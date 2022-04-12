Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от ЦСКА (1:3) в шестом матче серии полуфинала Кубка Гагарина ответил на вопросы журналистов.

— Хорошая игра, сильные команды, равная игра. Сегодня допустили на одну ошибку больше, «5 на 6» тоже допустили ошибки, будем над ними работать. Сейчас хорошее восстановление. Будет седьмой матч, это счастье в хоккее, сыграть такой матч, будет игра дома, с нетерпением ждем, готовимся к седьмой игре.

— Показалось, что ЦСКА больше хотел победить.

— Такого точно не было, все хотели победить. Играем с очень сильным соперником, они очень здорово играют в обороне. Будем преодолевать трудности, преодолевать их оборону, больше бросать, лезть на пятак, больше работать. Надо переработать соперника. Самая важная для нас следующая игра.

— Насколько гол Абрамова надломил команду?

— Да, хоккей — игра ошибок, тут мы ее допустили. Будем работать над ошибками, посмотрим видео, пообщаемся, сделаем выводы и пойдем вперед.

— 4 шайбы в раздевалку в этой серии, но 2 вбрасывания проиграно сегодня и два гола.

— Да, именно так. Стандарты, соперник в них силен. Мы это прекрасно понимаем, постоянно работаем над этим. Улучшим, будем сильнее и будем готовы к следующей игре.

— Почему в большинстве выпускаете Фантенберга, а не Лехтонена?

— Мы ищем постоянно улучшения для большинства, да и в целом игры. В прошлом матче и по ходу сезона выпускали Фантенберга. Дальше посмотрим, игра диктует свой сценарий. Нас ждет самый интересный матч, мы весь год работали, чтобы сыграть в такой игре. Продолжаем работать, — сказал Ротенберг.

Счет в серии 3-3. Следующая игра между ЦСКА и СКА пройдет 14 апреля в Санкт-Петербурге.