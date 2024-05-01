Новичок «Спартака» Андрей Миронов в интервью «СЭ» рассказал об отношениях с главным тренером красно-белых Алексеем Жамновым.

— Согласитесь, что сезон для вас сложился неоднозначно.

— Насчет плей-офф — да, соглашусь. Ошибки у меня были, и я мог бы сыграть получше. Но в регулярном чемпионате все сложилось хорошо. Об этом свидетельствуют и первое место команды, чего с ней очень давно не случалось, и моя личная статистика при игре в равных составах. Все цифры есть в открытом доступе.

— Про особенности стиля работы руководства «Динамо» многие наслышаны. Но и в «Спартаке» менеджмент не назовешь максимально лояльным по отношению к игрокам.

— Переговоры прошли достаточно быстро и в рабочем режиме. Еще раз повторюсь, что для меня имела значение фигура главного тренера. Мы с Жамновым давно знакомы, хорошо общаемся, и о его профессиональных качествах наслышан от ребят, которые играют под его руководством в «Спартаке». Я перехожу к тренеру, стяг с фамилией которого висит под сводами динамовской арены. Надеюсь, что с Алексеем Юрьевичем мы сработаемся.

— О своей роли в новой команде с ним уже говорили?

— Нет, я не люблю этих разговоров, поскольку они весной и летом не имеют никакого смысла. Только игры и тренировки покажут, чего ты заслуживаешь.

— В «Спартаке» подобралась компания ваших бывших одноклубников по «Динамо» — Вишневский, Чайковски, Зайцев.

— Это большой плюс для меня. С Димой Вишневским мы давно дружим семьями. Приятно снова будет сыграть с ним вместе. Сам факт наличия бывших динамовцев говорит о том, что к клубному противостоянию среди самих хоккеистов отношение проще. На льду мы рубимся в кровь, а в жизни спокойно общаемся. Но у каждого из этих ребят был свой выбор, когда они переходили в «Спартак». При принятии решения я отталкивался только от себя и собственных целей, ни на кого не оглядываясь.

— В глазах не только болельщиков «Спартака», но и всех остальных вы все равно ассоциируетесь с «Динамо».

— Я 25 лет провел в «Динамо». Часть моего сердца навсегда останется в клубе, с которым у меня связано столько теплых воспоминаний. Со своей стороны хочу сказать только добрые слова в адрес игроков, тренеров, персонала и всех-всех, с кем довелось пересекаться за многие годы в «Динамо». Эти люди помогли получить большой жизненный опыт и сделали меня лучше. Я все очень ценю. Еще не могу не передать огромнейшее спасибо динамовским болельщикам. Они все время были рядом и постоянно меня поддерживали. Такое не забывается, хоть мы и окажемся теперь по разные стороны. В моей карьере новый этап, и для меня все начинается с нуля. Переход в «Спартак» — большой вызов и новая мотивация. Понимаю, что будет непросто, но я настроен максимально серьезно.