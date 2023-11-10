Фетисов — о регулировании выезда молодых хоккеистов за границу: «Закупился попкорном, посмотрю как это будет происходить»
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал слова министра спорта РФ Олега Матыцина, заявившего, что в России разрабатывают правовые акты, регулирующие отъезд молодых хоккеистов за границу.
«Президент страны озаботился тем, что наших спортсменов увозят за границу бесконтрольно. Президент дал поручение. Я не знаю, как оно будет реализовано, будет интересно посмотреть. Посмотрим, что министр скажет нам. Потом будем обсуждать. Я пока не понимаю, как можно это сделать. Все решения, которые будут за Минспорта и федерацией хоккея. Каким образом они смогут сегодня развернуть это в обратную сторону — будет интересно. Я закупился попкорном. Президент задал очень правильный вопрос. Посмотрим, как они смогут его решить», — сказал Фетисов «СЭ».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна будет обеспечивать максимально широкую доступность спортивной инфраструктуры.
По его словам, сейчас в России более 350 тысяч объектов спорта и такого количества недостаточно. Также Путин на форуме «Россия — спортивная держава» раскритиковал деятельность агентов, которые отправляют юных спортсменов за границу.
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