Ротенберг — о серии против ЦСКА: «Седьмая игра — это счастье в хоккее, сыграть такой матч»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от ЦСКА (1:3) в шестом матче серии полуфинала Кубка Гагарина ответил на вопросы журналистов.
— Хорошая игра, сильные команды, равная игра. Сегодня допустили на одну ошибку больше, «5 на 6» тоже допустили ошибки, будем над ними работать. Сейчас хорошее восстановление. Будет седьмой матч, это счастье в хоккее, сыграть такой матч, будет игра дома, с нетерпением ждем, готовимся к седьмой игре.
— Показалось, что ЦСКА больше хотел победить.
— Такого точно не было, все хотели победить. Играем с очень сильным соперником, они очень здорово играют в обороне. Будем преодолевать трудности, преодолевать их оборону, больше бросать, лезть на пятак, больше работать. Надо переработать соперника. Самая важная для нас следующая игра.
— Насколько гол Абрамова надломил команду?
— Да, хоккей — игра ошибок, тут мы ее допустили. Будем работать над ошибками, посмотрим видео, пообщаемся, сделаем выводы и пойдем вперед.
— 4 шайбы в раздевалку в этой серии, но 2 вбрасывания проиграно сегодня и два гола.
— Да, именно так. Стандарты, соперник в них силен. Мы это прекрасно понимаем, постоянно работаем над этим. Улучшим, будем сильнее и будем готовы к следующей игре.
— Почему в большинстве выпускаете Фантенберга, а не Лехтонена?
— Мы ищем постоянно улучшения для большинства, да и в целом игры. В прошлом матче и по ходу сезона выпускали Фантенберга. Дальше посмотрим, игра диктует свой сценарий. Нас ждет самый интересный матч, мы весь год работали, чтобы сыграть в такой игре. Продолжаем работать, — сказал Ротенберг.
Счет в серии 3-3. Следующая игра между ЦСКА и СКА пройдет 14 апреля в Санкт-Петербурге.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 3
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|12.04
|19:00
|
ЦСКА – СКА
|3 : 1