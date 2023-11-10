В «Куньлуне» отреагировали на публикацию Ротенберга с фото «Китай за СКА»

«Куньлунь» отреагировал на публикацию главного тренера СКА Романа Ротенберга в его Telegram-канале.

Ранее тренер питерского клуба опубликовал фотографию, на которой был болельщик с плакатом «Китай за СКА» и написал: «Спасибо за поддержку всем!»

Telegram-канал «Куньлуня» сделал репост этого поста Ротенберга, добавив подпись: «Нет».

СКА занимает восьмое место в Западной конференции, набрав 28 очков в 27 матчах. «Куньлунь» находится на 10-й строчке (23 очка в 32 играх).