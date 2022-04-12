Ротенберг после поражения от ЦСКА заявил, что его команда может играть намного лучше

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от ЦСКА (1:3) в шестом матче серии полуфинала Кубка Гагарина заявил, что его команда может играть намного лучше.

— Удается ли уделять время молодежной команде?

— Мы работаем все вместе по всей вертикали, постоянно на связи с Филатовым (главный тренер СКА-1946). Следили за серией сильные команды, «Ирбис» здорово играл, решающей была пятая игра. Ждем серьезной серии с «Красной Армией», нас ждут интересные матчи с сильным соперником.

— С чем связана замена Кузьменко на Тимкина?

— Желание забить как можно больше голов, доверие лидерам. Верим в наших ребят, а дальше посмотрим, подумаем, покрутим, взвесим все «за» и «против». У нас есть пища для размышлений.

— Показалось, что эмоций у команды не хватило. Согласны с этим?

— Понятно, что мы можем намного лучше играть, ярче. Надо эмоции из себя достать. Следующая игра дома, родные стены помогут нам достать эти необходимые эмоции в следующей игре. В плане самоотдачи, эмоционального фона в команде все в порядке, все работают друг на друга. Без поражений не бывает побед, это хоккей, готовимся дальше.

— Что такое седьмой матч для вас?

— Это лучшее, что может быть в хоккее. Это тот адреналин, ради которого мы работаем. Весь год, а может и не один, мы работаем над тем, чтобы сыграть такой матч. Игра, которая имеет такое значение, все всё прекрасно понимают, будет такой адреналин, которого не будет ни в какой другой игре. Да, мы играли такие игры раньше, но смотрим только вперед, — сказал Ротенберг.

Счет в серии 3-3. Следующая игра между ЦСКА и СКА пройдет 14 апреля в Санкт-Петербурге.