. И второй плюс, для игроков, сезон начинается с первого августа. Думаю, уже давно надо было так сделать, потому что все игроки ответственные сейчас, все подходят к сборам почти в оптимальной форме, на 70-80% все уже готовы. Два месяца подготовки не всегда нужно, хватит и месяца, у нас безразличных игроков в лиге нет.
— Если раньше только часть игроков готовилась самостоятельно, то сейчас уже все игроки уделяют внимание своей подготовке.
— Уже как в НХЛ, на сборы все приезжают достаточно готовыми, нет ребят с лишним весом. Остается игровые кондиции набрать, и все.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|24.04
|19:00
|
Локомотив – Металлург Мг
|1 : 2