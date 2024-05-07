Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:00

«Буду только рад, если легионеров будет больше». Интервью нападающего «Динамо» Рашевского

Форвард «Динамо» Рашевский поделился мнением о лимите в КХЛ
Надежда Тонконог
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хоккеист «Динамо» Дмитрий Рашевский
Дмитрий Рашевский.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Дмитрий Рашевский — о вылете из плей-офф и изменениях в КХЛ.

Незаслуженно проиграли «Трактору» 0-4

— Как оцените сезон для «Динамо»?

— В целом мы неплохо провели регулярку, заняли первое место, но в плей-офф результат был достаточно обидным. Думаю, незаслуженно проиграли «Трактору», тем более 0-4 в серии. Видимо, где-то мы недоработали, где-то недонастроились, и поэтому такой результат плачевный.

— Игра при этом была равной.

— Видимо, у них было больше самоотдачи в некоторых моментах. У нас команда очень мастеровитая, и мы где-то решили сыграть в академический хоккей. Надо было просто забить «мусорные» голы. «Трактор» их забил, поэтому они и выиграли.

Алексей Кудашов. Для «Динамо» настало время перемен. Кудашов не убедил, что заслуживает еще одного шанса

— Вообще, «Динамо» подходило к этой серии в роли фаворита.

— Ну видите, кто стал обладателем Кубка Гагарина, никто не ставил на эту команду, а они за счет своего задора, молодого состава и желания выиграли. Не всегда мастерство решает.

— Как вообще оцените перекрестный плей-офф?

— Плей-офф веселый получился, это был первый раз, когда играли Запад с Востоком уже во втором раунде. Думаю, болельщикам тоже интересно было посмотреть на это. Мне очень понравилось, разнообразие команд, нет такого, как раньше, что первый раунд проходишь и выходишь либо на СКА, либо на ЦСКА. Интересный хоккей, разные системы, разные команды. Думаю, это только украсит наш хоккей.

— «Динамо» закончило перестройку команды, и смены половины состава уже не будет. Чувствуете, что команда уже выстроена и готова к большим целям?

— Не знаю, что будет в следующем сезоне, думаю, система та же останется, будут какие-то точечные усиления. Ничего сильно не поменяется, будем гнуть свою линию и добиваться побед. В плане тактики, системы у нас все достаточно хорошо складывалось, проблем никаких не было и, думаю, не будет.

Хоккеисты &laquo;Трактора&raquo; радуются голу в&nbsp;ворота московского &laquo;Динамо&raquo;. «Динамо» безнадежно проиграло в Челябинске. «Трактор» отправил в отпуск победителя регулярного чемпионата

— Были разговоры, что для многих в команде было важно, чтобы тренерский штаб Алексея Кудашова остался. Были на этот счет обсуждения в команде?

— У нас больше половины команды, включая меня, с Алексеем Николаевичем работает не первый год. Уже притерлись друг к другу. Уже все знаем, что от нас требуют. Нам комфортно будет, если он продолжит работать, не надо будет тратить время на какие-то изменения, корректировки. Мы уже все знаем, какие у него требования, и нам это очень сильно облегчит работу в сезоне.

Хоккеист Андрей Миронов
Андрей Миронов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Обидно, что Миронов ушел

— Как восприняли уход Андрея Миронова?

— Андрей — хороший защитник, очень обидно, что он ушел в другой клуб. Но такова хоккейная жизнь: сегодня ты в одной команде, завтра в другой. Думаю, что в некоторых случаях хоккеисту нужно отталкиваться от своих интересов. Это его жизнь, он должен сам ее строить и не опираться на какие-то внешние факторы. Если он решил так для себя, значит, так для него будет лучше. Такое бывает, я не могу никого осуждать, тем более Андрея. Он сделал свой выбор, если он считает, что для него так будет лучше, я только рад за него.

— Для себя как оцените сезон?

— Неплохой сезон в плане статистики, личного роста. Всегда есть над чем работать. У меня сейчас остается один год до конца контракта, он очень важен для меня, буду прикладывать все усилия, чтобы развиваться дальше.

Андрей Миронов. «Я хотел провести всю карьеру в «Динамо», но...» Первое интервью Миронова после перехода в «Спартак»

— Думали уже о том, что будет по истечении контракта? Есть ли мысли об отъезде?

— Не знаю, как сложится. Мысли в эту сторону у меня с детства (смеется). Будем смотреть, как сезон пройдет, а там уже решать буду.

— Успеваете следить за НХЛ?

— Сейчас пока нет времени, тренировки, отдых, подготовка к играм. Смотрю хайлайты иногда, но особо не слежу, голову этим не забиваю.

— В КХЛ снова вернули лимит на 5 легионеров. Что думаете по этому поводу?

— Думаю, что здорово, у нас в команде одни из лучших легионеров в лиге, если их будет больше, буду только рад, будет больше новых мастеров, и у них будет чему поучиться.

Хоккеист «Динамо» Дмитрий Рашевский
Дмитрий Рашевский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Английский-то подтянули?

— Было плохо, сейчас уже получше. Можете у Эрика О'Делла как-нибудь спросить, он подтвердит, что я уже лучше общаюсь. Все равно мой уровень английского, я думаю, 3-й класс школы.

— У вас иностранцы за это время русский подтянули.

— Они русский тоже учат, тем более Бреннан Менелл получил гражданство, у него вообще репетитор 2 раза в неделю.

— Кто лучше всех из иностранцев говорит на русском?

— Менелл, конечно. Они все знают базовые слова, в Москве точно не пропадут и смогут объяснить, что им надо.

Никита Гусев. «В России Гусев будет играть только в «Динамо». Интервью спортивного директора клуба

— Сезон продлили до 31 мая, сборы тоже сдвинулись, что думаете по этому поводу?

— Думаю, это будет в плюс в первую очередь для болельщиков. Когда мы играем зимой, холод, слякоть, не очень приятно, кто-то из дома не хочет выходить в свой выходной, а летом солнышко, все пришли, все радуются. И второй плюс, для игроков, сезон начинается с первого августа. Думаю, уже давно надо было так сделать, потому что все игроки ответственные сейчас, все подходят к сборам почти в оптимальной форме, на 70-80% все уже готовы. Два месяца подготовки не всегда нужно, хватит и месяца, у нас безразличных игроков в лиге нет.

— Если раньше только часть игроков готовилась самостоятельно, то сейчас уже все игроки уделяют внимание своей подготовке.

— Уже как в НХЛ, на сборы все приезжают достаточно готовыми, нет ребят с лишним весом. Остается игровые кондиции набрать, и все.

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Дмитрий Рашевский
Кубок Гагарина
2
2
Читайте также
В Москве 7 мая проходит инаугурация президента РФ Владимира Путина
Биография Андрея Рублева: жизнь и спортивная карьера российского теннисиста
Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-трансляция
«Трактор» скинул Заварухина ради канадца, «Сибирь» возвращает бывших, а Корбит едет в «Спартак». Главные трансферные новости КХЛ на 7 мая
Spiegel заявил о расколе в Евросоюзе из-за инаугурации Путина
Пасынок главкома ВСУ Сырского принял участие в автопробеге в честь Дня Победы
Популярное видео
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Я в раздевалке — Леха Светомузыка». Что слушают чемпионы КХЛ
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Трактор» убрал тренера после успешного сезона. Заварухина сменил канадец, который украл у России золото МЧМ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
Финал Счет в серии
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
1. Металлург Мг - Локомотив
2 - 1
2. Металлург Мг - Локомотив
1 - 0
3. Локомотив - Металлург Мг
1 - 2
4. Локомотив - Металлург Мг
1 - 2
4 - 0
1/2 финала
Металлург Мг - Автомобилист
Металлург Мг - Автомобилист
4 - 3
1. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 1
2. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 4
3. Автомобилист - Металлург Мг
2 - 3
4. Автомобилист - Металлург Мг
5 - 3
5. Металлург Мг - Автомобилист
5 - 2
6. Автомобилист - Металлург Мг
5 - 3
7. Металлург Мг - Автомобилист
3 - 2
4 - 3
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
1. Локомотив - Трактор
5 - 2
2. Локомотив - Трактор
3 - 2
3. Трактор - Локомотив
1 - 2
4. Трактор - Локомотив
0 - 3
4 - 0
1/4 финала
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
1 - 4
1. СКА - Автомобилист
2 - 3
2. СКА - Автомобилист
1 - 3
3. Автомобилист - СКА
2 - 1
4. Автомобилист - СКА
2 - 5
5. СКА - Автомобилист
4 - 5
1 - 4
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
4 - 2
1. Металлург Мг - Спартак
4 - 0
2. Металлург Мг - Спартак
1 - 0
3. Спартак - Металлург Мг
5 - 2
4. Спартак - Металлург Мг
1 - 0
5. Металлург Мг - Спартак
5 - 3
6. Спартак - Металлург Мг
0 - 3
4 - 2
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
1. Динамо М - Трактор
2 - 4
2. Динамо М - Трактор
4 - 5
3. Трактор - Динамо М
3 - 2
4. Трактор - Динамо М
5 - 4
0 - 4
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
3 - 4
1. Авангард - Локомотив
1 - 2
2. Авангард - Локомотив
0 - 7
3. Локомотив - Авангард
1 - 2
4. Локомотив - Авангард
3 - 1
5. Авангард - Локомотив
4 - 2
6. Локомотив - Авангард
2 - 3
7. Авангард - Локомотив
0 - 2
3 - 4
1/4 финала конференции
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
4 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
5 - 2
5. Металлург Мг - Амур
3 - 1
6. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
2 - 5
4. Торпедо - СКА
1 - 4
5. СКА - Торпедо
3 - 0
4 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
4 - 2
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
4. Динамо Мн - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Динамо Мн
1 - 2
6. Динамо Мн - Динамо М
1 - 3
4 - 2
Авангард - Лада
Авангард - Лада
4 - 1
1. Авангард - Лада
5 - 1
2. Авангард - Лада
3 - 2
3. Лада - Авангард
1 - 3
4. Лада - Авангард
4 - 1
5. Авангард - Лада
4 - 0
4 - 1
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
4 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - Локомотив
2 - 3
4. ЦСКА - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - ЦСКА
6 - 3
4 - 1
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
1 - 4
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 4
3. Автомобилист - Ак Барс
3 - 1
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 5
5. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
1 - 4
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
1 - 2
3. Северсталь - Спартак
3 - 7
4. Северсталь - Спартак
4 - 5
5. Спартак - Северсталь
5 - 1
4 - 1
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
4 - 1
3. Трактор - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 3
5. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
6. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
2 - 4
Результаты / календарь
6.04
7.04
8.04
9.04
11.04
13.04
15.04
18.04
20.04
22.04
24.04
24.04 19:00
Локомотив – Металлург Мг
 1 : 2
Все результаты / календарь

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости