Защитник «Сибири» Морозов заработает 65 миллионов по новому контракту

Защитник Илья Морозов подписал двухлетний контракт с «Сибирью». Как стало известно «СЭ», игрок за два года по этому соглашению заработает 65 миллионов рублей.

В минувшем сезоне 25-летний Морозов принял участие в 68 матчах КХЛ, забросил 5 шайб и отдал 4 результативные передачи. Он является воспитанником новосибирского клуба.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» заняла 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 67 очков.