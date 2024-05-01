Миронов — об уходе из «Динамо»: «Решение связано с отношением ко мне в клубе»
Новичок «Спартака» Андрей Миронов в интервью «СЭ» рассказал о причинах ухода из московского «Динамо».
— Известно, что ранее вы несколько раз отказались от более выгодных в финансовом плане предложений, в частности ЦСКА и «Ак Барса».
— Два года назад хорошее предложение я получил от «Локомотива», но снова решил пойти навстречу «Динамо» и остался. Хотя после моего возвращения из Северной Америки в 2018-м при каждом следующем контракте моя зарплата уменьшалась. Это к вопросу о том, что я сейчас якобы выбрал исключительно деньги.
— Неужели нельзя было еще раз пойти на компромисс?
— Мое решение в первую очередь связано с отношением ко мне в клубе. Со стороны руководства «Динамо» желания найти устраивающее обе стороны решение я так и не увидел.
— Вас дискриминировали?
— Нет (смеется). На протяжении всего сезона я ждал каких-то предложений со стороны менеджмента. Даже сам пытался инициировать переговоры. Обещания были, но до конкретного разговора дело за несколько месяцев так и не дошло.
— Это странно, тем более вы давно знакомы со спортивным директором Алексеем Сопиным.
— Мы вместе выигрывали Кубок Гагарина и хорошо общаемся. Но в данном случае был немного удивлен.
— Допускаете, что на него давили люди свыше?
— Возможно, но всегда можно спокойно разрулить любое недопонимание и все объяснить.
— С другими ведущими игроками «Динамо» вопрос о продлении контрактов тоже решался в конце сезона, а Никита Гусев до сих пор не подписал нового соглашения.
— У меня очень непростая семейная ситуация, связанная с тем, что надо заранее смотреть в будущее. Хотелось определенности, а не постоянного откладывания дел на потом.
— В итоге вам все-таки сделали предложение.
— Однако никакого обсуждения фактически не было. Согласитесь, что переговорный процесс должен проходить иначе?
— Спорить с этим трудно. В чем проблема встретиться и пообщаться?
— Не знаю. Я хотел пообщаться, связывался и с главным тренером Алексеем Николаевичем Кудашовым, и с Сопиным. На словах было все нормально. Они обещали разобраться. Я ждал от них обратной связи. Но, видимо, что-то не срослось.
— Со стороны кажется, что ваше решение выбрать «Спартак» связано с личной обидой.
— Нет, это исключительно вопрос жизненных приоритетов. Перезагрузка в карьере тоже важный момент, но основная причина заключается в другом. Мой выбор пал на «Спартак», поскольку там во мне были очень заинтересованы. Руководство клуба, в частности президент Олег Леонидович Усачев, все решило оперативно. За это ему огромное спасибо. Мне не пришлось сильно нервничать. Огромную роль в моем переходе сыграл и Алексей Юрьевич Жамнов.
— Вы же не договорились со «Спартаком» за спиной?
— Нет, о предложении, которое я могу получить в «Спартаке», в «Динамо» давно и прекрасно знали. Повторяйте условия и оставляйте — я такого ультиматума не ставил. У динамовского менеджмента было время, чтобы подумать и понять, что делать со мной дальше. Однако на столе осталось только первоначальное предложение. Я ведь у «Спартака» не выбивал какие-то немыслимые условия. Там просто повторили мой последний контракт с «Динамо». Скажу больше: был готов немного упасть по финансовым условиям, чтобы остаться. Но нормального общения у нас с динамовским менеджментом так и не произошло.
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Динамо М - Трактор
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Динамо М - Динамо Мн
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Ак Барс - Автомобилист
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Локомотив - ЦСКА
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Локомотив – Металлург Мг
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