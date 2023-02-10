«Представьте, что Ларионова позовут в «Детройт». Как мы можем его не отпустить?»
В «Торпедо» перед началом этого сезона мало кто верил. Минимально разрешенный бюджет зарплат, новый главный тренер без опыта работы в КХЛ, лишенный Жафярова и Чеховича состав. Но нижегородцам удалось сотворить главную сказку КХЛ последних лет. «Торпедо», показывая яркий атакующий хоккей под руководством Игоря Ларионова, закрепилось в числе лидеров Западной конференции и уже гарантировало себе попадание в плей-офф.
Генеральный менеджер нижегородского клуба Максим Гафуров в интервью «СЭ» рассказал об успехе нынешнего сезона, продлении контрактов с лидерами команды, новой арене и многом другом.
Хотим сделать максимально современный стадион
- Вы могли представить перед началом сезона, что «Торпедо» будет идти на втором месте в конце регулярки?
— Естественно, мы не могли загадывать, на каком точно месте будем, да и сейчас об этом еще рано говорить, но мы обсуждали с ребятами, что это будет аномальный сезон. Я думаю, что только сейчас окончательно стало ясно, что надо вкладываться в молодежь, давать им шансы. Для многих клубов будет большим вызовом уложиться в потолок на следующий год, а мы, пользуясь этим аномальным сезоном, планировали выстрелить, при этом не озвучивая в медиа никаких целей, чтобы избежать дополнительной нагрузки на ребят.
Мы двигаемся своим ходом согласно своему плану, и он сейчас выполняется, чему мы рады. Наше место пока скорее подтверждение того, что мы двигаемся в правильном направлении, но ещё много над чем предстоит работать.
- Вы планировали создать мощную команду к открытию новой арены. Кажется, вы уже готовы, а арена еще нет.
— Если у нас получится раньше, чем построится арена, то это будет даже лучше, потому что у многих нижегородцев есть мечта — привезти Кубок Гагарина на проспект Гагарина, на котором располагается Дворец спорта «Нагорный».
Естественно, мы с удовольствием постараемся все сделать раньше, но при этом я бы не стал обольщаться по поводу текущих результатов, потому что есть регулярка, а есть плей-офф. Больше всего меня волнует отсутствие опыта у многих ребят. Только это может как-то помешать в плей-офф, при этом здорово, что команда себя отлично показала со всеми лидерами, можно сказать, что после недавней победы в Питере последний гештальт закрыт.
Ребята очень сильно выросли в этом году, это видно даже визуально, у них нет страха, осталось перенести это на плей-офф. Здесь большая задача тренерского штаба, именно они, ввиду отсутствия опытных ребят с победным опытом, должны рассказать, как это все работает, чтобы избежать мифологии о том, что в плей-офф бородатые злые дровосеки убивают молодых и скромных ребят.
- Понятно, что «Торпедо», как хоккейный клуб, не имеет никакого отношения к строительству арены, но есть пример Новосибирска, где Кирилл Фастовский участвовал в консультациях будущего руководства арены. Как было у вас? Советовались ли с вами?
— Я думаю, что это прекрасный момент для комплимента нашей PR-службе, а конкретно Алексею Кудакову. У него есть инженерное образование, он изучал проект стадиона, дал много полезных комментариев, благодаря чему мы со своей стороны внесли пожелания при строительстве стадиона. Разумеется, мы не занимаемся реализацией, но в остальном наши пожелания учтены.
Может быть, хотелось где-то сделать еще современнее, но есть определенные нормы, которым нужно соответствовать. Вы видите сейчас, какой красивый стадион у «Авангарда», классно они сделали наклон трибун, но их обязали в таком случае обеспечить безопасность знаменитыми заборами, которые сейчас, к счастью, разрешили заменить на стекла. Мы хотим учесть все ошибки и сделать максимально комфортный стадион для болельщиков, чтобы каждый человек получал удовольствие вне зависимости от места, на котором он сидит.
Тренерский штаб подписан на 2 года
- Увеличат ли зарплату Ларионову?
— С удовольствием всем увеличили бы зарплату, но давайте отыграем плей-офф. Не забывайте, что за хорошие результаты предусмотрена система мотивации, которая в этом сезоне отлично работает как для игроков, так и для тренеров.
— У Ларионова контракт еще на год, но, может быть, были предложения от топ-клубов?
— Круто иметь такую позитивную проблему. Не нужно забывать, что мы живем в спортивном мире, здесь все может поменяться. Представьте, что сейчас «Детройт», который не выходит в плей-офф восьмой год подряд, позовет Игоря Николаевича к себе. Можно ли будет его не отпустить?
— Насколько синхронизированы контракты у остальных членов тренерского штаба с Ларионовым? Они также действуют до конца следующего сезона?
— Да, весь тренерский штаб подписан на 2 года.
- Расскажите, как он формировался? Понятно как в нем оказались Васильев, Арзамасов, Хабибуллин. Неожиданной оказалась фигура Андрея Козырева. Где они с Ларионовым пересеклись и как появилась идея пригласить именно его в тренерский штаб?
— Мы сторонники того, чтобы главный тренер, исходя из стратегии клуба, предлагал кандидатов, с которыми ему будет комфортно работать. Все эти кандидаты изначально были предложены. С Козыревым они пересекались и в сборной, плюс по работе в системе СКА он знал его.
Мы слышали много хороших отзывов о работе наших тренеров. Васильев здорово умеет наладить коммуникации, Козырев прекрасно себя показал в «СКА-Неве», от работы с Хабибуллиным получаю огромное удовольствие, хоть у него нет большого опыта. Человек горит своей работой, перестраивает вратарей. Есть шаблонное мнение, что не нужно менять сложившуюся технику вратарей. Николай Александрович оставляет лучшее из их техники и добавляет что-то новое.
Думаю, что прогресс наших вратарей заметен. Хуска не очень хорошо начал сезон, но сильно прибавил. Наконец-то у Николая Александровича появилась приятная головная боль, когда он выбирает, кого ставить на матч. Нам очень понравился проект тренерского штаба во главе с Ларионовым, который должен был поработать над амбициями и характером игроков. У ребят многое поменялось в голове, они сами поверили, что могут достигать чего-то большего. Не было бы этого второго места, если бы они изнутри не чувствовали, что ограничения есть только в голове.
- Все журналисты любят Ларионова за открытость, но у этого есть и обратная сторона. Он как-то сказал, что «Торпедо» договорилось с защитником, а он в итоге уехал в «Трактор» (Хэмилтон). После этой ситуации не говорили ему поменьше откровенничать?
— Об этом лучше написать в книжке через пару лет, точно не сейчас. Конечно, мы были расстроены, но основная причина в том, что «Трактор» значительно увеличил свое изначальное предложение. Могу только порадоваться за них, потому что с уменьшением количества легионеров эти суммы выглядят более чем в тему. При этом на момент той пресс-конференции вопрос был еще не закрыт, потому что для нас важно брать игрока на долгосрочную перспективу.
Понятно, что в краткосрочной перспективе Хэмилтон бы нам помог, но у нас есть свои ребята, которые через год-два, возможно, будут уже на голову сильнее того же Хэмилтона. Его приход означал бы, что нужно делить время в большинстве, а у нас есть Богдан Конюшков и Максим Федотов, которые своей игрой заслужили лидировать на синей линии. Поэтому в своей селекции на следующий год мы будем учитывать, не помешает ли подписание конкретного игрока развитию молодых ребят, которые уже есть в составе.
- С Конюшковым получилась довольно интересная история — он поехал на просмотр в Нижнекамск, а подписался в итоге с вами.
— Его поездка на просмотр в Нижнекамск — это наша недоработка, которую нам пришлось исправлять очень срочно и достаточно агрессивно.
Хочется, чтобы «Торпедо» стало авторитетом
— Не было ли у вас перед началом сезона внутренней тревоги из-за того, что вы заходите в сезон с двумя защитниками на синей линии, у которых вообще нет опыта игры в КХЛ в большинстве?
— Тренерский штаб хорошо изучил команду, они были уверены в них, к тому же сами ребята с первых матчей предсезонки начали доказывать. Рынок легионеров сейчас, как и рынок российских игроков очень ограничен для команд, у которых нет топового бюджета. У нас были сомнения по ряду иностранцев, мы думали, стоит их пригласить для надежности или нет.
Сейчас назову только одного игрока, которого мы могли подписать, но не стали этого делать и жалеем — это Тейлор Бек. Этот праворукий форвард сейчас был бы нам интересен, особенно в большинстве, но история не терпит сослагательных наклонений, никто не знает, как бы он сыграл у нас. Иногда с сожалением и ревностью смотрю, как он выводит «Сибирь» на первое место на Востоке. Среди защитников таких нет.
- Появились новости, что Андрей Козырев может возглавить «Трактор».
— У меня такой информации нет. Я думаю, что Козырев получает искреннее удовольствие от работы здесь. Если честно, меня это немного задевает. Мне очень хочется, чтобы наша команда сама стала авторитетом, и здорово, что Ларионов вынес это наружу. А когда говорят, что кто-то перейдет, например, в «Трактор» — уважаемый мной клуб...
Во-первых, «Торпедо» идет в лидерах, а этот состав с амбициями через несколько лет может претендовать на самые высокие места. Во-вторых, Нижний Новгород — классный и красивый город в центральной части России с кучей возможностей и развлечений, с удобной логистикой до Москвы и до Питера, поэтому я не думаю, что люди отсюда хотят рваться в другие места.
- В НХЛ есть негласное правило, что можно обратиться в клуб с просьбой провести собеседование с помощником, который находится на контракте. Вы допускаете, что к Козыреву обратятся весной или летом?
— Мы готовы повоевать за Андрея Леонидовича тогда. Никто не отменял прихода какого-нибудь гиганта с сумасшедшим контрактом — в спортивном мире все возможно. Но Козыреву в таком случае нужно будет самому думать — стоит ли разрывать контракт с нами и так ли хороши «молочные реки» и «кисельные берега» на другой стороне? У нас отличный проект, строится стадион, есть стратегия, финансовый порядок, классная молодая команда, которая будет становиться только сильнее. Достичь успеха с «Торпедо» гораздо круче, чем выиграть Кубок Гагарина с топ-клубом.
- Стало ли больше игроков проситься к вам в команду даже на меньшие деньги? Будет ли теперь работа генерального менеджера команды проще?
— Я не думаю, что она станет проще, все-таки рынок достаточно ограничен, но при прочих равных выбор в пользу Нижнего Новгорода люди готовы делать. Это началось при Немировски — западный подход к игрокам, большой уровень доверия. В том числе по иностранцам мы так работали — через хороший диалог с игроками здесь, через обратную связь.
Мы шутили, что Энди Миле — ассистент генерального менеджера, потому что здорово, когда ребята потенциальным новичкам могут рассказать, что у нас отличная атмосфера, отличный клуб, что мы стараемся быть современными. Но я не могу сказать, что это капитально что-то перевернет в системе, начиная со СДЮШОР и заканчивая рынком свободных агентов. Все-таки есть всему цена, только при равных условиях может быть плюс в сторону «Торпедо».
— Насколько «Торпедо» сейчас может бороться за игроков уровня Толчинского? Это реально?
— Это реально с финансовой точки зрения, но есть ли в этом необходимость? Я боюсь повторить один известный случай, когда сказали, что Жафяров не нужен, хотя не уверен, что там реально было его подписать. Опять же, если взять в пример конкретно Толчинского, я не думаю, что он бы хотел перейти именно к нам, но с финансовой стороны мы бы могли закрыть эти вопросы.
Если идти по линии от скаутинга к формированию состава, то меня сейчас больше всего волнует не заткнуть какие-то конкретные дыры в составе, меня больше всего волнует вопрос коллектива — какой человек нам нужен, чтобы стать сильнее. Например, вспоминая опыт плей-офф. Нам нужны игроки, которые принесут дополнительную харизму в команду и будут хорошими партнерами, а где-то даже наставниками для молодых ребят. Такими были Крис Уайдмен, Энди Миле.
Хоккей — родственный вид спорта
- Когда будете вести переговоры с Алексеем Кручининым?
— Мы еще в начале сезона обсуждали потенциальное продление, когда Кручинин еще не был на таком топовом уровне. Договорились все обсудить по окончании сезона. У некоторых игроков есть жадность, в том числе окружения, как было у одного из игроков «Торпедо», но я надеюсь, что с Алексеем будет другой случай, потому что он сознательный человек, который понимает, что у него здесь все хорошо пошло. А вопрос денег — решаемый.
- В чем секрет Кручинина?
— Кручинин — умнейший игрок и, наверное, для такого роста его личное созревание стало большим фактором. К сожалению, очень много негатива мне кидали, когда мы только обсуждали его кандидатуру и брали на просмотр, но нас не очень волнуют все истории, которые происходили с ребятами раньше. Нас интересует, как человек будет работать и вести себя здесь. От нас всегда изначально есть доверие к игрокам, а дальше кто-то его заслуживает, а кто-то — нет.
Кручинин сам захотел оказаться в команде, поэтому это не пример нашего скаутинга и нашей работы. Он сам изъявил желание перейти, а наша работа заключалась в том, чтобы убедить Ларионова, что нам нужны и такие возрастные игроки, как Кручинин, Мишарин, попробовать выстроить их диалог, чтобы в личной беседе игрок смог заинтересовать и убедить тренера в том, что он «голодный» парень и хочет чего-то достичь. Сейчас я могу только порадоваться, что такие ребята в команде есть. Это как раз один из тех игроков, который может своим опытом поделиться с молодыми и сказать им, какие ошибки допускать не стоит.
- Вы уже начали обрисовывать контуры контрактов с Летуновым и Фирстовым? Возможно ли продлить аренду Фирстова еще на год?
— Да, вполне возможно. Сейчас это не так быстро реализуется с НХЛ, более того, для них сейчас не то время, когда нужно заниматься решением этого вопроса. У них идет свой сезон, окончательно можно будет что-то решить, только когда он закончится. Мы по традиции уже к концу ноября строим состав на следующий год, поэтому большое количество трансферов было организовано в ноябре-декабре, в том числе и переходы Зията Пайгина, и Андрея Тихомирова. Все идем в рамках нашей стратегии.
- Были ли попытки взять в аренду Семена Дер-Аргучинцева?
— Ездил специально в США, в том числе по этому поводу встречался с «Торонто», полтора часа разговаривали с Кайлом Дубасом. Могу порадоваться за Семена, не знаю, почему ему так мало игрового времени дают, но его ведут, у него последний год контракта и в клубе подразумевают его рост и развитие внутри «Торонто». Они очень рады его прогрессу в защите.
Мы в свою очередь предлагали вариант аренды, но на момент нашего разговора в декабре Семена держали на низком старте и хотели вызвать его в основную команду. Сложно сейчас что-то сказать, я пока считаю, что «Торонто» — достаточно сложная система именно для него, но у игрока есть свое видение. Находимся в диалоге, будем смотреть, как «Торонто» отыграет плей-офф, я думаю, что и от этого многое зависит, так что увидим. Семен бы идеально встроился в команду, помог бы.
Но у нас другой праворукий нападающий приближается к своему уровню и, наверное, сам до конца его не знает — Илья Федотов. Желаем ему только успехов в Нижнекамске. Я слышал вопрос, почему он оказался в аренде. Думаю, что его результаты отвечают на этот вопрос — человек получает игровое время, ему нужно обрести веру в себя. Илье надо было перестроиться с молодежного уровня на взрослый, потенциально он шикарный игрок.
- Денис Ян, Максим Летунов, Александр Дарьин и Владислав Фирстов набрали суммарно 87 очков, а Иван Чехович набрал 21 очко, плюс вы получили 50 миллионов. Есть ли какое-то внутреннее ликование, когда вспоминаете тот обмен?
— Перед сезоном мы говорили об этом с Ярославлем, я спрашивал, что они думают по этому поводу. Потому что много выходило новостей с заголовком «трансфер в одну калитку». Мне бы не очень хотелось, чтобы это так звучало, потому что в дальнейшем это отрубает трансферы с другими клубами, никто не хочет, чтобы они оказались в проигрышной ситуации.
У нас есть внутреннее ликование по тому поводу, что все четыре игрока оказались у нас, потому что на момент перехода не было уверенности, что все ребята окажутся здесь. Это касается Максима Летунова, да и с Фирстовым «Миннесота» могла отказать. Ване мы тоже желаем удачи, следим за ним. Здесь хороший пример, потому что эти четыре игрока вряд ли были нужны «Локомотиву», но были нужны нам, а им, наоборот, был нужен такой игрок, как Чехович.
— Благодаря чему заиграл Ларионов-младший? Все-таки парень не играл толком на уровне КХЛ. Изначально ведь все говорили, что он играет по блату.
— По-моему, хоккей — достаточно родственный вид спорта, где отец приводит сына и дальше его развивает. И в этом нет ничего плохого, если это приносит пользу команде. Игорь-младший прошел все стадии от просмотрового контракта до минимального, всем все доказал. Я очень надеюсь, что он скоро поправится и все вот эти проблемы со здоровьем останутся в прошлом. Нам нужен такой игрок со светлой головой, ДНК у него потрясающая, многие позавидуют.
— Как сейчас проходит восстановление Кенни Агостино, Дениса Яна?
— Дениса ждем в ближайшее время, неудачный был эпизод на тренировке, когда шайба попала ему в руку. Сам он рвется на лед как можно быстрее, но мы не видим смысла торопить события, учитывая приближающийся плей-офф.
Очень жаль, что так все складывается у Кенни Агостино. В начале сезона к нему были обоснованные претензии по игре, хотя проблемы с травмами у него были до глобального случая, когда ему пришлось лечь на операцию, но я надеюсь, что карма ему вернет свое. Он через большие трудности прошел, чтобы приехать в Россию, он хотел вернуться в «Торпедо», он искренне желал сюда попасть, он большой наш талисман, родной парень для нас. Я надеюсь, что своими удачными действиями в плей-офф он обоснует всю необходимость своего нахождения в команде.
— Расскажите, зачем в команде глобально нужен Ю Сато? Игорь Николаевич в интервью часто говорит, что ему нужны легионеры, сопоставимые по статусу с Кьеллини, Бэйлом. Как сюда вписывается Сато?
— Мы по Бэйлу, кстати, спорили. Мне кажется, что ему сейчас гольф интереснее, чем футбол. А что касается Ю Сато, во-первых, он 2002 года, во-вторых, достаточно быстрый, в-третьих, человек прошел 5 лет школы «Крылья Советов» и прошел ее достаточно успешно. Это хороший момент, когда мы можем рискнуть и ничего не теряем, а этот человек в теории может в ближайшее время вернуть наши инвестиции в многократном размере.
Более того, мы потенциально обсуждаем смену гражданства. В СМИ прошла информация, что Ю Сато — это в чистом виде японец, но, во-первых, это японец, который говорит по-русски, во-вторых, это японец, который понимает и уважает нашу культуру, в-третьих, это человек, которого потенциально можно встроить в наш хоккей на элитном уровне, а в-четвертых, у него русская девушка. А любой иностранец, у которого русская девушка, для меня больше русский.
- Как вы видите будущее Адама Хуски в клубе? Есть ли смысл за него держаться, учитывая, что лимит на легионеров сократили, а у вас есть Кульбаков, который неплохо играет.
— Думаю, что не только мы с Николаем Хабибулиным понимаем его уровень. Сам Адам уже доказал, что он элитный вратарь, и он еще достаточно молодой и будет продолжать развиваться. Да, есть Иван Кульбаков, и его заслуги в этом сезоне сложно переоценить, он большой молодчик, но для него Адам был хорошим раздражителем, хорошим конкурентом внутри. Выдал ли бы такие матчи Иван без Хуски — большой вопрос.
Я бы хотел сохранить этот тандем на следующий сезон, более того, Хуска — ограниченно свободный агент, права на него в любом случае будут у нас. А самому Адаму в Нижнем все нравится, его вопросы заключаются только в том, как стать сильнее и как подготовиться к следующему сезону.
- Кто будет первым номером в плей-офф?
— Пускай Хабибулин ломает голову, я только рад приносить тренерскому штабу такие позитивные проблемы. Все будет зависеть от конкретной формы в конкретный день и час и от соперника.
- Как вам удалось утащить у «Динамо» Андрея Крутова — одного из сильнейших нападающих страны по 2006 году рождения. Я слышал, что одной ногой он уже был в Москве, но там возникли какие-то проблемы с компенсацией «Ладе».
— Он уже даже сыграл на регионах за сборную Москвы. Будет не совсем правильно все раскрывать, не хочется потенциально делиться информацией со своими конкурентами. Я понимаю негодование «Динамо», но мы с Алексеем Сопиным хорошо общаемся, надеюсь, что я в этом плане его успокоил.
Я вообще считаю, что у клубов КХЛ должен быть чуть более спокойный подход к своим воспитанникам. Надеюсь, что мы когда-нибудь к этому придем. Например, в «Динамо» играет Андрей Никонов — классный парень и классный игрок. И в Нижнем после ухода задавали вопросы: «Ну и зачем мы привозили человека в свою школу из Чебоксар?», «Что это за менеджмент такой? Парня отдали в «Динамо», а он там играет в КХЛ».
Все просто — у нас он не продолжил бы играть даже в «Чайке» в тот момент, Андрей попал в определенный застой, да и даже если по стилю брать, то он нам сейчас не очень подходит. Это хороший пример, который позволил другим агентам и другим игрокам повысить уровень доверия к «Торпедо». Они теперь знают, что их никто не будет держать насильно, если у них не получится в нашей команде. Они знают, что их отпустят в другую команду. Благодаря этому большее количество ребят хочет к нам идти.
- Насколько сложнее вам будет после сокращения лимита и насколько изменится лига после этого решения?
— Мне кажется, что этим решением мы усложнили жизнь сами себе, подогрев ценник на рынке. Те иностранцы, которые будут доступны для КХЛ, в одну секунду стали стоить дороже. Алексей Сопин правильно сказал, что в краткосрочной перспективе — это плохо, а в долгосрочной — посмотрим.
- Как можно решить вопрос с логистикой? Бывает, что перелет составляет всего один час, а по факту команды тратят по 5-6 часов, чтобы добраться. Это влияет на восстановительный процесс.
— Есть классный тренд на увеличение количества матчей, но мы забыли, что у нас логистика гораздо сложнее, чем в НХЛ. В большинстве случаев команды используют чартер, но это не сильно экономит время, к сожалению, потому что команда проходит общий досмотр, общую погрузку багажа, что отнимает большое количество времени.
Яркий пример — после матча в Москве перелет до Минска занимает один час, а мы только в пятом часу утра заходим в гостиницу в Минске. О каком режиме может идти речь? Нужно сказать спасибо игрокам, что они такой сезон выдают. В частности, поэтому мы взяли много игроков, чтобы было время на восстановление. Лига многие моменты здесь слышит, она над ними работает, но осталось их реализовать. Топ-клубы могут обеспечить себе ВИП-проходы, но хочется, чтобы у всех были равные возможности.
- Как вы относитесь к институту аренды? Многие клубы относятся по-разному, Кирилл Фастовский, например, отдает своих игроков в аренду в другие клубы, но сам не берет. Вы не думали взять кого-то в аренду из топ-клуба?
— Я думаю, что сейчас даже Кирилл Валерьевич может смело переобуться, потому что пример Гребенкина и Лихачева не оставляет вариантов относиться к аренде иначе. Все просто — на все негативные моменты один ответ: не пользуйтесь, если не нравится. Оставьте право для других клубов. Это хорошо, что клубы получили легальное право на это.
Есть только один момент, который меня смущает, — необходимость заключить контракт с игроком на два года. То есть ты не знаешь, подходит ли игрок под уровень КХЛ, отдаешь его в аренду, и он в любом случае останется у тебя на контракте еще на один год. Пока что нет подходящих вариантов для аренды к нам, которые подходили бы обоим клубам.
— Была ли возможность или идея пригласить Михаила Варнакова?
— Думаю, что ответ достаточно очевиден, если учитывать нынешнюю стратегию «Торпедо». Есть ли в этом логика? Михаилу желаю здоровья, классно провел матч за «Локомотив», удивил даже Никитина, могу только пожелать ему здоровья и решения всех проблем. Пройдет время, и мы поднимем его именной стяг под своды «Нагорного» или новой арены.
— «Торпедо» — один из немногих клубов, у которого есть собственная скаутская служба. Насколько я знаю, она расширилась. Много говорили про Сергея Кузина, сейчас еще есть Андрей Порядин. Как вы взаимодействуете? Кто за что отвечает?
— Работаем командой, моя задача — довести ребятам новости и текущие координаты рынка, обозначить стратегические направления, которые мы хотим видеть, а дальше — креатив, споры, дискуссии, максимально открытое пространство для творчества, плюс дополнительно какие-то конкретные задачи, когда мы видим, что какой-то возраст проседает в нашей школе.
При всем романтизме, который есть к скаутингу, я могу сказать, что скаутинг и статистика — это один из важных пазлов, который может привести команду к успеху, но не определяющий. Я не очень понимаю пессимизма некоторых клубов в России по поводу скаутинга, многие не понимают, зачем это вообще нужно. Если они углубятся в аналитику, то они поймут, что на хоккей в целом можно смотреть по-другому.
- Чего больше всего опасаетесь перед плей-офф? Чего ждете от команды?
— Со скаутами как раз регулярно думаем об этом, на каждой тренировке смотрим и обсуждаем различные идеи, потому что, с одной стороны, наш инструментарий сейчас ограничен, с другой стороны, наши ребята изо дня в день обрабатывают огромное количество информации, которая идет на стол тренерскому штабу про какие-то повторяющиеся ошибки, про статистические аномалии.
Я опасаюсь только одного — что мы потеряем свою волну и начнем бояться соперника. Перед началом сезона говорил, что если мы будем играть в свою игру, все у нас будет в порядке. Понятно и очевидно, что наша цель — Кубок Гагарина. Но у нас нет задачи кровь из носу взять его в этом году. Эта цель нужна для того, чтобы мы понимали, куда стремиться и что делать. Естественно, мы говорим с ребятами об этом в раздевалке, но не хотим заявлять об этом в СМИ и в медиа. Более того, нам нравится скепсис к команде по ходу сезона. Даже сейчас многие говорят, что это просто регулярка, а в плей-офф мы после первого раунда вылетим. Супер, пускай будет так, нас это только мотивирует.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
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|СКА
|62
|45
|17
|95
|2
|ЦСКА
|61
|38
|23
|84
|3
|Торпедо
|61
|39
|22
|83
|4
|Локомотив
|62
|37
|25
|82
|5
|Динамо М
|60
|35
|25
|79
|6
|Витязь
|61
|32
|29
|72
|7
|Северсталь
|61
|26
|35
|64
|8
|Динамо Мн
|62
|25
|37
|63
|9
|Спартак
|61
|26
|35
|60
|10
|Куньлунь
|62
|21
|41
|48
|11
|Сочи
|60
|7
|53
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|62
|36
|26
|81
|2
|Сибирь
|61
|36
|25
|78
|3
|Металлург
|61
|32
|29
|75
|4
|Автомобилист
|60
|33
|27
|75
|5
|Авангард
|60
|33
|27
|73
|6
|Сал. Юлаев
|61
|32
|29
|73
|7
|Адмирал
|61
|30
|31
|69
|8
|Амур
|61
|28
|33
|64
|9
|Нефтехимик
|62
|29
|33
|63
|10
|Трактор
|62
|27
|35
|63
|11
|Барыс
|62
|26
|36
|59
|10.02
|19:00
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Локомотив – Динамо М
|- : -