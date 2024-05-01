Кравец станет новым главным тренером «Куньлуня»

Как стало известно «СЭ», Михаил Кравец станет новым главным тренером «Куньлуня». Контракт будет заключен по схеме «1+1».

В прошлом сезоне команду возглавлял Виктор Игнатьев, который занимал свой пост с лета 2023 года.

Последним местом работы Кравца был «Авангард», который он покинул 19 марта 2024 года. Омский клуб он возглавлял с ноября 2022 года. Ранее 60-летний россиянин работал в системе СКА, возглавлял «Витязь» и «Амур».