Плей-офф как инвестиции в будущее. Разбираем сезон «Салавата Юлаева»

Уфимцы доказали, что способны на многое даже без легионеров.

Импортозамещение по программе Лямся

Выход в топ-4 Восточной конференции и вылет во втором раунде плей-офф — достойный результат для «Салавата Юлаева». Совсем не тот, на который летом рассчитывало руководство, но достойный. Команда совершила маленький подвиг, но не прыгнула выше головы. В одночасье заменить без потери в качестве основного вратаря, ведущего защитника и ударную тройку не смог бы ни один тренер лиги, какой бы ротацией он ни располагал. Метсола, Ларсен, Хартикайнен, Маннинен и Гранлунд спешно собрали чемоданы и улетели в Финляндию в разгар плей-офф. Экстренно внедренная Томи Лямся программа русификации помогла пройти рабоче-крестьянскую «Сибирь», но против укомплектованного «Трактора» задора молодежи и магии тройки Александра Кадейкина оказалось недостаточно.

Как бы хотелось, чтобы все сферы российского хозяйствования внедрили импортозамещение так же эффективно, как «Салават Юлаев». Уфимцы дали бой фавориту даже без легионеров. Причем времени, чтобы перестроить сочетания и отработать новые комбинации, почти не было. Тезис «Салават Юлаев» — народная команда" все же преувеличен. Средний возраст башкирского клуба выше, чем у того же «Трактора». Не принижаю при этом заслуг Алалыкина, Пустозерова, Башкирова, Кузьмина. Парни, которые недавно играли в МХЛ и ВХЛ, в плей-офф раскрылись с новой стороны и заставили говорить о себе нейтральных болельщиков, которые прежде олицетворяли клуб с финской супертройкой. Уфимцы пропустили вперед «Трактор», но не побоялись сыграть в хоккей и уступили только из-за разницы в исполнительском мастерстве.

Алексей Пустозеров (слева). ХК «Салават Юлаев»

Третий период шестого матча — показательный отрезок, демонстрирующий разницу в классе. Вратарь челябинцев Роман Вилл стоял на ушах, не позволил сопернику отличиться в большинстве и перевести серию в седьмую игру. Лямся пробовал разные схемы, но вскрыть оборону «Трактора» не удалось. Анвар Гатиятулин остался верен прагматичному стилю, который помог челябинцам впервые с 2018 года выйти в финал конференции.

Отъезд уфимских иностранцев кардинально изменил расклад сил перед плей-офф. Однако главный тренер Томи Лямся не только остался в России (за что ему отдельный респект), но и за короткий срок перестроил команду. А хватило бы ресурсов для аналогичного преображения у «Трактора»? Победа в шестом матче — на 90 процентов заслуга вратаря Вилла. Седлак, Гика, Пилут, Бэйлен и Пулккинен забросили 13 шайб в двух раундах — 46,4 процента от всех голов команды. Хорошо, есть Тертышный, Ткачев, Кравцов и Бывальцев. Сильные чеккеры Потапов и Стась. Но влились бы в основу Фатеев, Шабанов, Горюнов-Рольгизер и Шварев так, как Кузьмин, Алалыкин, Пустозеров и Башкиров у Уфы? Сильно сомневаюсь.

Помощь иностранцам в регулярке

Вылет во втором раунде — совсем не то, на что рассчитывали в Башкирии перед сезоном. В регулярке Лямся часто критиковали, особо трепетные коллеги из Башкирии намекали об отставке тренера. Особенно после чувствительных поражений от «Ак Барса», вызывающих флешбэки прошлого плей-офф, когда уфимцы без шансов отлетели от казанцев (0-4). Однако за работу в сезоне-2021/22 Лямся заслужил похвалу. «Салават» избавился от легионерской зависимости. В атаке появилась вариативность. Успешная селекция помогла точечно усилить каждую линию и на равных провести серию с «Трактором» без иностранцев.

Николай Кулемин и Сергей Шмелев, которых в центре связал Александр Кадейкин, с начала регулярки наигрывались как помощники тройке Маннинена. Статистика набранных очков до отъезда финнов подтверждает, что тренерский штаб «Салавата» создал два равнозначных звена. Когда Маннинен и остальные покинули клуб, в атаке солировало трио Кадейкина. В плей-офф преобразился Виктор Тихонов. Форвард словно мысленно перенесся в прекрасный 2014-й, когда котировался как незаменимый боец сборной. В решающем матче с «Трактором» нападающие почти не уходили со льда в концовке. Усталость накапливалась, и энергии на спасительный гол не осталось.

Виктор Тихонов. ХК «Салават Юлаев»

Лямся добавил команде стабильности и рациональности. «Салават» ушел от бразильской системы, когда все бежали забивать голы, размахивая тюбетейками. Порядок в обороне — заслуга финского тренера. На удивление надежно и стабильно сыграл Павел Коледов. Держали уровень Евгений Бирюков и Андрей Зубарев. Помог Динар Хафизуллин, заменивший Ларсена на синей линии в большинстве. В регулярке уфимцы пропустили меньше всех — а это говорит о многом.

Вынужденный выход Александра Шарыченкова, номинального дублера Метсолы, не стал фатальным для команды. Вратарь держал средний уровень, но, как и партнеры, не прыгнул выше головы. Надо признать, что Шарыченков — не топ-вратарь, способный вытащить команду в финал конференции. Поиск первого номера — приоритетная цель для боссов уфимцев в межсезонье. Решение, казалось бы, на поверхности — осталось договориться с Андреем Кареевым, который из-за нехватки игрового времени в Уфе два года назад уехал в чемпионат Финляндии. По нашей информации, уфимцы действительно предложили Карееву контракт — решение за самим вратарем.

Плей-офф — инвестиции в будущее

«Салават» будущего — загадка. Неизвестно, кто возглавит команду в следующем сезоне. Останется ли Лямся или дадут шанс кому-то из помощников: Виктору Козлову или Николаю Цулыгину? Вернутся ли легионеры? Кого из засветившихся в плей-офф молодых парней оставят в основе? У «Салавата» сильная школа, есть фарм-клуб («Торос») и команда МХЛ — созданы все условия для прогресса юниоров. Плей-офф, подтвердил, что у клуба достаточно резервов на следующие сезоны, даже если КХЛ останется без легионеров.

Новые реалии российского спорта заставят обратить внимание на внутренний потенциал. База для подготовки местных талантов поможет «Салавату» двигаться вперед. А нынешний плей-офф станет мостиком в следующий сезон для молодежи. Многое, конечно, зависит от селекции по опытным игрокам. Боссам «Салавата» надо придумать, как сохранить Кадейкина. Если Александр начнет новый сезон в Башкирии, это будет несомненная победа Рината Баширова. Юному костяку необходима помощь проверенных бойцов. Тогда уфимцы преуспеют не только как молодежный проект, но и через сезон-другой смогут претендовать на Кубок Гагарина. Фундамент для будущих побед они успешно заложили.