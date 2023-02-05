Удивительный рекорд в КХЛ. Тренера дважды уволили из разных клубов за один сезон

Обзор дня Алексея Шевченко.

Достижение Дмитрия Рябыкина уникальное. Вряд ли кто-то в один сезон терял работу, как главный тренер, а затем и как помощник. Никто и не сможет повторить подобное.

Хотя, если вспомнить, нечто подобное было в системе тульского АКМ из ВХЛ. Формально Юрий Наваренко сначала был главным тренером в молодежке, затем был переведен на позицию помощника тренера в клубе ВХЛ, а затем возвращен на место. Соответственно Дмитрий Евстигнеев был помощником, стал главным, а теперь снова помощником. Подходит, но с натяжкой, так как это все происходит в рамках одной системы и ни с кем из специалистов не попрощались по-настоящему. В «Ермаке» главного тренера Сергея Чубыкина увольняли, а затем вернули. Тоже немного не то.

История Рябыкина понятна. Он взвалил на себя то, что не смог унести. Долгое время Дмитрий был помощником различных тренеров в «Авангарде». К нему никогда не было никаких вопросов у клуба, он бы мог работать на этой позиции еще несколько лет. Рябыкина никогда не увольняли, контракт с ним продлевали без проблем. Если бы за ближайшие десять лет сменилось еще десять тренеров в клубе, то он бы пережил их всех.

Но после работы с Хартли Дмитрий почувствовал, что сможет начать самостоятельную карьеру. То ли неправильно проанализировал ситуацию, то ли слишком поверил в свои силы. И все закончилось плохо. В «Авангарде» Дмитрий не доработал и до формального возвращения на арену в Омск, а в качестве помощника им не сильно дорожили в Магнитогорске.

Дмитрий Рябыкин. Фото ХК «Металлург» Фото ХК «Металлург»

Не хочется смеяться над тренером, улюлюкать ему вслед, ведь это очень большая трагедия для человека. Если сейчас «Авангард» не протянет руку помощи и не вернет Дмитрия в штаб, то даже непонятно, кто даст ему новый шанс. Если только в ВХЛ, но он вряд ли захочет туда поехать. Да и там есть свои аргументы при назначении того или иного тренера — пробиться в этот турнир непросто.

Но ошибки Рябыкина мы подчеркнуть можем. Выяснилось, что главная проблема — коммуникация. Всегда прикрытый со спины главным тренером в «Авангарде», он мог вести себя в раздевалке так, как хотел. И никто его не одергивал. Хоккеисты молчали, даже если что-то не нравилось. Все понимали, что в «Авангарде» он постоянен и ссориться в открытую никто не рисковал. А Дмитрий воспринимал это неправильно.

Он довольно опытный тренер, у которого огромные знания. Работал же со специалистами разных стилей в «Авангарде». Но обращать внимание ему следовало не на тактику и стратегию, а на то, как они выстраивают отношения внутри коллектива. А с этим у Дмитрия проблемы.

Говорят, что он едва не подрался с Сергеем Толчинским перед своим увольнением из омского клуба. Но главный вообще не должен допускать таких ситуаций. Это же оглушительный провал, когда хоккеист в открытую вызывает на бой. Едва до потасовки не дошло и в Магнитогорске.

Дмитрий Рябыкин. ХК «Металлург»

В «Металлург» Рябыкин вообще зашел неправильно. Вместо того, чтобы наладить отношения с защитниками, он сразу дал понять, что будет придерживаться принципа «я — начальник, вы — дураки». Но за плечами Рябыкина не было такого авторитета, как у Боба Хартли или Андрея Скабелки. И в уральском клубе все это восприняли в штыки. Тем более, в команде есть люди, с которыми бы стоило договориться о совместной работе.

Остается пожелать Дмитрию, чтобы он сделал нужные выводы из двух отставок. И если получится, то тренер еще вернется в КХЛ. Но для того, чтобы исправиться, нужно переделать себя. Возможно ли такое в 46 лет?