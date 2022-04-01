В КХЛ ожидается волна массовых переходов. Кто из звезд сменит клуб?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Отставка

В «Торпедо» уже точно будет новый тренер. Удивительно, что нижегородский клуб не объявил о том, что контракт с главным тренером Дэвидом Немировски был расторгнут еще в феврале. И почему-то эту важную новость сообщил сам канадско-российский специалист. Можно было предположить, что Немировски уйдет. Слухи о том, что у него серьезный конфликт с руководством, ходили еще в прошлом сезоне. Но в последний момент за тренера заступился губернатор региона, настоявший на продлении контракта. То ли сейчас руководителя области переубедили, то ли ему не до хоккея, то ли спортивный результат действительно разочаровал.

Сам Немировски считает, что команду подвело досрочное завершение сезона, а если бы команда сыграла оставшиеся игры, то, возможно, пробилась бы в плей-офф. Есть большие сомнения, что так бы произошло. Сезон вышел хуже некуда, хотя летом ничто не указывало на провал. В команду пришел один из сильнейших форвардов АХЛ Кенни Агостино, удалось сохранить Дамира Жафярова, который грезил НХЛ, но не получил ни одного нормального предложения. Правда, какие-то потери компенсировать не удалось. Например, серьезно пострадала оборона после ухода Криса Уайдмэна. Были и ошибки. Разочаровал Даниэль Заар, очень много плохих матчей провел Марек Хривик.

Но главное — куда-то пропала искра в действиях команды. Понятно, что вмешалась и пандемия, но ужасные поражения случались и когда все лидеры были в строю. Игроки «Торпедо» прекратили вытаскивать матчи, исчезли волевые победы. Не было настроения. Иногда случались всплески, ведь ЦСКА был обыгран в Москве — 5:2, можно вспомнить победы над «Локомотивом» и СКА. Но это слишком мало. Немировски говорит, что ждет предложений из КХЛ, но есть сомнения, что он быстро найдет подходящий вариант. Да и будущее «Торпедо» не такое светлое. В клубе молчат и ничего не говорят, а это еще больше пугает болельщиков.

Контракт

«Сочи» на два сезона продлевает соглашение с нападающим Александром Жабреевым. Это один из самых интересных нападающих российского турнира, который выделялся на уровне МХЛ и ВХЛ. Вот уж кто действительно должен выиграть от отъезда иностранцев, так как это такие парни, как Александр. Сезон на Черном море получился у Жабреева неоднозначный. При Евгении Ставровском хоккеист регулярного играл, причем набирал очки, хотя нельзя сказать, что у него было очень много времени. Затем была то ли травма, то ли болезнь, а после смены тренера у Жабреева начались проблемы. Андрей Назаров особенно на хоккеиста не рассчитывал. Для него Жабреев был слишком негабаритным хоккеистом, а технической оснащенности не хватало, чтобы давать результат. Александр время от времени появлялся на льду, но если и раздевался на игру, то попадал в четвертое звено. У Назарова же система с тремя тройками, а остальные появляются на площадке только в случае форс-мажора.

Совсем не удивительно, что нападающий зачах. С ноября он набрал всего два очка, отметившись передачами, а в «Ростов» его по каким-то причинам не отправляли. Самое удивительное, что Назаров как раз любит таких игроков. Умных, умеющих поставить в тупик своим решением соперников. Ему всегда нужны такие хоккеисты, чтобы они делали результат, а он спокойно занимался подготовкой шоу. Вероятно, двухлетнее соглашение говорит о том, что Александр готов будет взять на себя роль второго-третьего крайнего. С Амиром Гараевым в центре у него неплохо получалось. А денег у клуба сейчас будет гораздо меньше, чтобы бороться за топовых россиян.

Слухи

Осталось потерпеть всего 30 дней, уже 1 мая появятся первые официальные переходы в КХЛ, а пока какие-то возможные трансферы не подтверждаются заинтересованными сторонами. Из самых интересных историй, отметим, вероятный уход Сергея Толчинского из «Авангарда». Но там не все так просто. Команда из Балашихи в свое время выкупила нападающего из ЦСКА и точно не отпустит хоккеиста на вольные хлеба бесплатно. Так что интерес со стороны «Ак Барса» или других команд скорее виртуальный, чем реальный. Но Толчинский может уехать в Северную Америку, провести там сезон, а потом уже вернуться свободным агентом. За океаном он может выбирать любой клуб, осталось только найти какой-нибудь вариант, а это будет непросто, учитывая все обстоятельства.

Большая борьба идет за Александра Кадейкина, который уже и не помышляет об НХЛ. Да и делать ему там нечего, тем более он сейчас самый ценный лот на рынке. «Салавату Юлаеву» надо применить все способы, чтобы оставить хоккеиста у себя, но придется выдержать конкуренцию.

ЦСКА обратил внимание на Кирилла Семенова из «Авангарда». У хоккеиста заканчивается контракт, прав у бывшего клуба нет. Армейцы в этом сезоне доказали, что чаще всего они находят применение хоккеистам, которых приглашают, так что они точно — явные фавориты в борьбу за бывшего форварда «Торонто». Уезжать в Омск после жизни в Московском регионе тяжело.

Из удивительных слухов отметим то, что Артем Лукоянов может покинуть «Ак Барс». Сам форвард еще во время плей-офф сообщил, что обо всем договорился с казанским клубом, только не поставил подпись, так как во время сезона это не делается. И тут такой разворот на 180 градусов. Впрочем, сейчас важнее понять, кто будет главным тренером казанского клуба. А новостей по этому поводу пока нет.