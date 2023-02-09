30 лучших свободных агентов КХЛ. Весной они получат на рынке больше полутора миллиардов рублей

Рейтинг «СЭ» и прогнозы на трансферы после окончания сезона.

Список игроков, которые в мае могут выйти на рынок неограниченно свободных агентов, огромен и пестрит яркими по меркам КХЛ фамилиями. Ужесточение лимита на легионеров вкупе с не меняющейся политической ситуацией гарантирует ожесточенную борьбу среди ведущих клубов за любого качественного хоккеиста.

Закономерный рост финансовых ожиданий со стороны агентов — это только одна составляющая. Для некоторых команд ситуация осложняется отсутствием понимания, в каком виде они сохранятся на будущий сезон. Например, не утихают слухи об уходе Александра Крылова из «Авангарда». Если эта история станет реальностью, то внутри организации неизбежно произойдут тектонические сдвиги на всех уровнях. Прямо сейчас неопределенность работает не в пользу сибирского гранда.

Огромную роль для выбора самих хоккеистов играет фигура главного тренера. При прочих равных желание работать со спокойным специалистом, который не жестит и не выносит тебе мозг по малейшему поводу, будет приоритетом. Дать гарантии, что Зинэтула Билялетдинов или Анвар Гатиятулин, обладающие репутацией справедливых и честных тренеров, на сто процентов останутся в своих клубах, не может никто, включая их самих. Это тоже ставит под вопрос продление истекающих контрактов и приглашение статусных новичков.

Очевидно, что теперь еще больше клубов пойдут по сомнительному и одновременно неизбежному пути: платить много ключевым игрокам, а остальные позиции «забивать» хоккеистами попроще и подешевле. Иных вариантов сделать свою команду сильнее не видно. Пожалуй, только СКА и ЦСКА вследствие своих ресурсов, как финансовых, так и административных, могут себе позволить более равномерное распределение денег. Однако им тоже придется непросто.

Дмитрий Яшкин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Лидер петербуржцев Яшкин уверенно доказал, что может быть звездой серьезного уровня даже в отсутствие Шипачева. Прибавку к своей нынешней зарплате лучший силовой форвард лиги точно заслужил. Москвичам надо уговорить Окулова, который впервые в жизни может выйти на рынок, поэтому легко найти с ним общий язык не получится. Жесткий потолок давит, что почти наверняка приведет к расставанию с одним из основных защитников. Видимо, им станет Сергеев, хотя выступление в плей-офф всегда может поменять расклады.

Помимо «Авангарда» в ближайшее время особое внимание будет приковано еще к двум клубам Восточной конференции — «Трактору» и «Салавату Юлаеву». Недавно утвержденному генеральному менеджеру челябинцев Алексею Волкову надо пересобрать команду, чтобы вернуть ее в лидирующую группу в следующем сезоне. Едва ли дело обойдется исключительно косметическими изменениями — назрело время глобальных перестановок.

Александр Кадейкин. ХК «Салават Юлаев»

Уфе и ее эпатажному руководителю Ринату Баширову надо отвечать за свои слова делом. Это касается не только новых трансферов, но и сохранения своих лидеров. Истекают контракты у ведущих форвардов Кадейкина и Шмелева. Оставить сразу обоих в команде - задача крайне сложная. Только «Салават» способен дать им игровое время и деньги в большем количестве по сравнению с другими командами. Главной проблемой остаются амбиции клуба. Не каждому 30-летнему хоккеисту хочется быть нянькой для молодежи и довольствоваться вылетом во втором раунде. Свободные финансы у клуба есть, поэтому сохранение лидеров и пара серьезных трансферов тянут на обязательную программу. При этом, скорее всего, придется пожертвовать одним из вратарей, который проиграет конкуренцию по итогам всего сезона. Тут дело еще и в экономии, и в принципах строительства команды. К тому же на подходе в системе клуба есть перспективный Вязовой, который заслужил шанс попробовать свои силы в КХЛ.

Отдельная и по-своему уникальная история складывается с нападающим «Торпедо» Алексеем Кручининым. На стороне один из лучших бомбардиров регулярного чемпионата точно получит больше денег, поскольку нижегородский клуб функционирует в скромных финансовых условиях. Однако именно здесь Кручинин возродился и демонстрирует лучший хоккей в своей жизни. Никто его не осудит, если он в свои почти 32 года сделает выбор в пользу увеличения собственного банковского счета. Прямо сейчас почему-то не покидает чувство, что форвард выберет для себя игровой и душевный комфорт. По-человечески это будет мощный ход — отблагодарить организацию, где тебе дали последний шанс задержаться на уровне КХЛ.