У «Авангарда» снова кризис? Тренер решил воспитать игроков

Обзор дня Алексея Шевченко.

Битва за плей-офф, яркий кризис в «Металлурге», а также проблемы СКА с вратарями очень сильно отвлекают от других команд. Но в четверг матч между «Авангардом» и ЦСКА начался раньше, появилась хорошая возможность спокойно посмотреть на то, в каком состоянии подходит к плей-офф омский клуб. Похвастаться нечем.

«Авангард» проиграл в овертайме ЦСКА, Михаил Кравец пнул скамейку, расстроенный неудачей, да и на пресс-конференции все было тревожно. И это неудивительно. Омский клуб отдыхал пять дней и вышел из мини-отпуска в отвратительном состоянии. «Авангард» играет плохо, совсем не так, как действовал еще месяц назад. И что-то надо с этим делать.

Проблемы у команды начались в конце января. «Авангард» безобразно съездил в Татарстан, проиграв обеим командам, затем получил дома от «Трактора» и дальше все шло через пень-колоду. Вроде бы обыгрывают в овертайме московское «Динамо», но летят на Дальний Восток и там берут только один матч из четырех.

Тахир Мингачев и Александр Дергачев. ХК «Авангард»

На технические результаты можно было бы закрыть глаза. Однако и смотреть на игру очень тяжело. Накануне тренер начал эксперименты, поменял сочетания троек, но как-то слишком быстро сдался и все вернул уже после перерыва. Иван Мирошниченко в звене с Найтом и Буше не понравился. Жарков в тройке с Ткачевым и Броадхерстом тоже показался неидеальным вариантом. Пришлось опять все менять, но толку это не принесло.

Выскажу предположение, что в какой-то момент главный тренер стал повторять ошибки Дмитрия Рябыкина, который вдруг начал требовать от хоккеистов того, что они никогда не делали, и сильно нервничал, если это не получалось. Зачем на грабли наступает Кравец? Он-то как раз и стал показывать отличные результаты, оставив в покое всех звезд, делая незначительные перестановки в нижних звеньях.

Логика тренера, который так поступает со своими хоккеистами, понятна. Например, специалист видит, что связки не работают, пытается что-то предпринять, ищет сочетания. Только этим можно заниматься летом, в начале сезона. Максимум — до дедлайна, да и то рискованно. Но сейчас наивно пытаться найти золотые сочетания.

Думаю, что Кравец вполне разумный тренер и он не рассчитывает, что найдет какое-то суперзвено, которое всех удивит и начнет разрывать лигу. Получается, что он воспитывает хоккеистов. Но в таком клубе подобные методы не сработают.

Антон Курьянов и Михаил Кравец. ХК «Авангард»

Воспитывать игроков можно в «Витязе» или, например, в «Сибири». Там хоккеисты примерно одного среднего уровня. Они прекрасно понимают, что им хочет сказать тренер, и в случае выпадения из состава стараются исправить положение. А тот, кто не слышит намеков, уходит из команды или перемещается далеко на трибуны. В «Авангарде» игроки, с которыми так обращаться нельзя, если ты, конечно, не Боб Хартли, у которого за спиной титулы, зарплата в 100 миллионов и полнейшая поддержка руководства. Ничего этого у Кравеца нет, а, значит, все его методы не сработают.

Да и попытки все исправить весьма спорные. Ну, какой Жарков в звене с Ткачевым?! Какого эффекта ждут от Александра Дергачева в тройке с Сергеем Толчинским? Ради чего все это? Результата же нет. Взбодрить ребят? Да они сами все прекрасно понимают. Надо просто успокоиться и ждать.

Путь Михаила Кравеца к тому, чтобы привести ребят в чувство — неправильный и может вызвать печальные последствия. Тренер это и сам должен понимать, ведь если он всерьез рассчитывает остаться в команде на следующий сезон, то ему надо как минимум выходить в финал конференции. Но с такой игрой у «Авангарда» будет мало шансов даже в первом круге. Сейчас они попадают на «Автомобилист», и при всех проблемах Екатеринбурга нельзя сказать, что омичи фавориты.

Тренеру омского клуба нужно просто ждать, не дергая игроков. Те сами придут в себя и начнут показывать хоккей, какой был осенью и в начале зимы. Иначе можно все испортить.