«В Питере журналисты только критикуют команду. Необоснованно. Постоянно». Новая мощная пресс-конференция Ротенберга

После матча с челябинским «Трактором» от главного тренера СКА досталось петербургским журналистам.

Победа над набравшим ход «Трактором» (4:3 ОТ) не остановила Романа Ротенберга от мощного выступления на пресс-конференции. Все помнят, как главный тренер СКА проходился по арбитрам, получая за критику справедливые штрафы от лиги, сетовал на качество льда, плотность календаря и изнурительные перелеты. Каждое послематчевое общение Ротенберга с журналистами становилось короткометражным фильмом о нелегкой судьбе армейского клуба, который так и не обрел стабильность и балансирует на границе зоны плей-офф после двух месяцев чемпионата.

После матча с челябинцами наставника СКА спросили о баннере, который развернули на фанатской трибуне. «Система не работает» — с таким лозунгом выступили петербургские болельщики. Вызывающий плакат провисел недолго. По ходу первого периода сотрудники безопасности дворца в сопровождении полиции вежливо попросили снять баннер. Ротенберг на пресс-конференции заверил, что не видел баннер, и перевел тему на работу журналистов — в Санкт-Петербурге и Москве.

— Я был на лавке и не видел баннера. У нас очень много провокаций против СКА. В том числе и внутри есть провокации. Поэтому здесь ничего нового. Значит, кто-то хочет нас расшатать, но не получится. Ни изнутри, ни внешне. Здесь только всем вместе надо работать дружно. В Санкт-Петербурге журналисты... Есть объективная критика, но надо команду поддерживать.

Например, в Москве московские журналисты не критикуют ЦСКА, вообще не критикуют. Почитайте прессу. В Санкт-Петербурге наши же собственные журналисты, которые живут в родном городе, постоянно провоцируют команду, не поддерживают ее. Надо об этом задуматься тоже. Давайте вместе поработаем над тем, чтобы команду поддерживать. У нас лучшая команда, лучшие болельщики, полные трибуны в каждой игре — это самый лучший показатель. На провокации мы никак не реагируем, — сказал после матча Ротенберг.

Пытливый коллега из Санкт-Петербурга адресовал наставнику СКА встречный вопрос.

— Система работает или не работает?

— Это провокационный вопрос? Вы что имеете в виду? Давайте разберем этот вопрос. Как вы считаете? Что вы имеете в виду? Система обороны, средней зоны, игры в атаке?

— Система, которая должна давать результат.

— Объясните, о чем вы говорите? Какая система? Вы о чем говорите? Игровая система?

— Вы часто употребляете выражение «наша система». Они, фанаты, наверное, это и имели в виду.

— Не буду комментировать спекуляции и какие-то сплетни. Спасибо большое.

Бесстрашный пресс-атташе СКА попросил вернуть вопросы «в русло прошедшей игры», но Ротенберг продолжил дискуссию с журналистом.

— Вы из Питера? — спросил главный тренер армейцев. — В Питере журналисты только критикуют команду. Необоснованно. Постоянно. Даже когда мы выиграли Кубок Континента, шли на первом месте весь сезон, с вашей стороны в том числе была постоянная критика. Вы должны обсуждать команду объективно. Нужна объективная оценка, а не предвзятая. Давайте честно работать вместе.

Пресс-конференцию Ротенберг закончил сравнением работы корреспондентов в России и Северной Америке. И призвал искать больше позитивных поводов.

— Давайте больше позитивных новостей и позитивной энергии вокруг хоккея. Очень много негатива. Стоит задуматься об этом. Мы все вместе делаем один продукт. К нам не придет ни один спонсор, если мы постоянно будем только критиковать всех подряд. Можно взять пример с североамериканских коллег. Они разбирают игру и задают вопросы по игре. Посмотрите на Торонто: да, команду критикуют, но по игре. Обсуждают ошибки, потери, а не какие-то околохоккейные вещи. Давайте от этого абстрагируемся. Будем поддерживать хоккей, развивать и продвигать его все вместе, — завершил общение с прессой главный тренер СКА.