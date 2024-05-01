Ларионов поставил ультиматум, из-за которого Гафуров покинул «Торпедо»

Стало известно, по какой причине Максим Гафуров покинул «Торпедо».

По информации «СЭ», причиной ухода Максима Гафурова с поста генменеджера «Торпедо» стал его конфликт с главным тренером команды Игорем Ларионовым.

По нашим данным, Ларионов поставил ультиматум: он был готов остаться в клубе, только если в нем не будет Гафурова. В итоге экс-генменеджер будет переведен на должность, на которой он будет курировать спорт в Нижегородской области.