Ротенберг после поражения от ЦСКА заявил, что его команда может играть намного лучше
Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от ЦСКА (1:3) в шестом матче серии полуфинала Кубка Гагарина заявил, что его команда может играть намного лучше.
— Удается ли уделять время молодежной команде?
— Мы работаем все вместе по всей вертикали, постоянно на связи с Филатовым (главный тренер СКА-1946). Следили за серией сильные команды, «Ирбис» здорово играл, решающей была пятая игра. Ждем серьезной серии с «Красной Армией», нас ждут интересные матчи с сильным соперником.
— С чем связана замена Кузьменко на Тимкина?
— Желание забить как можно больше голов, доверие лидерам. Верим в наших ребят, а дальше посмотрим, подумаем, покрутим, взвесим все «за» и «против». У нас есть пища для размышлений.
— Показалось, что эмоций у команды не хватило. Согласны с этим?
— Понятно, что мы можем намного лучше играть, ярче. Надо эмоции из себя достать. Следующая игра дома, родные стены помогут нам достать эти необходимые эмоции в следующей игре. В плане самоотдачи, эмоционального фона в команде все в порядке, все работают друг на друга. Без поражений не бывает побед, это хоккей, готовимся дальше.
— Что такое седьмой матч для вас?
— Это лучшее, что может быть в хоккее. Это тот адреналин, ради которого мы работаем. Весь год, а может и не один, мы работаем над тем, чтобы сыграть такой матч. Игра, которая имеет такое значение, все всё прекрасно понимают, будет такой адреналин, которого не будет ни в какой другой игре. Да, мы играли такие игры раньше, но смотрим только вперед, — сказал Ротенберг.
Счет в серии 3-3. Следующая игра между ЦСКА и СКА пройдет 14 апреля в Санкт-Петербурге.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 3
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|12.04
|19:00
|
ЦСКА – СКА
|3 : 1